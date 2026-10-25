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Thế giới

Tỷ phú Musk thừa nhận đứng sau chuyện hạn chế tốc độ Starlink cho Ukraine

Bình Giang

TPO - Tỷ phú Elon Musk thừa nhận công ty SpaceX của ông đã hạn chế tốc độ dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Ukraine, gây gián đoạn các hoạt động quân sự của nước này.

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Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

Ông Musk đăng lời thừa nhận lên mạng xã hội, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thông báo quyền truy cập của Ukraine vào các hệ thống Starlink và Starshield đã được khôi phục về tốc độ, sau những ngày bị gián đoạn.

Từ tuần trước, nhiều câu hỏi đã được đặt ra rằng ai là người ra lệnh làm gián đoạn hệ thống internet vệ tinh Starshield mà Kiev dựa vào để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

"Tốc độ hiện đã đạt mức cần thiết", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 24/10. Ông cho biết tín hiệu được khôi phục từ ngày 23/10, giúp cải thiện công tác hậu cần ở tiền tuyến cũng như khả năng phòng thủ trước các máy bay không người lái Shahed của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara nói rằng đây là kết quả của "đối thoại trực tiếp" và các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Zelensky với Washington. Ông nhấn mạnh kết quả này có ý nghĩa quan trọng nhất "đối với mặt trận của chúng tôi, đối với quân đội, cũng như các hoạt động của máy bay không người lái, công tác hậu cần và thông tin liên lạc".

Sau khi Ukraine thông báo dịch vụ đã được khôi phục, tỷ phú Musk đăng bài đăng trên mạng xã hội xác nhận công ty SpaceX của ông đã hạn chế tốc độ dịch vụ Starlink.

"Việc sử dụng Starlink - dịch vụ thương mại dân sự - cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm mục đích sát hại con người là điều chưa bao giờ được cho phép, và cũng không nên được phép. Quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản dịch vụ của Starlink khi sử dụng nó cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm sát hại con người. Lỗ hổng đó đã được khắc phục vào tuần trước", ông Musk viết.

Tuy nhiên, ông nói rằng Chính phủ Mỹ mới là bên kiểm soát mọi thay đổi đối với Starshield - phiên bản dành cho quân sự của Starlink, vốn đóng vai trò là nền tảng cốt lõi cho các hoạt động sử dụng máy bay không người lái và thông tin liên lạc của Ukraine. Ông cũng bảo vệ vai trò của SpaceX trong việc tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022.

Phó Tổng thống JD Vance ám chỉ rằng Nhà Trắng có sự phối hợp với tỷ phú Musk, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ phía chính quyền.

Tình trạng hạn chế Starshield đã gây lo ngại cho quân đội và các quan chức Chính phủ Ukraine; các chỉ huy báo cáo rằng họ đã mất máy bay không người lái và nhiều nhiệm vụ bị gián đoạn.

Giao tranh vẫn ác liệt

Việc khôi phục dịch vụ diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Trong tuần này, Nga đồng ý nối lại đàm phán ba bên với Washington và Kiev vào tháng tới. Kiev và Mátxcơva đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky - một thị trấn thuộc tỉnh Kherson nơi đã bị tàn phá nặng nề và đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, với vai trò trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Tuy nhiên, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công nhau.

Ngày 24/10, các quan chức địa phương cho biết thành phố Lozova, thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine bị tấn công bằng tên lửa.

Tại bán đảo Crimea nơi Nga đang kiểm soát, tình trạng mất điện xảy ra từ hôm qua, sau đợt tấn công của Ukraine trong đêm trước đó.

Cũng trong ngày 24/10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo lực lượng nước này đã tấn công nhà máy hóa chất tại thành phố Tolyatti của Nga, nơi sản xuất các nguyên liệu dùng cho nhiên liệu tên lửa. Nhà máy điện tử ở thành phố Oryol của Nga cũng bị tập kích.

Máy bay không người lái của Ukraine còn vươn tới tận vùng Omsk ở phía tây Siberia (Nga), cách biên giới Ukraine hơn 2.000 km. Thống đốc vùng Omsk, ông Vitaly Khotsenko, cho biết các máy bay không người lái đã "lao vào một trung tâm công nghiệp ở phía bắc".

Hãng bán lẻ trực tuyến Ozon xác nhận trung tâm hậu cần của họ tại Omsk đã bị máy bay không người lái tấn công, nhưng không có thương vong xảy ra. Ozon là đối thủ cạnh tranh của Wildberries - công ty cũng từng có các cơ sở bị Ukraine tập kích.

Theo AP

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#Starlink #Starshield #Chiến tranh Nga - Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Internet vệ tinh

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