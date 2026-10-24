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Rà soát toàn bộ đò, phà sau vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh tử vong

Cảnh Kỳ

TPO - Lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu đơn vị, địa phương rà soát toàn bộ phương tiện thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt phương tiện tự chế, phà ngang dân sinh.

UBND TP Cần Thơ vừa chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trên địa bàn, sau khi xảy ra vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh tử vong ở phường Vị Tân mới đây.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu UBND xã, phường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ phương tiện thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt là các phương tiện tự chế, phà ngang dân sinh. Trong đó kiểm tra điều kiện ATGT tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn.

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Cần Thơ yêu cầu rà soát toàn bộ phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là các phương tiện tự chế và các “phà ngang dân sinh”.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về giao thông đường thủy nội địa đến người dân, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước, các biện pháp bảo đảm an toàn, kiến thức cơ bản về cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố. Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trên địa bàn quản lý.

UBND TP. Cần Thơ giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy và công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, kênh, rạch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy.

Lực lượng chức năng phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có nguy cơ đe dọa ATGT; xây dựng, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ tai nạn, sự cố xảy ra trên đường thủy nội địa.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, chiều 20/10, tại kênh Nông Dân thuộc khu vực 2, phường Vị Tân, 8 em học sinh lớp 12 đến nhà của L.T.N.H (một trong 8 học sinh) để làm quà tổ chức 20/10.

Nhóm học sinh đi qua kênh bằng chiếc phà tự chế được làm bằng 4 thùng phuy nhựa, phía trên dùng các thanh sắt nối lại với nhau. Tuy nhiên, khi xuống phà, do không biết cách giữ thăng bằng, cả nhóm đều đứng qua bên trái làm phà bị nghiêng rồi lật úp, cả nhóm bị phà đè lên.

Lúc này, có 6 em thoát ra được và bơi vào bờ. Sau đó, người dân vớt được em Q.P.N.D đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến 2h ngày 21/10 thì tử vong. Còn em H.Q.V bị chìm mất tích, khoảng 30 phút sau người dân tìm được thi thể cách hiện trường khoảng 20m.

Qua xác minh, chiếc phà bị lật do gia đình bà Nguyễn Thị Pha lắp đặt để kéo qua lại kênh Nông Dân, hiện bà Pha đã dời nhà sinh sống nơi khác, để lại chiếc phà cho các hộ dân ở đây làm phương tiện qua lại hàng ngày.

Kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân lật phà do quá trình bất cẩn của các em học sinh, không có dấu hiệu tội phạm, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi và cam kết không yêu cầu khiếu nại về sau.

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#lật phà #Cần Thơ #phà tự chế #an toàn đường thủy #học sinh tử vong #phường Vị Tân #rà soát phương tiện #giao thông đường thủy

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