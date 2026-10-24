Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Phùng Linh

TPO - Khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh bắt đầu tổ chức lại giao thông từ 24/10 đến hết 25/11 để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Phương án điều chỉnh giao thông do Sở Xây dựng Hà Nội triển khai trên địa bàn các phường Láng và Giảng Võ nhằm tạo mặt bằng thi công hạng mục cầu vượt tại nút giao quan trọng.

Xe cộ tiếp tục lưu thông qua đảo rào chắn hiện trạng, mặt đường Nguyễn Chí Thanh qua đoạn thi công duy trì bề rộng trung bình khoảng 7,5 m. Cơ quan chức năng đóng điểm quay đầu trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời duy tu điểm mở dải phân cách trước khách sạn Bảo Sơn để hỗ trợ các dòng xe chuyển hướng.

Để giảm tải cho nút giao, người tham gia giao thông được khuyến cáo sử dụng các tuyến tránh từ xa. Hướng từ Nguyễn Chí Thanh về Trần Duy Hưng có thể rẽ qua Đào Tấn sang đường Láng để nhập lại Nguyễn Chí Thanh, hoặc rẽ từ đường Láng sang Huỳnh Thúc Kháng rồi đi tiếp Trần Duy Hưng.

tp-0410-8634.jpg
Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Ở chiều ngược lại từ Trần Duy Hưng về Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện có thể đi theo lộ trình Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, hoặc chạy dọc đường Láng sang Kim Mã rồi về lại Nguyễn Chí Thanh.

Ở chiều ngược lại từ Trần Duy Hưng hướng về Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện có thể lựa chọn lộ trình rẽ Chùa Láng, qua Huỳnh Thúc Kháng, Kim Mã rồi trở lại Nguyễn Chí Thanh, hoặc di chuyển dọc đường Láng để rẽ Kim Mã về Nguyễn Chí Thanh.

Trong thời gian thi công, biển chỉ dẫn từ xa và biển cấm dừng đỗ được bổ sung quanh khu vực rào chắn. Lực lượng điều tiết giao thông túc trực 24/24 giờ tại các giao lộ và điểm quay đầu, đồng thời theo dõi sát lưu lượng thực tế để điều chỉnh nhịp đèn tín hiệu tại ngã tư Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội điều chỉnh rào chắn đồng bộ với tiến độ thi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Các nhà thầu phải tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ để sớm thu hẹp rào chắn và hoàn trả tối đa mặt đường cho giao thông ngay khi thi công xong từng phần việc.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ chính quyền phường Giảng Võ, Láng tăng cường giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh và xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định quanh khu vực công trường.

Xem thêm

#La Thành #Nguyễn Chí Thanh #cầu vượt Vành đai 1 #Hoàng Cầu Voi Phục #phân luồng giao thông #vành đai 1 #phân luồng

Cùng chuyên mục

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

TPO - Từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 33 vụ liên quan 33 người, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

TPO - Một nam thanh niên rơi từ taluy đường xuống vực sâu tại thôn Lô Lô Chải, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chiều 24/10. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo đường vòng để tiếp cận, đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

TPO - Theo người thân và đại diện UBND xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ, cuộc sống gia đình của T.T.T.H trước khi xảy ra sự việc nhảy cầu không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Vợ chồng được nhận xét sống hòa thuận, kinh tế tương đối ổn định. Tuy nhiên, thông tin người phụ nữ từng có biểu hiện trầm cảm, đi khám bệnh trước đó khiến những người ở lại càng thêm bàng hoàng xót xa.

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

TPO - Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tại địa phương, nhiệm vụ này do Sở Y tế phụ trách; ở cấp xã, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ được bổ sung nhân sự chuyên trách về an toàn thực phẩm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup. Dự án chưa từng có tiền lệ này được kỳ vọng giải quyết bài toán thoát lũ và cung cấp nguồn vật liệu san lấp khổng lồ cho Thủ đô.

Chuyên gia Nhật Bản tiết lộ thách thức khi thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Chuyên gia Nhật Bản tiết lộ thách thức khi thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TPO - Mái rộng 33,2 m tạo hình chiếc lá dừa nước đặc trưng cho cây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về khả năng chống chịu gió mạnh. Nhóm thiết kế đã tiến hành ba đợt thử nghiệm trong hầm gió để xác định hình dáng mái và cấu trúc vòm tối ưu. Từ đó, cây cầu được tính toán để chịu sức gió lên tới 45 m/s.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe