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Giải trí

Nữ diễn viên Trần Oánh nhận 25 đơn khiếu nại

Minh Vũ

TPO - Nữ diễn viên Trần Oánh vướng rắc rối khi có cảnh cởi đồ quá táo bạo trong phim "Thành phố rực rỡ". Khán giả cũng thất vọng về chất lượng của phim truyền hình TVB hiện tại.

Trang HK01 đưa tin bộ phim Thành phố rực rỡ của TVB gây chú ý với những tình tiết kịch tính, về cuộc chiến tranh giành gia sản của giới thượng lưu, với những màn đấu trí căng thẳng với các mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Đây là tác phẩm kỷ niệm 59 năm thành lập TVB. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Trương Trí Lâm, Ngô Trác Hy, Cao Hải Ninh, Trương Hy Văn, Khương Đại Vệ, Trần Oánh, Trần Hiểu Hoa...

Tuy nhiên, tác phẩm gây tranh cãi khi có những tình tiết nhạy cảm quá mức, như cảnh Trương Trí Lâm hôn "ngấu nghiến" Trần Hiểu Hoa, hay cảnh Trần Oánh cởi đồ trước đàn anh Trương Trí Lâm.

Trong tập 4, Hoắc Bội Hoa (Trần Oánh) muốn giành được sự tin tưởng của Quan Hiếu Hiền (Trương Trí Lâm) để tạo thành liên minh nên chủ động cởi đồ, dùng sự quyến rũ của bản thân để thuyết phục Quan Hiếu Hiền. Cảnh quay bị chỉ trích vì thô tục, phản cảm. Trần Oánh sau đó bị nhận 25 đơn khiếu nại từ khán giả.

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Cảnh cởi đồ gây tranh cãi của Trần Oánh khiến cô nhận hàng chục đơn khiếu nại từ khán giả.

Cảnh phim làm dấy lên tranh luận về giới hạn của các cảnh quay trên phim truyền hình bởi phim Thành phố rực rỡ phát sóng trên khung giờ vàng, có nhiều đối tượng khán giả theo dõi. Một số khán giả cho rằng cảnh quay quá táo bạo. Phụ huynh cũng lo ngại trẻ nhỏ có thể xem được những hình ảnh này trên truyền hình.

Hiện tại, phim chờ kết quả điều tra từ cơ quan truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) để xem có vi phạm quy định và cần phải xóa bỏ hay không.

Một bộ phận người xem lên án kịch bản phim đang hạ thấp giá trị phụ nữ. Cảnh cởi đồ, chỉ mặc nội y của nhân vật Hoắc Bội Hoa có ý nghĩa phụ nữ chỉ có thể tận dụng nhan sắc, xác thịt của mình để cung phụng đàn ông và đạt được mục đích.

Theo chia sẻ từ chính nữ diễn viên Trần Oánh, lúc đầu đoàn phim chỉ định quay một cách khéo léo để lộ lưng trần, nhằm thể hiện mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau của hai nhân vật. Nhưng chính Trần Oánh là người đã đề nghị khiến cảnh quay trở nên táo bạo hơn, kéo dài thời lượng, vì cô cho rằng đây là thời điểm nhân vật Hoắc Bội Hoa phải thực hiện một sự hy sinh lớn để đạt được mục đích.

"Phim TVB xưa không cần mấy cảnh 18+ như thế này vẫn rất hay, vẫn thể hiện được nội dung gay cấn. Phim truyền hình phát sóng giờ vàng có lượng người cao và bao gồm nhiều độ tuổi nên những cảnh như này là không cần thiết", khán giả cho rằng cảnh quay đi quá giới hạn.

Để hoàn thành tốt cảnh quay, Trần Oánh nỗ lực luyện tập vóc dáng. Trong sự nghiệp, Trần Oánh cũng thể hiện mình là nghệ sĩ cá tính khi sẵn lòng chụp bộ ảnh nude chỉ vì thích khung cảnh tại Thái Lan.

Năm 2015, cô phát hành bộ ảnh gợi cảm. "Tôi tự hỏi bản thân tại sao lại đồng ý chụp ảnh. Sau đó, tôi hiểu rằng tôi muốn mọi người biết tôi tự hào ra sao về đường cong cơ thể mình", Trần Oánh nói trên HKChannel. Cô cũng không ngại thực hiện những cảnh nóng trên màn ảnh.

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Trần Oánh không ngại cởi đồ trên màn ảnh.

Trần Oánh không phải cái tên xa lạ với khán giả xem phim của TVB. Cô sinh năm 1989, có học vấn cao, tốt nghiệp đại học ở Hong Kong (Trung Quốc) và British Columbia của Canada. Gia đình cô đang sống tại Vancouver, còn nữ diễn viên sống tại Hong Kong để tiện làm việc. Trần Oánh thuộc nhóm nghệ sĩ có gia cảnh giàu có của Hong Kong. Cha dượng cô là ông trùm ngành kinh doanh siêu thị, sở hữu nhiều bất động sản.

Năm 2010, cô ký hợp đồng với công ty Starz People trong vai trò người mẫu. Sau đó cô đầu quân cho TVB và tham gia nhiều dự án đáng chú ý như Chuyện bốn nữ luật sư, Cương (đóng cùng Trịnh Gia Dĩnh), Cuộc chiến nữ quyền, Cuộc chiến thời trang, Quý nàng hẩm phận, Hàn chiến...

Trần Oánh được khán giả đánh giá là một trong những "nữ thần mới" của TVB. Nữ diễn viên từng tiết lộ có đại gia muốn trả 2 triệu HKD chỉ để được ăn tối với cô.

Trần Oánh từng hẹn hò với 9 người đàn ông khác nhau, trong đó có nhiều nghệ sĩ. Một trong số những bạn trai nổi tiếng của Trần Oánh là Hà Du Hanh - con trai tỷ phú Hà Hồng Sân. Khi ông vua sòng bạc Macau qua đời, nữ diễn viên khi đó cũng tới viếng với tư cách là bạn gái Hà Du Hanh. Tuy nhiên, sau nhiều lần tan hợp, hiện tại cả hai không còn bên nhau.

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#Thành phố rực rỡ #Trần Oánh #Trương Trí Lâm #sao Hong Kong #phim TVB

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