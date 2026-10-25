Ca sĩ Thúy Hằng thổi bùng không khí lễ hội bên hồ Thiền Quang

TPO - Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, "Ngọc điệm thu" do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đang dẫn đầu khung giờ phát sóng trong nhóm đài truyền hình vệ tinh. Thế nhưng sau khi cơn sốt lắng xuống, khán giả bắt đầu khó tính hơn. Hàng loạt hạt sạn được bới ra và chất vấn.