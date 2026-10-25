AI có thể dự đoán khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư

TP - Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ước tính tuổi sinh học của một người và dự đoán khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư chỉ từ một bức ảnh duy nhất.

Các bác sĩ đã phát triển một công cụ AI có khả năng dự đoán cơ hội sống sót của bệnh nhân ung thư chỉ từ một bức ảnh chụp khuôn mặt. Hệ thống AI này được các chuyên gia tại Mass General Brigham, một hệ thống chăm sóc sức khỏe học thuật tích hợp phi lợi nhuận ở bang Massachusetts (Mỹ), xây dựng riêng nhằm ước tính tuổi sinh học và dự đoán khả năng sống sót của những người được chẩn đoán mắc ung thư.

Hệ thống được huấn luyện trên dữ liệu từ hơn 40 triệu bức ảnh khuôn mặt thuộc nhiều dân tộc và độ tuổi khác nhau. Chi tiết về đột phá này đã được công bố trên tạp chí Lancet Digital Health.

Theo kết quả của một nghiên cứu đánh giá mô hình, hệ thống có thể ước tính tuổi sinh học của một người - tức độ tuổi mà người đó trông như thế nào, thay vì tuổi thực tế - đồng thời dự đoán khả năng sống sót cho bệnh nhân ung thư chỉ từ một bức ảnh khuôn mặt thông thường.

Các bác sĩ đã sử dụng công nghệ này để phát triển hai công cụ bổ trợ cho nhau. FAHR-FaceAge ước tính tuổi sinh học của bệnh nhân và dự đoán khả năng sống sót khi mắc ung thư. Trong khi đó, FAHR-FaceSurvival dự đoán khả năng sống sót trực tiếp từ ảnh khuôn mặt, thay vì suy luận thông qua tuổi sinh học.

Mặc dù FAHR-FaceAge và FAHR-FaceSurvival được phát triển từ cùng một mô hình, hai công cụ này ghi nhận những thông tin khác nhau và bổ sung cho nhau về sức khỏe của bệnh nhân. Mỗi thuật toán cũng dựa vào những vùng khác nhau trên khuôn mặt để đưa ra dự đoán tương ứng về tuổi tác và nguy cơ tử vong.

FAHR-FaceAge tập trung vào các nếp nhăn từ hai bên cánh mũi xuống khóe miệng, vùng trán ngay phía trên hốc mắt và hai bên thái dương. Trong khi đó, FAHR-FaceSurvival đánh giá vùng dưới mắt và xung quanh sống mũi.

Bằng cách phân tích ảnh, AI có thể giúp đánh giá sức khỏe của bệnh nhân và hướng dẫn chăm sóc y tế (ảnh minh họa)

“FAHR-FaceSurvival đưa lĩnh vực AI nhận diện sức khỏe thông qua khuôn mặt tiến thêm một bước bằng cách tìm hiểu nguy cơ tử vong từ ảnh khuôn mặt của bệnh nhân ung thư”, ông Hugo Aerts, đồng tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. “Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần đầu tiên một mô hình AI có thể làm vậy”.

Trong số bệnh nhân ung thư được điều trị bằng xạ trị tại Mỹ, những người có vẻ ngoài già hơn tuổi thực từ 5 năm trở lên, theo FAHR-FaceAge, có nguy cơ tử vong cao hơn 21% trong thời gian theo dõi trung bình 4 năm so với những người còn lại.

Ngược lại, những bệnh nhân trông trẻ hơn tuổi thực từ 5 năm trở lên có nguy cơ thấp hơn 17%. Kết quả nghiên cứu cho thấy ước tính về tuổi sinh học có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe thể chất của mỗi người, qua đó có thể phản ánh khả năng chịu đựng và vượt qua một số phương pháp điều trị nhất định.

Tiến sĩ Raymond Mak, bác sĩ chuyên khoa xạ trị tại Bệnh viện Mass General Brigham, cho biết: “Khi dân số già đi, các bác sĩ cần những phương pháp tốt hơn để ước tính khả năng thể chất và mức độ suy yếu của bệnh nhân trước khi đề xuất các liệu pháp điều trị chuyên sâu như xạ trị, phẫu thuật hoặc điều trị toàn thân”.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những yếu tố lối sống có liên quan quá trình lão hóa khuôn mặt. Việc uống nhiều rượu bia, sử dụng ma túy và hút thuốc có liên quan biểu hiện già hơn trong kết quả phân tích ảnh khuôn mặt bằng AI.