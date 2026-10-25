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Quay đầu xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn, tài xế trả giá đắt

Thái Lâm

TPO - Tài xế quay đầu xe tải trên cao tốc Liên Khương - Prenn (tỉnh Lâm Đồng) bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính; đối mặt mức phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 24/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc đơn vị này đã làm việc với chủ phương tiện N.V.T. (SN 2000) và tài xế P.H.D. (SN 1982, cùng trú xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng), để làm rõ vụ xe tải quay đầu trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

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Quay đầu xe trên cao tốc, tài xế ở Lâm Đồng đối mặt mức phạt 40 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, ông T. xác nhận đã giao xe cho ông D. điều khiển trên cao tốc Liên Khương - Prenn vào ngày 22/9. Tài xế D. cũng thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế D. về hành vi quay đầu xe trên cao tốc, theo điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi và bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

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#cao tốc Liên Khương - Prenn #quay đầu xe #xử phạt tài xế #vi phạm giao thông #Lâm Đồng

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