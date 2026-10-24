Tuổi trẻ Hải Phòng trao tặng 100 ảnh phục dựng liệt sĩ

TPO - Trong khuôn khổ ngày hội “Thắm tình quân dân” năm 2026, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Bộ CHQS thành phố, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline và các đơn vị đồng hành tổ chức trao tặng 100 bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình và thân nhân liệt sĩ.

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng.

Hoạt động được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026), mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ban tổ chức đã đến thăm hỏi, tri ân và trao tặng di ảnh liệt sĩ được phục dựng tới 2 Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Hải An và xã An Quang, thành phố Hải Phòng. Những bức ảnh được trao tận tay các Mẹ không chỉ góp phần lưu giữ hình ảnh người thân đã hy sinh mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn đối với những mất mát, hy sinh của các gia đình có công với cách mạng.

Đoàn công tác liên ngành đến thăm, trao tặng di ảnh phục dựng liệt sĩ cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân.

Tại phường Hải An, đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bệ.

Tại xã An Quang, đoàn công tác cùng nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh và các đơn vị đồng hành đã đến thăm, trao tặng ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ và bức ảnh ghép hai mẹ con cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhỡ.

Bức ảnh ghép hai mẹ con mang ý nghĩa đặc biệt, giúp lưu giữ hình ảnh người con liệt sĩ bên mẹ trong cùng một khung hình, gửi gắm tình cảm, sự trân trọng và lòng tri ân đối với những hy sinh, mất mát không gì có thể bù đắp.

Thành Đoàn Hải Phòng và Bộ CHQS TP Hải Phòng trao tặng 100 bức ảnh phục dựng liệt sĩ cho thân nhân dịp kỷ niệm 80 ngày hội "Thắm tình quân dân".

Tiếp nối hoạt động tri ân tại các địa phương, trong chương trình ngày hội “Thắm tình quân dân” năm 2026 tổ chức tại Trung đoàn 50, Ban Tổ chức tiếp tục trao tặng 44 di ảnh liệt sĩ cùng các phần quà ý nghĩa từ các đơn vị đồng hành tới các gia đình, thân nhân liệt sĩ.