Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha tại núi Thiên Cầm, từng bước phủ xanh diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão.
TPO - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu Quốc, hi sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
TPO - Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cảnh báo nguy cơ trẻ em bị gây sức ép hiến mô, tạng, đồng thời đề nghị rút đề xuất mở rộng đối tượng hiến tặng dưới 18 tuổi.
TPO - Một nữ du khách Malaysia rơi xuống hố sâu khoảng 10m khi leo núi Hòn Bồ, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng mất hơn 2 giờ để giải cứu nạn nhân và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
TPO - Nam thanh niên Thào Mí Sả (SN 2003), người rơi xuống vực tại khu vực Cực Bắc thuộc thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, bị chấn thương nhẹ ở cột sống cổ. Sau khi được điều trị, sức khỏe nạn nhân ổn định và đã xin xuất viện sáng 25/10.
TPO - Tuyến metro số 2 TPHCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến cần hơn 1.831 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, triển khai trong giai đoạn 2026-2027.
TPO - Sau khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội về chất lượng khâu nhục đóng hộp mang thông tin “Thất Khê Lạng Sơn”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã rà soát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh.
TPO - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm vụ đốt ô tô, làm hư hỏng hai phương tiện trên đường Hà Nội.
TPO - Tài xế quay đầu xe tải trên cao tốc Liên Khương - Prenn (tỉnh Lâm Đồng) bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính; đối mặt mức phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
TPO - Dự thảo Luật cũng bổ sung hành vi “nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy không đúng quy định” vào danh mục hành vi bị nghiêm cấm. Cơ quan quản lý sẽ tập trung kiểm tra các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao, giảm tần suất kiểm tra không cần thiết đối với cơ sở có nguy cơ thấp
TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.
TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.
TPO - Cà Mau dự kiến bố trí, sắp xếp di dời hơn 3.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai, khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, để vừa đảm bảo an toàn vừa bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.
TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.
TPO - Trong tuần (từ 19 đến 24/10) tại Lào Cai, Hà Tĩnh và Cà Mau đã diễn ra các Hội nghị để triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
TPO - Tối 24/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Chương trình tuyên dương 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, một trong những nhóm chính sách lớn trong dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là quy định về hoạt động phát triển hệ sinh thái thử nghiệm có kiểm soát trong ngành công nghiệp văn hóa.