Bị khởi tố vì nuôi nhốt 58 cá thể chim hoang dã

TPO - Sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định, một người đàn ông tiếp tục vi phạm, bị Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Trước đó, Công an phường Tân An (thành phố Bắc Ninh) phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện ông L.B.H. (SN 1975, trú tại phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nuôi nhốt 58 cá thể chim hoang dã thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB để bán cho người đi đường.

Trong quá trình kiểm tra tại tuyến đường tỉnh lộ 293, đoạn qua tổ dân phố Toàn Thắng, phường Tân An, lực lượng chức năng phát hiện ông H. đang nuôi nhốt số chim hoang dã nêu trên.

﻿ Cơ quan Công an làm việc với đối tượng L.B.H.

Đáng chú ý, quá trình xác minh cho thấy, ngày 31/12/2025, ông H. từng bị Công an phường Tân An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, người này vẫn tiếp tục nuôi nhốt động vật hoang dã để bán.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.B.H. về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.