Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xác định nghi phạm vụ đốt ô tô trên đường phố ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm vụ đốt ô tô, làm hư hỏng hai phương tiện trên đường Hà Nội.

Sáng 25/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, TP. Huế, xác nhận: Lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm liên quan vụ đốt ô tô trên đường Hà Nội, thuộc địa bàn phường.

Theo ông Trương Đình Hạnh, nghi phạm thường trú tại tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, người này có dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Danh tính nghi phạm chưa được công khai. Vụ việc hiện được Công an phường Thuận Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

xe-chay.jpg
Hiện trường vụ ô tô con bị đốt trên đường Hà Nội, TP. Huế. Ảnh: Hà Rin

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 24/10, người dân phát hiện một chiếc ô tô con màu trắng đỗ sát vỉa hè đường Hà Nội (phường Thuận Hóa) bị cháy ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Chiếc ô tô đỗ ngay phía sau cũng bị hư hỏng, với nhiều vết trầy xước ở phần sơn phía trước và khu vực cửa phụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định người liên quan.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc, cũng như hành vi của nghi phạm và mức độ thiệt hại đối với các phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

#Huế #Thuận Hóa #đốt ô tô #phá hoại tài sản #nghi phạm #đường Hà Nội #điều tra vụ cháy xe #Công an phường Thuận Hóa

Cùng chuyên mục

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha tại núi Thiên Cầm, từng bước phủ xanh diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão.

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe