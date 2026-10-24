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Giới trẻ

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Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN tại Liên bang Nga

Xuân Tùng

TPO - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN lần thứ 6, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự lễ khai mạc, các phiên đối thoại, trao đổi chuyên đề và hoạt động giao lưu quốc tế. Đoàn đã đến nơi ghi dấu ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành phố Vladivostok, Liên bang Nga.

Từ ngày 21 đến 25/10, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN lần thứ 6 tại thành phố Vladivostok (LB Nga) với chủ đề “Thanh niên Nga và ASEAN: Đối thoại văn hóa và sức sáng tạo vì sự tiến bộ”. Đây là hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam với thanh niên các nước ASEAN và LB Nga.

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Hội nghị nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN – Nga (1991–2026). Ảnh: BTC

Hội nghị quy tụ các đại biểu thanh niên đến từ LB Nga và các quốc gia ASEAN, là diễn đàn để thế hệ trẻ trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các sáng kiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa thanh niên các nước.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự lễ khai mạc, các phiên đối thoại, trao đổi chuyên đề và hoạt động giao lưu quốc tế. Các đại biểu được tìm hiểu về lịch sử quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Liên bang Nga; tham gia chương trình đối thoại mở với Phó Tổng Thư ký ASEAN San Lwin và các hoạt động trao đổi, kết nối giữa đại biểu thanh niên các quốc gia.

Đặc biệt, chương trình hội nghị tập trung thảo luận theo bốn nhóm chủ đề trọng tâm, gồm: hợp tác thanh niên quốc tế; công nghiệp sáng tạo; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; đại dương thế giới và các nền văn minh biển.

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Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: BTC

Thông qua các phiên làm việc, các đại biểu có cơ hội trao đổi về vai trò của ngoại giao thanh niên trong quan hệ ASEAN – Nga; các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; hợp tác phát triển công nghệ trong kỷ nguyên số; cũng như những cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Bên cạnh đó, đoàn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, tìm hiểu cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Liên bang Viễn Đông, qua đó tiếp cận các mô hình phát triển công nghệ, nghiên cứu liên ngành và môi trường giáo dục quốc tế.

Theo chương trình, hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận, xây dựng Tuyên bố chung, hướng tới xác định những định hướng và sáng kiến thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa LB Nga và các quốc gia ASEAN trong thời gian tới.

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Nga

Trong hành trình tại Vladivostok, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tới thăm, tìm hiểu Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok. Công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng của nhân dân Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – LB Nga.

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Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vladivostok là thành phố gắn liền với những dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã ba lần đặt chân đến thành phố này vào các năm 1924, 1927 và 1934. Những dấu mốc lịch sử ấy trở thành một phần ký ức đáng trân trọng trong mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và LB Nga.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tới thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok. Ông Nguyễn Việt Kiên - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, tiếp đoàn.

Đoàn cũng đã tham quan, tìm hiểu Nhà ga xe lửa Vladivostok, công trình kiến trúc lịch sử tọa lạc tại số 2, đường Aleutskaya, thành phố Vladivostok. Đây là điểm cuối mang tính biểu tượng của tuyến đường sắt xuyên Siberia nổi tiếng, với chiều dài 9.289 km, nối thủ đô Moscow với vùng Viễn Đông nước Nga.

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Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam bên bia lưu niệm ghi dấu ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành phố tại nhà ga Vladivostok.

Đáng chú ý, tại nhà ga Vladivostok có bia lưu niệm ghi dấu ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành phố. Đối với các đại biểu thanh niên Việt Nam, hành trình tìm hiểu những địa danh gắn với dấu chân của Người là dịp để hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, về tình hữu nghị Việt – Nga và những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Các hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử và giao lưu văn hóa tại Vladivostok không chỉ giúp đại biểu thanh niên Việt Nam có thêm trải nghiệm thực tế về đất nước, con người LB Nga mà còn góp phần bồi đắp tình cảm, sự hiểu biết về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

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Đoàn đại biểu tới thăm trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok.

Việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga – ASEAN lần thứ 6 tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực của thanh niên Việt Nam trong các cơ chế, diễn đàn hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế.

Thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, thảo luận chuyên đề và giao lưu văn hóa, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có cơ hội kết nối với những đại biểu trẻ tiêu biểu, mở rộng hiểu biết về các xu hướng phát triển mới, đồng thời chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm của thanh niên Việt Nam trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Hội nghị cũng mở ra cơ hội thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực giữa thanh niên các nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp sáng tạo và giao lưu nhân dân.

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#Thanh niên Việt Nam #thành phố Vladivostok #Hội nghị Nga-ASEAN #Hữu nghị Việt Nga #Giao lưu quốc tế #Hợp tác thanh niên #Việt - Nga #Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga – ASEAN

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