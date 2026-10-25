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Pháp luật

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Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Đêm qua 24/10, trong bán kính khoảng 5 km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng tiếp tục thiết lập nhiều chốt kiểm soát, kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.

Đêm 24/10, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang ráo riết truy bắt 3 phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2, gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn.

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Lực lượng chức năng chốt chặn trong đêm.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, phạm nhân Lê Văn Cường đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Sau khi bắt được phạm nhân Lê Văn Cường, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang ráo riết cả ngày lẫn đêm truy lùng 3 phạm nhân trốn trại còn lại.

Theo ghi nhận của phóng viên đêm qua 24/10, trong bán kính khoảng 5 km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng đã thiết lập nhiều chốt kiểm soát, kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.

Trước tình hình trên, người dân địa phương cũng tỏ ra cảnh giác cao độ. Các tuyến đường xung quanh khu vực trại giam khá vắng vẻ, nhiều người hạn chế ra ngoài và ở trong nhà.

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Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vào ban đêm.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có thư ngỏ, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc các phạm nhân bỏ trốn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn cộng đồng. Các đối tượng có thể thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn hoặc lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để tiếp tục vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất.

Để hỗ trợ công tác truy tìm, cơ quan công an cũng công bố đặc điểm nhận dạng của 3 phạm nhân đang bỏ trốn.

Cụ thể, phạm nhân Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm hoa văn kín từ khuỷu tay đến vai, từ cổ chân đến đầu gối và kín vùng ngực.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn có dáng người gầy, da trắng tái, không có hình xăm. Đối tượng có tiền sử gãy chân phải, với vết khâu tạo thành sẹo lồi kéo dài qua đầu gối, nằm ở mặt trong chân.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy cao khoảng 1,75 m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm ở mí mắt, hoa văn dạng xoáy phía sau cổ, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách và hai chân có hình xăm hoa văn kéo dài từ cổ chân đến đùi.

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Ba phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam A2- Bộ Công an từ chiều 21/10 đang bị truy lùng gắt gao.

Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi thông tin có giá trị do người dân cung cấp sẽ góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng truy tìm, bắt giữ các phạm nhân còn lại, qua đó bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau vụ việc, Trại giam A2 thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

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#Trại giam A2 #phạm nhân #phạm nhân bỏ trốn #Công an tỉnh Khánh Hòa

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