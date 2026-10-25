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Tin mới vụ mua đặc sản khâu nhục Lạng Sơn trên mạng, nhận về cục xương chân giò

Anh Trọng

TPO - Sau khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội về chất lượng khâu nhục đóng hộp mang thông tin “Thất Khê Lạng Sơn”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã rà soát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa thông tin kết quả rà soát, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp trên địa bàn.

Cụ thể, hai tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 7 đã kiểm tra, xác minh một số cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp. Tại xã Thất Khê và xã Tràng Định, đoàn đã kiểm tra hai cơ sở.

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Sản phẩm khâu nhục được in chữ Thất Khê, Lạng Sơn được phản ánh trên mạng là "hàng nhái".

Tại các buổi làm việc, chủ cơ sở cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm do cơ sở sản xuất với sản phẩm được phản ánh trên Facebook.

Kết quả, Đội Quản lý thị trường số 7 chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gian lận về quy cách, chất lượng sản phẩm hoặc lừa dối khách hàng tại 2 cơ sở được kiểm tra.

Tại địa bàn phụ trách của Đội Quản lý thị trường số 4 (gồm 13 xã), lực lượng chức năng cũng rà soát hoạt động sản xuất, chế biến, đóng gói và kinh doanh khâu nhục đóng hộp. Qua kiểm tra, đơn vị ghi nhận một cơ sở chế biến sản phẩm này tại thôn Mạn Đường, xã Nhân Lý.

Theo kết quả xác minh, cơ sở thực hiện các quy định liên quan đến điều kiện sản xuất, kinh doanh, nguồn gốc nguyên liệu, nhãn hàng hóa, quy cách đóng gói, thông tin quảng cáo và hoạt động thương mại điện tử. Đội Quản lý thị trường số 4 chưa ghi nhận trường hợp có dấu hiệu tương tự nội dung phản ánh trên mạng xã hội tại địa bàn quản lý.

Như vậy, qua rà soát 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn chưa phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến những thông tin phản ánh về sản phẩm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh một người mua sản phẩm “Bát Khâu nhục Lạng Sơn” đóng hộp có gắn logo OCOP 4 sao. Theo phản ánh, khi nhận hàng và mở hộp, người mua phát hiện bên trong chủ yếu là các miếng xương và khoanh chân giò, không giống với sản phẩm được giới thiệu.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở cung cấp sản phẩm có xưởng sản xuất tại Hà Nội. Thông tin này làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, cũng như việc sử dụng tên gọi gắn với địa danh Thất Khê (Lạng Sơn) để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Trước những phản ánh này, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm nếu có.

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#Khâu nhịc #Thất khê #Lạng sơn #Mua bán hàng giả #Quản lý thị trường

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