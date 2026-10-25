Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

Hoài Nam

TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha tại núi Thiên Cầm, từng bước phủ xanh diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão.

859166454-3408799575963751-139179505329374268-n.jpg
Ngày 25/10, thông tin từ UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), địa phương vừa phối hợp ra quân tổ chức trồng lại 1.000 cây xanh nhằm phục hồi lại rừng phòng hộ sau thời gian bị thiệt hại do bão số 5 và bão số 10 năm 2025.
864912744-3408799599297082-9219397443865865002-n.jpg
864065157-3408799662630409-6021545340909891967-n.jpg
Theo đó, đợt ra quân tham gia trồng cây xanh đợt này thu hút gần 300 người tham gia, gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an xã, Đồn Biên phòng Thiên Cầm cùng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và đại diện các thôn trên địa bàn.
864961363-122206423646930534-6293251286729867375-n.jpg
Trong đợt ra quân, các lực lượng đã trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha. Với sự tham gia đồng bộ của các lực lượng, hoạt động không chỉ góp phần khôi phục diện tích rừng bị thiệt hại sau bão mà còn lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
861594221-1626843512470512-4569935113022349427-npng.jpg
862786887-3408799655963743-4559876946087203443-n.jpg
Khu vực núi Thiên Cầm có ý nghĩa quan trọng đối với cảnh quan tự nhiên của địa phương, gắn với hoạt động du lịch biển. Vì vậy, việc trồng và phục hồi rừng phòng hộ được kỳ vọng góp phần tăng độ che phủ, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ phát triển du lịch bền vững.
863649979-122206426544930534-4080033164567908401-n.jpg
Theo chính quyền địa phương, thời gian qua, xã Thiên Cầm đã tích cực huy động các lực lượng tham gia trồng lại rừng tại khu vực núi Thiên Cầm.
864912744-3408799599297082-9219397443865865002-n.jpg
Đến nay, tổng diện tích trồng mới đạt 7,8ha với các loại cây như thông ba lá, lim và lát hoa, bảo đảm kế hoạch đề ra. Việc tiếp tục phủ xanh diện tích rừng phòng hộ sau thiên tai là một trong những giải pháp nhằm từng bước khắc phục những thiệt hại do bão gây ra.
861794326-3408795662630809-7024544279636498636-n.jpg
864961363-122206423646930534-6293251286729867375-n.jpg
Qua đó, địa phương hướng tới phục hồi hệ sinh thái, nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong bảo vệ rừng, góp phần xây dựng cảnh quan Thiên Cầm xanh và phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Thiên Cầm trồng hơn 1.000 cây #phục hồi rừng phòng hộ #Trồng gần 1.000 cây xanh #phủ xanh rừng phòng hộ

Cùng chuyên mục

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe