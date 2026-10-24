Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.

Sáng 24/10, Báo Thanh Niên tổ chức lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ mồ côi và trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực hiệu quả, đồng hành cùng chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” giai đoạn 2021-2026.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết 5 năm trước, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để lại những hậu quả khốc liệt, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên đã phát động chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ngay khi khởi phát lời kêu gọi bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19, báo đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân, của bạn đọc trong và ngoài nước với một sự chung tay bền bỉ, chung thủy. Đến hôm nay, sau 5 năm, chương trình đã tiếp cận, bảo trợ hơn 2.200 trẻ mồ côi, trong đó thực hiện bảo trợ lâu dài đối với 550 em.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thông tin một số kết quả hoạt động của chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng thông tin, đến nay chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã lan tỏa đến rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước và cũng hỗ trợ các em mồ côi do những nguyên nhân khác nhau, không chỉ riêng trẻ mất cha mẹ do đại dịch COVID-19.

Từng là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ khi đang là học sinh lớp 5, lớp 6, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ thấu hiểu nỗi khổ của các em nhỏ đồng cảnh ngộ. “Do đó, khi khởi phát chương trình này, chúng tôi từ lãnh đạo cho đến nhân viên của báo đều cố gắng làm hết sức mình bằng cái tâm và nguồn lực có được, bằng sự bền bỉ kết nối”, ông nói.

Lan tỏa rộng rãi những tấm gương trẻ mồ côi nghị lực

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam - ghi nhận chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên (nằm trong khuôn khổ chương trình “Nối vòng tay thương” của Trung ương Đoàn) đã có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và đạt được nhiều kết quả tích cực, mang ý nghĩa nhân ái sâu sắc. Chương trình đã lưu dấu trong lòng bạn đọc và công chúng về nghĩa cử của một tờ báo luôn hướng đến mục tiêu, tôn chỉ phụng sự bạn đọc và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, nhất là trẻ em, những người yếu thế lâm cảnh ngặt nghèo trong dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn.

Biểu dương các hoạt động an sinh xã hội đầy tính nhân văn, hướng tới cộng đồng hiệu quả của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết mong muốn các tập thể báo tiếp tục phát huy thế mạnh của tờ báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam giao phó, tiếp tục sứ mệnh nhân văn cao cả, giúp đỡ cộng đồng trên tinh thần tương thân tương ái, một truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta.

Anh Nguyễn Minh Triết trao học bổng tặng các em nhỏ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và ông Nguyễn Hải Nam trao các phần quà động viên, tiếp sức các em trên hành trình tiến bước.

Anh Triết cũng lưu ý Báo Thanh Niên cần quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, đồng thời tạo mối kết nối và đồng hành có hiệu quả hơn. Qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.

“Chứng kiến từng bước đi của chương trình trong 5 năm qua, tôi cùng các đồng chí ở T.Ư Đoàn rất xúc động khi chương trình được lan tỏa rộng rãi, nhận được sự đồng hành của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Qua đây, tôi cũng đề nghị các kênh truyền thông khác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt, các cấp Đoàn - Hội, xem các em mà chúng ta đồng hành là những người bạn, những người chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Chúng ta có thể mời các em tham gia vào các chương trình, phong trào do Đoàn - Hội khởi xướng”, anh Nguyễn Minh Triết trao đổi.

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 12 tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực hiệu quả, đồng hành cùng chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” giai đoạn 2021-2026.

Dịp này, Báo Thanh Niên cùng các doanh nghiệp cũng ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 14 trẻ mồ côi do COVID-19. Trong đó, Quỹ Bông Hồng Nhỏ bảo trợ 5 em học sinh; Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Thương mại Viet Cema bảo trợ 5 em học sinh trong thời hạn 5 năm; Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo bảo trợ 2 trẻ đến khi tròn 18 tuổi; cá nhân bà Phạm Viết Lan Anh bảo trợ 1 trẻ và tập thể phóng viên Ban Chính trị - Xã hội của Báo Thanh Niên nhận bảo trợ 1 trẻ mồ côi cho đến khi trẻ học xong THPT.

Anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã tài trợ trao học bổng cho 21 trẻ mồ côi, với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa cám ơn các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành chương trình.

Báo Thanh Niên ký thỏa thuận với các doanh nghiệp để chăm lo, bảo trợ cho các em học sinh mồ côi.

Theo Ban tổ chức, tổng số tiền bảo trợ cho các học sinh mồ côi trong chương trình lần này là gần 2,1 tỷ đồng. Ảnh: Ngô Tùng