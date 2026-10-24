Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Sáng 24/10, Báo Thanh Niên tổ chức lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ mồ côi và trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực hiệu quả, đồng hành cùng chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” giai đoạn 2021-2026.
Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết 5 năm trước, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để lại những hậu quả khốc liệt, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên đã phát động chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ngay khi khởi phát lời kêu gọi bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19, báo đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân, của bạn đọc trong và ngoài nước với một sự chung tay bền bỉ, chung thủy. Đến hôm nay, sau 5 năm, chương trình đã tiếp cận, bảo trợ hơn 2.200 trẻ mồ côi, trong đó thực hiện bảo trợ lâu dài đối với 550 em.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng thông tin, đến nay chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã lan tỏa đến rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước và cũng hỗ trợ các em mồ côi do những nguyên nhân khác nhau, không chỉ riêng trẻ mất cha mẹ do đại dịch COVID-19.
Từng là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ khi đang là học sinh lớp 5, lớp 6, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ thấu hiểu nỗi khổ của các em nhỏ đồng cảnh ngộ. “Do đó, khi khởi phát chương trình này, chúng tôi từ lãnh đạo cho đến nhân viên của báo đều cố gắng làm hết sức mình bằng cái tâm và nguồn lực có được, bằng sự bền bỉ kết nối”, ông nói.
Lan tỏa rộng rãi những tấm gương trẻ mồ côi nghị lực
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam - ghi nhận chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên (nằm trong khuôn khổ chương trình “Nối vòng tay thương” của Trung ương Đoàn) đã có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và đạt được nhiều kết quả tích cực, mang ý nghĩa nhân ái sâu sắc. Chương trình đã lưu dấu trong lòng bạn đọc và công chúng về nghĩa cử của một tờ báo luôn hướng đến mục tiêu, tôn chỉ phụng sự bạn đọc và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, nhất là trẻ em, những người yếu thế lâm cảnh ngặt nghèo trong dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn.
Biểu dương các hoạt động an sinh xã hội đầy tính nhân văn, hướng tới cộng đồng hiệu quả của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết mong muốn các tập thể báo tiếp tục phát huy thế mạnh của tờ báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam giao phó, tiếp tục sứ mệnh nhân văn cao cả, giúp đỡ cộng đồng trên tinh thần tương thân tương ái, một truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta.
Anh Triết cũng lưu ý Báo Thanh Niên cần quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, đồng thời tạo mối kết nối và đồng hành có hiệu quả hơn. Qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.
“Chứng kiến từng bước đi của chương trình trong 5 năm qua, tôi cùng các đồng chí ở T.Ư Đoàn rất xúc động khi chương trình được lan tỏa rộng rãi, nhận được sự đồng hành của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Qua đây, tôi cũng đề nghị các kênh truyền thông khác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt, các cấp Đoàn - Hội, xem các em mà chúng ta đồng hành là những người bạn, những người chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Chúng ta có thể mời các em tham gia vào các chương trình, phong trào do Đoàn - Hội khởi xướng”, anh Nguyễn Minh Triết trao đổi.
Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 12 tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực hiệu quả, đồng hành cùng chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” giai đoạn 2021-2026.
Dịp này, Báo Thanh Niên cùng các doanh nghiệp cũng ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 14 trẻ mồ côi do COVID-19. Trong đó, Quỹ Bông Hồng Nhỏ bảo trợ 5 em học sinh; Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Thương mại Viet Cema bảo trợ 5 em học sinh trong thời hạn 5 năm; Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo bảo trợ 2 trẻ đến khi tròn 18 tuổi; cá nhân bà Phạm Viết Lan Anh bảo trợ 1 trẻ và tập thể phóng viên Ban Chính trị - Xã hội của Báo Thanh Niên nhận bảo trợ 1 trẻ mồ côi cho đến khi trẻ học xong THPT.
Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” được Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16/9/2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để lại mất mát cho nhiều gia đình, nhằm hỗ trợ, bảo trợ trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ đột ngột ra đi vì dịch bệnh cho đến năm 18 tuổi. Đến nay, chương trình đã đi qua hành trình 5 năm, kết nối với bạn đọc của báo, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà bảo trợ và những tấm lòng nhân ái cùng chăm lo nâng đỡ việc học tập, sẻ chia khó khăn và đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành.