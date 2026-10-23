Tỉnh Đoàn Lào Cai có tân Phó Bí thư

TPO - Sáng 23/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức hội nghị bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Với 100% phiếu đồng ý, anh Lê Hà Khương Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bát Xát, được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các chức danh đối với anh Lê Hà Khương Anh.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, với tỉ lệ phiếu đồng ý đạt 100%, anh Lê Hà Khương Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bát Xát đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai được thực hiện đúng quy định, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng Điều lệ Đoàn và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, góp phần củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

﻿ ﻿﻿ Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Lê Hà Khương Anh cho biết, việc được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư là niềm vinh dự, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và tuổi trẻ trong tỉnh Lào Cai.

Trải qua hơn 7 năm gắn bó với công tác Đoàn, cùng thời gian trực tiếp công tác tại cơ sở từ ngày 1/7/2025 đến 21/10/2026, anh Khương Anh cho biết những trải nghiệm trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là hành trang thực tiễn để tiếp tục học hỏi, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ mới.

Tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cam kết tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm.

Tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Lê Hà Khương Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cũng nhấn mạnh, việc bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Anh Lê Hà Khương Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, sự phối hợp của các ban, sở, ngành và sự đồng hành của tập thể cán bộ Đoàn các cấp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.