Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.