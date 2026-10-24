Hành trình tái sinh từ khoảnh khắc vô thanh

Có những biến cố tưởng chừng có thể đánh gục một số phận, nhưng lại vô tình trở thành điểm tựa cho sự tái sinh. Từ cú tát tàn nhẫn tuổi thơ làm thính giác suy giảm nghiêm trọng đến hành trình ngập ngừng bước vào thế giới Ngôn ngữ Ký hiệu, tôi đã tìm thấy một "tôi" hoàn toàn khác - độc lập, tự do và kiên cường vươn lên để đi tìm hạnh phúc cho chính mình.

Vết sẹo trong ngôi nhà xôn xao bao bất hạnh

Tôi sinh ra và lớn lên giữa lòng TPHCM - một thành phố không bao giờ ngủ, lúc nào cũng cuộn trào nhịp sống hối hả, nhộn nhịp và lấp lánh ánh đèn. Nhưng đằng sau vẻ phồn hoa rực rỡ của phố thị, ký ức tuổi thơ trong tôi lại là những mảng màu u tối, chằng chịt những vết sẹo như chưa bao giờ được chữa lành dưới áp lực nặng nề của định kiến "trọng nam khinh nữ".

Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Mỗi lần dịp Lễ, Tết hay dòng họ tụ họp, nhìn sang những gia đình khác đuề huề con trai nối dõi, cha tôi lại chìm vào những cơn say và trút giận lên mẹ và chị em chúng tôi. Những trận đòn roi vô cớ và hình ảnh lưng mẹ còng xuống đỡ đần đòn cho hai đứa con nhỏ đã trở thành bài học đầu đời khắc nghiệt mà số phận dành cho tôi. Tôi trưởng thành trong sự sợ hãi và luôn tự hỏi: Tại sao sự tồn tại của mình lại là một gánh nặng? Tại sao gia đình - nơi vốn phải là tổ ấm bình yên nhất - lại là nơi gieo nhiều nỗi buồn đến vậy?

Đỉnh điểm của bi kịch ập đến với một cơn giận dữ và một cú tát thẳng vào tai tôi. Cú đánh tàn nhẫn ấy khiến đầu óc tôi quay mòng mòng rồi mọi âm thanh xung quanh cứ thế mờ đục, lịm dần. Những ngày sau đó là chuỗi ngày sống trong hoảng loạn tột cùng. Thính giác suy giảm và tôi không dám kể cho ai, kể cả mẹ và chị. Tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng gọi của mẹ, tiếng thì thầm của gió… tất cả đều trở nên xa xăm, méo mó như bị ngăn cách bởi một tấm kính dày vô hình.

Trước ý nghĩ bị giam cầm mãi mãi trong một thế giới câm lặng, tôi quyết định tìm đến Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) tại TPHCM và đăng ký một khóa học Ngôn ngữ Ký hiệu cơ bản, không phải vì đam mê hay hiếu kỳ, mà như một sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: học cách sống khi âm thanh hoàn toàn biến mất khỏi đời mình.

Khoảnh khắc chạm vào cõi tĩnh lặng thiêng liêng

Lần đầu tiên bước qua cánh cửa Trung tâm CED, tôi mang theo một trái tim đầy tổn thương và hoài nghi. Tôi sợ hãi sự thương hại, sợ phải đối diện với sự thật rằng mình có thể trở thành một người khuyết tật. Nhưng rồi, ngay từ những buổi học đầu tiên, thế giới vô thanh ấy đã mang đến cho tôi một làn sóng rung cảm mãnh liệt mà chưa một âm thanh vật lý nào từng làm được.

Lần đầu tiên trong đời, tôi bước vào một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Không còn tiếng la mắng than vãn, không còn tiếng bát đĩa vỡ tan tành, không còn những âm thanh va đập chấn động gieo rắc nỗi kinh hoàng của quá khứ và cũng chẳng còn những xô bồ, ồn ào của nhịp sống đô thị. Cả căn phòng chìm trong một sự êm đềm đến lạ kỳ. Ở nơi ấy, giao tiếp không được đo bằng âm lượng hay độ vang của lời nói. Mọi thông điệp đều được truyền tải qua những cử động mềm mại, uyển chuyển của đôi bàn tay, qua ánh mắt chân thành và những nụ cười thuần khiết.

Tôi bắt đầu học những ký hiệu đầu tiên với đôi bàn tay vốn lúng túng, co cứng dần dần tập xòe ra, uốn cong và rồi cảm xúc như vỡ òa khi lần đầu tiên tôi đưa hai tay chạm nhẹ vào ngực để ra hiệu từ "Hạnh phúc" …Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, người khiếm thính không hề sống trong một "khoảng không vô tận của sự im lặng" như người ta vẫn thường nhầm tưởng. Thế giới của họ ngập tràn những rung cảm mãnh liệt được cảm nhận bằng một tần số đặc biệt - tần số của trái tim và sự thấu cảm sâu sắc.

Ở CED, tôi được gặp cô Dương Phương Hạnh - Giám đốc kiêm Người sáng lập trung tâm. Bản thân cô cũng là một người khiếm thính. Đôi tai không thể nghe trọn vẹn những giai điệu của cuộc sống, nhưng cô đã chiến đấu không ngừng nghỉ để theo đuổi tri thức, kiên trì học phát âm, đọc hình miệng và vươn lên thành một tấm gương sáng.

Cô dựng xây CED suốt gần hai thập kỷ, gom góp từng suất học bổng, từng chiếc máy trợ thính để mở ra "ngôi nhà thứ hai" cho hàng ngàn đứa trẻ khiếm thính bất hạnh.

Nhìn cô Hạnh đứng trước lớp, đôi tay thoăn thoắt truyền đi ngọn lửa hy vọng mãnh liệt, tôi chợt nhận ra một triết lý sâu sắc: Rào cản hay bi kịch chưa bao giờ nằm ở sự khiếm khuyết của đôi tai, mà nằm ở sự đầu hàng trong tâm trí.

Và những người bạn khiếm thính ngồi quanh tôi, dù không thể cất lời, vẫn miệt mài gieo ước mơ, vẫn cười rạng rỡ và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

"Từ đây có một Tôi khác" - Tái sinh và giã từ quá khứ

Ở CED, tâm hồn tôi như được "chữa lành" một cách triệt để. Thế giới vô thanh trở thành một khoảng lặng thiêng liêng, một khoảng không an toàn để tôi đối diện với những tổn thương ẩn sâu bên trong mình.

Trước đây, tôi luôn mang trong mình nỗi uất hận và sự tự ti lắng đọng từ những trận bạo hành tuổi thơ. Tôi từng nghĩ mình là nạn nhân bất hạnh của số phận, là đứa trẻ thừa thải bị chối bỏ. Nhưng khi chứng kiến những số phận khiếm thính tại CED - những con người phải đối mặt với vô vàn rào cản xã hội nhưng vẫn sống kiên cường như những đóa hướng dương luôn hướng về ánh sáng - tôi bỗng thấy những bi kịch của mình thật bé nhỏ.

Trong sự tĩnh lặng không lời, tôi bắt đầu lắng nghe tiếng nói sâu thẫm từ chính mình. Tôi tự nhủ: Mình không thể chọn nơi mình sinh ra, không thể chọn người cha cho mình, nhưng mình hoàn toàn có quyền chọn cách mình sống và trưởng thành.

Lần đầu tiên, tôi học cách tha thứ. Tha thứ cho quá khứ, tha thứ cho người cha đã gieo rắc đau thương, và quan trọng nhất là cởi bỏ chiếc xích sắt của sự tự ti đang giam cầm bản thân. Tôi nhận ra những vết sẹo trên thân thể hay trong tâm hồn không phải là bằng chứng của sự thất bại, mà là dấu ấn chứng minh tôi đã chiến đấu và sống sót kiên cường đến nhường nào.

Từ khoảnh khắc thế giới bỗng trở nên lặng thinh ấy, đã có một Tôi rất khác được sinh ra. Một tôi cởi bỏ lớp vỏ bọc sợ hãi, tự ti. Một tôi dám ngẩng cao đầu, khát khao đi tìm tự do, tự chủ và định nghĩa lại khái niệm hạnh phúc cho chính cuộc đời mình.

Cảm giác hạnh phúc ấy không còn đến từ những yếu tố bên ngoài, không phải là sự công nhận của ai khác, mà chính là sự bình yên, tự tại bùng nổ từ sâu thẫm bên trong nội tâm. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã thực sự lột xác, sẵn sàng làm chủ định mệnh của chính mình.

Hành trình 10 năm và tiếng vọng ngọt ngào từ thế giới vô thanh

May mắn thay, thính giác của tôi dần phục hồi theo thời gian. Âm thanh từng bước quay trở lại với cuộc sống của tôi - tiếng mưa rơi bên hiên, tiếng còi xe nhộn nhịp, tiếng nhạc du dương và tiếng người nói cười rộn rã. Tôi rời CED, trở lại với nhịp sống bận rộn của thế giới bên ngoài. Hơn mười năm đã trôi qua, kể từ những ngày tháng giông bão ấy, nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ là cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định bản thân.

Giờ đây, tôi đã trưởng thành, có một công việc ổn định, tự lập trên đôi chân của mình để chăm sóc tốt cho mẹ, đền đáp những tháng ngày cơ cực của người phụ nữ đã vì chúng tôi mà chịu bao đắng cay. Tôi đã chạm tay đến nhiều giấc mơ thời tuổi trẻ, được đi đến những vùng đất mới, được tự do sống, lao động và cống hiến. Thế nhưng, giữa những hối hả, lo toan của cuộc sống thường nhật, trong những giây phút đối diện với áp lực hay thử thách mới, ký ức về khoảng thời gian lặng lẽ đẹp đẽ trong thế giới vô thanh ngày đó thỉnh thoảng vẫn ùa về.

Tôi không bao giờ quên cảm giác run run của đôi bàn tay khi thực hành bài học ký hiệu đầu tiên. Tôi không bao giờ quên ánh mắt ấm áp của cô Phương Hạnh và những nụ cười rạng rỡ của những người bạn tại CED. Tôi trân trọng, biết ơn và trân quý từng giây phút thiêng liêng ấy. Bởi nếu không có biến cố năm nào và không có quyết định tìm đến CED trong sự tuyệt vọng, có lẽ sẽ không bao giờ có một tôi mạnh mẽ, kiên cường và vững vàng như ngày hôm nay.

Giờ đây khi nhìn lại, cuộc đời tựa hồ một chuyến hành trình với những khả năng vô hạn, có thể chuyển hóa mọi biến cố từ "rác thành hoa” như hai câu thơ mà tôi luôn khắc ghi:

"Hoa thành rác bởi thời gian,

Rác thành hoa bởi vượt ngàn khổ đau..."

Bi kịch hay khiếm khuyết chưa bao giờ định nghĩa giá trị của một con người. Điều duy nhất quyết định giới hạn của chúng ta chính là ý chí chiến đấu, tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên không ngừng để đón lấy ánh sáng. Trải qua hơn mười năm nhìn lại, tôi hiểu rằng: Hạnh phúc không phải là một điểm đến hoàn hảo không có nước mắt hay tổn thương. Hạnh phúc chính là khả năng biến những giông bão thành chất xúc tác để tái sinh, là khi ta can đảm vươn lên từ tro tàn để trở thành một phiên bản rực rỡ hơn của chính mình.

Và trên muôn nẻo đường đời phía trước, bản hòa tấu vô thanh ngày nào tại CED sẽ mãi là giai điệu đẹp đẽ nhất, nhắc nhở tôi sống trọn vẹn, sống biết ơn và sống đẹp từng khoảnh khắc dưới ánh mặt trời.