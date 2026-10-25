Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cà Mau cần hơn 880 tỷ đồng di dời hơn 3.200 hộ dân vùng thiên tai, đất rừng

Tân Lộc

TPO - Cà Mau dự kiến bố trí, sắp xếp di dời hơn 3.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai, khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, để vừa đảm bảo an toàn vừa bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Tái thiết nơi ở mới cho hơn 3.200 hộ dân

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện tỉnh có trên 200 km bờ biển và gần 1.100 km bờ sông bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở an toàn và bảo đảm sinh kế ổn định, lâu dài.

2aobor7vwucvrdkvfkz3hlm4gmn01ynkpndnsbyu.jpg
Toàn tỉnh Cà Mau hiện có trên 200 km bờ biển và gần 1.100 km bờ sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Trong giai đoạn 2021–2025, toàn tỉnh Cà Mau đã bố trí, sắp xếp ổn định gần 1.000 hộ dân. Trong đó có trên 900 hộ thuộc vùng thiên tai, số hộ còn lại thuộc vùng dân di cư tự do, trong khu rừng đặc dụng...

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số dự án tái định cư người dân còn chậm do khó khăn về vốn, thủ tục đầu tư, hạ tầng tại một số khu tái định cư chưa đồng bộ. Việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển sản xuất để ổn định cuộc sống người dân tại nơi ở mới còn hạn chế. Một bộ phận người dân tuy đã có nơi ở mới nhưng vẫn thiếu đất sản xuất, việc làm và nguồn thu nhập chưa ổn định.

Tỉnh Cà Mau tính toán, giai đoạn từ nay tới năm 2030, tỉnh cần bố trí, sắp xếp ổn định cuộc sống cho hơn 3.200 hộ dân. Trong đó có hơn 2.400 hộ dân đang sống trong vùng thiên tai, hơn 850 hộ trong vùng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần di dời.

Để sắp xếp nơi ở ổn định cho hàng nghìn hộ dân trên, tỉnh Cà Mau lên phương án đầu tư 10 dự án với 14 điểm, khu dân cư, đáp ứng nhu cầu bố trí hơn 2.600 hộ. Số còn lại hơn 600 hộ dự kiến được sắp xếp tại các khu tái định cư hiện hữu, quỹ đất công có hạ tầng hoặc các cụm dân cư đã hình thành ổn định.

Tổng kinh phí khái toán đầu tư các khu tái định cư trên hơn 880 tỷ đồng.

Trước nhu cầu lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế, tỉnh Cà Mau dự kiến ưu tiên bố trí trước cho các hộ ở khu vực có nguy cơ thiên tai cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản. Tỉnh này cũng định hướng tập trung hoàn thành các dự án khu dân cư chuyển tiếp, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có và lựa chọn phương án bố trí phù hợp, tránh đầu tư dàn trải.

An cư phải đi liền sinh kế bền vững

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ngập úng, sạt lở cần đồng bộ với việc bố trí, sắp xếp tái định cư cho người dân. Phát biểu được ông Sử đưa ra tại Hội thảo diễn ra ngày 23/10.

Để di dời người dân đạt hiệu quả, theo ông Sử, cần tập trung giải quyết ba vấn đề trọng tâm, gồm huy động nguồn lực, khai thác nguồn lực đất đai và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân.

Theo ông Sử, trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp tham gia rất quan trọng, có thể lồng ghép chương trình tái định cư với các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội. Hoặc khai thác nguồn lực từ đất đai để bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án tái định cư vùng sạt lở.

Về cơ chế, chính sách, ông Sử cho rằng cần có giải pháp hỗ trợ phù hợp để người dân có điều kiện di dời đến nơi ở an toàn. “Muốn người dân di dời với chi phí thấp thì phải có chính sách hỗ trợ qua cơ chế, chính sách phù hợp. Việc di dời dân phải gắn với sinh kế bền vững, tức định cư nhưng phải có đất canh tác”, ông Sử nói.

829908900-1754104492472711-8748255245622381448-n.jpg
UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư kè ven kênh Quản lộ Phụng Hiệp, vốn gần 3.000 tỷ đồng, nhiều hộ dân sẽ được di dời khỏi mé kênh.

TS. Hồng Minh Hoàng - Viện Mekong (Đại học Cần Thơ) chỉ ra một thực tế, thời gian qua một số dự án di dời, tái định cư trong vùng bộc lộ bất cập, khi vị trí tái định cư xa sinh kế, thiếu việc làm tại khu mới. Ngoài ra còn thiếu giám sát sau tái định cư, đầu tư phân tán, thiếu thứ tự ưu tiên…

Vì vậy, TS. Hoàng đề xuất, di dời dân cư vùng ven biển tỉnh Cà Mau cần lộ trình, "thoái lui" có kiểm soát theo vùng rủi ro và ngưỡng kích hoạt, ưu tiên giữ sinh kế.

Xem thêm

#di dời dân #Cà Mau #thể hiện #rừng #thiên tai #sinh kế #tái định cư

Cùng chuyên mục

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác tài nguyên nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt, y tế, giáo dục, cây trồng...

Ứng phó sớm, không để dân thiếu nước do ảnh hưởng El Nino

TPO - Trước dự báo tác động của El Nino sẽ gây nguy cơ cao về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô sắp tới, lãnh đạo TP. Cần Thơ đã yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động giải pháp tích trữ, bảo vệ nguồn nước, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.

Bảo tồn đa dạng sinh học Pù Luông: Giữ ‘báu vật’ đại ngàn

Bảo tồn đa dạng sinh học Pù Luông: Giữ ‘báu vật’ đại ngàn

TPO - Sở hữu hệ sinh thái núi đá vôi cùng hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học vùng Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, áp lực từ săn bắt động vật hoang dã, khai thác tài nguyên và phát triển du lịch đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp bảo tồn bền vững, gắn bảo vệ rừng với sinh kế cộng đồng.

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

TPO - Giữa những cánh rừng già miền Tây Nghệ An, nhiều loài động, thực vật quý hiếm vẫn âm thầm sinh tồn. Để gìn giữ báu vật thiên nhiên ấy, những người giữ rừng đang từng ngày bảo vệ sự sống, đồng thời giúp người dân thay đổi cách ứng xử với đại ngàn.

Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

TPO - Từ những lần thu hoạch tôm phải ghi chép hàng trăm số liệu bằng tay, Đỗ Vương Nhi (28 tuổi, quê Cà Mau) tự làm ứng dụng FarmBook: Sổ Cân Tôm, giúp người nuôi quản lý sản lượng, tính tiền và lưu lại thông tin mua bán ngay tại bãi cân. Dự án đã lọt vào top 12 vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 – Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026).

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ukraine tấn công loạt trung tâm dữ liệu, Nga đối mặt nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

Ukraine tấn công loạt trung tâm dữ liệu, Nga đối mặt nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

TPO - Trong khi các nhà máy lọc dầu và kho hàng của Nga vốn đã là những mục tiêu dễ bị nhắm đến, thì các trung tâm dữ liệu còn là những mục tiêu “mong manh” hơn nữa. Đó là những tòa nhà khổng lồ chứa đầy máy chủ cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ về điện và làm mát. Chỉ cần một chiếc máy bay không người lái mang theo lượng thuốc nổ tương đối nhỏ cũng có thể gây ra những thiệt hại lâu dài.

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC 2027) diễn ra từ ngày 24 đến 26/02/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, và hiện đang mở đăng ký trưng bày. Sự kiện quy tụ mười lĩnh vực trưng bày, hơn 120 phiên hội nghị, cùng các hoạt động kết nối dành cho chủ đầu tư, nhà cung cấp và tổ chức tài chính.

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

TPO - Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.

Bus không vô lăng của Trung Quốc thành quán cà phê, văn phòng di động

TPO - Được định hướng là giải pháp kết nối giao thông đô thị và các chặng di chuyển ngắn, dòng xe điện tự hành mới của PIX Moving thu hút sự chú ý nhờ thiết kế tối giản, không vô lăng, cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng thành không gian làm việc hoặc giải trí di động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe