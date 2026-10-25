Xác định nghi phạm vụ đốt ô tô trên đường phố ở Huế

TPO - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm vụ đốt ô tô, làm hư hỏng hai phương tiện trên đường Hà Nội.

Sáng 25/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, TP. Huế, xác nhận: Lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm liên quan vụ đốt ô tô trên đường Hà Nội, thuộc địa bàn phường.

Theo ông Trương Đình Hạnh, nghi phạm thường trú tại tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, người này có dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Danh tính nghi phạm chưa được công khai. Vụ việc hiện được Công an phường Thuận Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ ô tô con bị đốt trên đường Hà Nội, TP. Huế. Ảnh: Hà Rin

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 24/10, người dân phát hiện một chiếc ô tô con màu trắng đỗ sát vỉa hè đường Hà Nội (phường Thuận Hóa) bị cháy ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Chiếc ô tô đỗ ngay phía sau cũng bị hư hỏng, với nhiều vết trầy xước ở phần sơn phía trước và khu vực cửa phụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định người liên quan.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc, cũng như hành vi của nghi phạm và mức độ thiệt hại đối với các phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.