Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp với đàn gà siêu trứng, doanh thu tiền tỉ

TPO - Từ quy mô chăn nuôi ban đầu chỉ 7.000–8.000 con, anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1995, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) từng bước phát triển trang trại gà đẻ trứng với tổng đàn gần 40.000 con, doanh thu mỗi năm đạt khoảng 10 tỉ đồng.

Mô hình nuôi gà siêu đẻ cho lợi nhuận cao của anh Hữu Dũng. Video: Hoài Nam

Rẽ hướng khởi nghiệp từ lợi thế gia đình

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông tại Vinh (Nghệ An), anh Nguyễn Hữu Dũng quyết định lựa chọn một hướng đi khác với chuyên môn đã học. Nhận thấy tiềm năng từ mô hình nuôi gà đẻ trứng, anh Dũng đã đầu tư xây dựng trang trại rộng khoảng 1ha tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh, bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ý tưởng này xuất phát từ quá trình tìm hiểu thực tế và những lợi thế sẵn có của gia đình khi bố mẹ cũng kinh doanh nghề buôn bán trứng. Đặc biệt vợ anh - chị Đặng Thị Oanh (SN 1996), tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y tại Đại học Nông Lâm Huế, có thể hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi.

"Nhận thấy mô hình nuôi gà siêu trứng đã phát triển ở một số địa phương phía Bắc nhưng chưa phổ biến tại khu vực Hà Tĩnh nên tôi đã bàn bạc với gia đình để đầu tư mô hình nuôi gà siêu đẻ", anh Dũng chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Dũng

Theo anh Dũng, năm đầu tiên thực hiện mô hình, anh đầu tư khoảng hơn 6 tỉ đồng để xây dựng chuồng trại, hệ thống chuồng trại khép kín và nuôi 7.000–8.000 con gà. Những ngày đầu, việc chăn nuôi không tránh khỏi khó khăn. Vốn đầu tư lớn, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, trong khi đầu ra chưa ổn định khiến anh nhiều lần phải tìm cách tháo gỡ. Đặc biệt, gà thải loại sau chu kỳ khai thác trứng không phải lúc nào cũng dễ tiêu thụ, ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn và bố trí đàn thay thế.

Anh Dũng cho biết, lợi thế của gia đình là có sẵn kinh nghiệm buôn bán trứng, nhờ đó anh hiểu phần nào nhu cầu thị trường và có điều kiện kết nối với các đầu mối thu mua. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của một trang trại quy mô lớn, việc dựa vào những mối quan hệ ban đầu là chưa đủ. Anh vừa phải chăn nuôi và chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và tính toán kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ.

Trang trại anh Dũng hiện nuôi gần 40 ngàn con gà siêu đẻ.

Anh Dũng cho hay, người nuôi phải theo dõi sát chế độ dinh dưỡng, sức khỏe đàn gà và điều kiện chuồng trại để duy trì năng suất. Khó khăn lớn là thời tiết miền Trung thường nắng nóng gay gắt, có những thời điểm diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng đẻ trứng của đàn gà. Vì vậy, anh Dũng đầu tư hệ thống chuồng kín, quạt thông gió và giàn làm mát nhằm duy trì môi trường chăn nuôi phù hợp.

Các khâu chăm sóc cũng được từng bước cơ giới hóa, trong đó có hệ thống cho ăn tự động, giúp tiết kiệm nhân công và giảm áp lực vận hành. Cùng với đó, công tác phòng bệnh được chú trọng. Đàn gà được tiêm vaccine định kỳ từ khi còn nhỏ; trang trại phối hợp với đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi lấy mẫu kiểm tra kháng thể hằng tháng để theo dõi tình trạng miễn dịch, chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế trên quê hương

Từ những kinh nghiệm tích lũy được, quy mô chăn nuôi từng bước tăng lên. Sau 4 năm chăn nuôi, hiện tổng đàn gà trong trang trại đạt gần 40.000 con. Mỗi ngày thu về khoảng 30 ngàn quả trứng, doanh thu mỗi năm đạt khoảng hơn 10 tỉ đồng.

"Đây là giống gà Ai Cập trắng siêu đẻ. Gà giống được nhập từ các đơn vị cung cấp khi mới một ngày tuổi, sau đó được chăm sóc theo từng giai đoạn phát triển. Từ tuần 16 đến 23 tuần là đẻ đỉnh. Khi gà đẻ hết lứa chúng tôi bán gà thương phẩm, mỗi năm bán ra khoảng 60 tấn gà thịt", anh Dũng nói.

Gà được nuôi quy mô gần 40.000 con.

Mỗi ngày trang trại thu về hơn 30 ngàn quả trứng gà.

Từ một mô hình khởi đầu với số lượng gà còn khiêm tốn, anh Dũng dần xây dựng được cơ sở chăn nuôi tạo nguồn thu nhập chính cho gia đình, vượt khó về kỹ thuật, chủ động đầu ra.

"Trứng thu ngày nào bán hết ngày đó. Trang trại tôi hiện nay có 4 công nhân làm việc thường xuyên để thu gom, nhập trứng cho các thương lái. Nhờ đầu ra ổn định nên sắp tới tôi đang tiếp tục mở rộng quy mô trang trại để phục vụ nhu cầu thị trường", anh Dũng chia sẻ.

Trứng sau khi được nhặt, bỏ vào khay để vận chuyển bán cho thương lái.

Theo lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng của anh Nguyễn Hữu Dũng là một trong những hướng phát triển kinh tế đáng chú ý tại địa phương. Việc mạnh dạn đầu tư, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo việc làm cho lao động.

"Địa phương khuyến khích thanh niên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; đồng thời quan tâm định hướng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng an toàn dịch bệnh và hiệu quả bền vững. Những mô hình như của anh Dũng có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo cho người trẻ đang tìm hướng lập nghiệp tại quê hương", lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết.