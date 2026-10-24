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Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup. Dự án chưa từng có tiền lệ này được kỳ vọng giải quyết bài toán thoát lũ và cung cấp nguồn vật liệu san lấp khổng lồ cho Thủ đô.

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo về Đề xuất nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và đảm bảo giao thông thủy nội địa sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội kết hợp quản lý và sử dụng vật liệu nạo vét theo đề nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao sự chủ động của Vingroup trong việc đề xuất phương án nạo vét sông Hồng và sông Đà đoạn qua Hà Nội.

Việc nghiên cứu phương án này hướng tới 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là khơi thông dòng chảy, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước và bảo đảm an toàn đê điều, giao thông thủy. Thứ hai là chủ động tạo nguồn cung vật liệu san lấp, đáp ứng nhu cầu cho các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Cuối cùng, toàn bộ khoáng sản thu hồi được tập kết và quản lý chặt chẽ để tăng thu ngân sách nhà nước, tránh thất thoát tài nguyên.

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Một đoạn sông Hồng.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan nhiều địa phương và chưa từng có tiền lệ thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Do đó, yêu cầu đặt ra cho chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là việc nghiên cứu phải bảo đảm tính khoa học, không gây xói lở hay ảnh hưởng bất lợi đến khả năng thoát lũ, cấp nước của các địa phương thượng lưu và hạ lưu.

Phương án đề xuất phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và không được chồng lấn với các dự án đã được cấp phép dọc tuyến sông. Đặc biệt, thành phố quán triệt rõ việc quản lý khối lượng tận thu phải công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động nạo vét để khai thác khoáng sản trái quy định.

Để nhanh chóng đưa chủ trương vào thực tế, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối hướng dẫn Vingroup hoàn thiện hồ sơ, đồng thời đánh giá toàn diện các tác động của dự án đến hệ thống đê điều, cầu đường bộ, đường sắt và các công trình thủy lợi liên quan.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế và phương án quản lý nguồn thu từ sản phẩm tận thu, đánh giá hiệu quả kinh tế của các bên. Các cơ quan chức năng phải khẩn trương hoàn thiện báo cáo để tham mưu UBND Thành phố xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, thẩm quyền và cơ chế triển khai dự án này.

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#Vingroup #Sông Hồng #Sông Đà #Nạo vét sông #Thoát lũ #Nạo vét #hút cát #khai thác tài nguyên #hút cát sông Hồng

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