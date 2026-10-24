Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM có tân Phó Chủ tịch

TPO - Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028, bạn Trần Bảo Ngọc - Chủ tịch Hội SVVN Trường Đại học Sư phạm TPHCM được hiệp thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM.

Ngày 24/10, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội SVVN TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (hội nghị), khóa VII, để thực hiện công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội khóa VII.

Tại hội nghị, đại biểu đã cho ý kiến rút tên, thôi tham gia Ban Chấp hành Hội đối với 9 cá nhân, thôi tham gia Ban Kiểm tra Hội đối với 4 cá nhân. Đồng thời kiện toàn nhân sự mới với 6 cá nhân tham gia Ban Chấp hành, 4 cá nhân tham gia Ban Kiểm tra Hội.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trao hoa chúc mừng các nhân sự vừa được hiệp thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội SVVN TPHCM khóa VII. Trong đó, bạn Trần Bảo Ngọc (thứ 3 từ trái sang) giữ chức Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với đó, hội nghị cũng tiến hành kiện toàn 3 cá nhân tham gia Ban Thư ký, trong đó có 1 Phó Chủ tịch và 1 Trưởng Ban Kiểm tra Hội SVVN TPHCM. Cụ thể, bạn Trần Bảo Ngọc - Chủ tịch Hội SVVN Trường Đại học Sư phạm TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM. Bạn Đỗ Thị Kim Chi - cán bộ Văn phòng Hội SVVN TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm tra Hội SVVN TPHCM. Bạn Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch Hội SVVN Trường Đại học Công nghệ TPHCM, tham gia Ban Chấp hành và Ban Thư ký Hội SVVN TPHCM.