Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Trung Quốc đăng ảnh chuyến thăm chớp nhoáng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày 24/10 đã có chuyến thăm bất ngờ đến thành phố Đan Đông (Trung Quốc), nằm trên biên giới hai nước. Một số hình ảnh về chuyến thăm của ông Kim đã được Tân Hoa Xã đăng tải.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim tới Trung Quốc trong hơn một năm qua. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm hội nghị cấp cao APEC vào tháng tới tại Thâm Quyến (Trung Quốc) - sự kiện dự kiến sẽ có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Triều Tiên được tiếp đón bởi Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ông Vương kêu gọi hai nước mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đồng thời “củng cố trao đổi và phối hợp chiến lược, thúc đẩy một môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định” nhằm bảo vệ “chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển” của mỗi quốc gia.

b8ef0b98-0cd0-48a6-95e7-c38aa96aacd1.jpg
Chủ tịch Triều Tiên được tiếp đón bởi Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: CCTV)

Chuyến thăm kéo dài một ngày của ông Kim - vốn không được thông báo trước - diễn ra ngay trước ngày tôn vinh sự tham gia của quân đội Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950. Trong cuộc chiến đó, Đan Đông từng là cửa ngõ chính để các lực lượng Trung Quốc vượt sông Áp Lục tiến vào Triều Tiên.

Ông Vương đã đón tiếp ông Kim tại Nhà tưởng niệm Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu Triều Tiên. Tại đây, Chủ tịch Triều Tiên đã đặt vòng hoa tưởng niệm.

Sau đó, ông Kim đã tham quan các hiện vật thời chiến được trưng bày tại nhà tưởng niệm, ghi dấu quãng thời gian hai nước đồng minh sát cánh chiến đấu bên nhau.

99e242a3-46bf-407e-8312-bdd8907a2c04-32c5e412.jpg
Ông Kim Jong-un đặt vòng hoa tại Nhà tưởng niệm Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu Triều Tiên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, ông Vương đã chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất từ ​​Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới ông Kim Jong-un.

Trong cuộc gặp, ông Vương nhấn mạnh rằng chuyến thăm đặc biệt của ông Kim tới Đan Đông cho thấy Triều Tiên rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị song phương.

Ông Vương phát biểu: “Điều này phản ánh đầy đủ sự trân trọng mà Đảng và Chính phủ Triều Tiên dành cho tình hữu nghị được tôi luyện bằng máu giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Chuyến thăm không chỉ tiếp nối tình hữu nghị truyền thống và củng cố bầu không khí thân thiện giữa hai nước, mà còn làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị, thúc đẩy hợp tác và phát triển chung. Đây là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng”.

Trong buổi chiều, ông Vương đã cùng ông Kim đến thăm một nhà máy sản xuất ô tô tại Đan Đông. Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã góp mặt trong các hoạt động đón tiếp ông Kim Jong-un.

Vào cuối ngày, cả ông Vương Hộ Ninh và ông Vương Nghị đã tiễn ông Kim Jong-un khi ông rời Đan Đông qua cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục.

21de0d8f-2725-4cb7-9831-93659a712f3c-91d98c89.jpg
Ông Vương Hộ Ninh (thứ hai từ phải sang) và ông Vương Nghị (thứ ba từ phải sang) tiễn ông Kim Jong-un tại cây cầu bắc qua sông Áp Lục. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tại lễ khánh thành cây cầu này vào tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tái khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng, nhấn mạnh rằng hai nước cần tăng cường kết nối.

Cây cầu dài 3 km này được xây dựng nhằm thúc đẩy thương mại và kết nối giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hoàn thành vào năm 2014.

Tuy nhiên, cây cầu đã bị đóng cửa hơn một thập kỷ do Triều Tiên chậm trễ trong việc hoàn thiện các tuyến đường dẫn và cơ sở hạ tầng phụ trợ.

Cây cầu bốn làn xe nối liền thành phố Đan Đông (Trung Quốc) với thành phố biên giới Sinuiju của Triều Tiên.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với ông Vương Hộ Ninh, ông Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng về sự thành công của Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (sắp diễn ra tại Bắc Kinh), đồng thời khẳng định Triều Tiên sẵn sàng cùng Trung Quốc “mở rộng hợp tác thực chất”.

Hiện truyền thông Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chuyến thăm của ông Kim Jong-un.

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất của ông Kim diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông đến Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Triều Tiên vào tháng 6, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông sau bảy năm.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác chiến lược và bảo vệ chủ quyền của nhau, đồng thời khẳng định sẽ “mở ra một chương mới” trong quan hệ song phương, cũng như mở rộng các hoạt động trao đổi về chính trị, kinh tế và văn hóa.

SCMP

Xem thêm

#Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un #Vương Hộ Ninh #Vương Nghị #Đan Đông #Trung Quốc - Triều Tiên

Cùng chuyên mục

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

TPO - Mỹ và Nga được cho là đang thảo luận các thỏa thuận kinh tế liên quan đến khí đốt tại Alaska và phân bón, trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine.

Không có Mỹ, Ukraine trụ được bao lâu?

Không có Mỹ, Ukraine trụ được bao lâu?

TPO - Quan hệ Mỹ - Ukraine đã trải qua giai đoạn đầy biến động, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích người đồng cấp Volodymir Zelensky vì không đàm phán để chấm dứt xung đột, còn Kiev phàn nàn chuyện Washington giữ lại vũ khí.

Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu ở Nga

Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu ở Nga

TPO - Ngày 24/10, một số cơ sở công nghiệp tại thành phố Togliatti của Nga trở thành mục tiêu trong đợt tấn công bằng hàng loạt máy bay không người lái (UAV). Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy hóa dầu lớn.

Tỷ phú Elon Musk trở thành 'nhân tố bí ẩn' trong chính sách đối ngoại Mỹ nhờ sở hữu Starlink

Tỷ phú Elon Musk trở thành 'nhân tố bí ẩn' trong chính sách đối ngoại Mỹ nhờ sở hữu Starlink

TPO - Các chính quyền của cả cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump được cho là đã từng nhiều lần yêu cầu công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk bật hoặc tắt dịch vụ Starlink tại một số quốc gia. Việc này cho thấy một mối quan hệ gắn kết, trong đó các chính quyền Mỹ dựa vào một công ty tư nhân ở mức độ chưa từng có để hỗ trợ thực thi chính sách đối ngoại.

Khoảnh khắc hai máy bay quân sự Philippines va nhau trên không

TPO - Hai máy bay của Không quân Philippines vừa va chạm khi thực hiện chuyến bay huấn luyện và rơi xuống căn cứ không quân ở phía nam thủ đô Manila, khiến cả 4 phi công trên máy bay thiệt mạng, giới chức Philippines cho biết sáng nay (24/10).

Xung đột Nga - Ukraine đứng trước bước ngoặt lớn?

Xung đột Nga - Ukraine đứng trước bước ngoặt lớn?

TPO - Mỹ đang nới sức ép với Nga, gia tăng áp lực lên Ukraine nhằm thúc đẩy đàm phán, thắp lên hy vọng đột phá. Đây có phải thời điểm sắp xuất hiện bước ngoặt chiến lược cho cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm? Báo Tiền Phong có cuộc trò chuyện cùng Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, về vấn đề này.

Ba cường quốc sắp gặp thượng đỉnh, Ukraine lo số phận bị định đoạt sau lưng

Ba cường quốc sắp gặp thượng đỉnh, Ukraine lo số phận bị định đoạt sau lưng

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa nói rằng Bắc Kinh “có ảnh hưởng” với Mátxcơva và nên sử dụng ảnh hưởng đó để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh, cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga sắp tới không được dẫn đến việc chia cắt Ukraine.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe