Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nữ chủ tiệm vàng chống trả kẻ cướp đang tấn công bằng dao

Nguyễn Dũng

TPO - Bị người đàn ông dùng dao khống chế, nữ chủ tiệm vàng tại phường Tân Khánh, TPHCM chống trả và bị thương nhẹ. Đối tượng bỏ chạy, sau đó bị công an bắt giữ.

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Khánh bắt giữ Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, trú khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

nguyen-minh-dac-7089.jpg
nguyen-minh-dac-1573.jpg
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy đến tiệm vàng K.T.N.P. ở phường Tân Khánh.

Tại đây, người này dùng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm là chị T.T.G.H. (SN 1997) nhằm cướp tài sản.

Chị H. chống trả quyết liệt và bị thương nhẹ. Bị nữ chủ tiệm chống trả, đối tượng vội vã lên xe bỏ chạy.

nguyen-minh-dac.jpg
Nguyễn Minh Đắc bị khống chế tại cơ quan công an.

Đến khoảng 9h cùng ngày, chị H. đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Đến 9h40 cùng ngày, sau 40 phút triển khai truy xét, lực lượng công an xác định, khống chế và bắt giữ Đắc, đồng thời thu giữ phương tiện cùng con dao sử dụng trong vụ cướp.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của Đắc để xử lý theo quy định.

Xem thêm

#Cướp tiệm vàng #cướp giật tiệm vàng #Bắt đối tượng cướp tiệm vàng #Nhóm cướp tiệm vàng ở TPHCM dùng búa đập tủ kính bị bắt giữ #Công an TPHCM

Cùng chuyên mục

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

TPO - Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

TPO - Hiến mô, bộ phận cơ thể người không thể được xem như một giao dịch dân sự thông thường. Đây là hành vi nhân thân đặc biệt, liên quan trực tiếp cơ thể con người và có thể dẫn đến những hệ quả y khoa không thể đảo ngược. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào các quy định chung về năng lực hành vi dân sự để cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp.

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

TPO - Hai đứa trẻ rụt rè gọi “bố ơi” giữa phòng xử án, nơi người cha phải đối diện bản án 20 năm tù vì ma túy. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) đã chỉ đạo lập khống hồ sơ tín dụng, tạo điều kiện để ông Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng. Bị cáo Giang hiện đang bỏ trốn, Tòa quyết định xét xử vắng mặt bị cáo cùng một giám đốc doanh nghiệp.

Ông Ngô Mạnh Quyền phản ánh bị mạo danh thành lập công ty tại Cần Thơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của ông, cần xử lý pháp lý nghiêm minh.

Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe