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Kinh tế

Check-in 360 độ, 'săn mưa quà tặng' cùng BIDV tại Sóng Festival

Việt Linh
Dương Triều
Trọng Quân

TPO - Tại Sóng Festival 2026, gian hàng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mang đến nhiều hoạt động tương tác như chụp ảnh 360 độ, minigame nhận quà và ưu đãi dành cho khách hàng mở mới SmartBanking, tài khoản, thẻ. Các trải nghiệm góp phần đưa dịch vụ ngân hàng số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Gian hàng BIDV tại Sóng Festival 2026 thu hút khách tham quan với chuỗi hoạt động trải nghiệm, tương tác và tìm hiểu các dịch vụ ngân hàng số.
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Đây là năm thứ 6 liên tiếp, BIDV xuất hiện tại Sóng Festival. Nhà tài trợ vàng mang tới hơn 600 phần quà dành tặng khách tham dự.
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Các trò chơi tương tác tại gian hàng BIDV tạo không khí sôi nổi, thu hút khách tham quan tham gia thử sức và nhận những phần quà lưu niệm.
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Thông qua các hoạt động check-in, minigame và giới thiệu dịch vụ ngân hàng số, BIDV mang đến cho khách tham quan Sóng Festival 2026 cơ hội vừa trải nghiệm, vừa tìm hiểu các tiện ích và ưu đãi dành cho khách hàng.
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Khách hàng được tư vấn về dịch vụ BIDV SmartBanking ngay tại sự kiện, tìm hiểu các tiện ích ngân hàng số phục vụ nhu cầu giao dịch hằng ngày.
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Khách mở mới SmartBanking, tài khoản hoặc thẻ BIDV tại gian hàng có cơ hội nhận quà tặng hiện vật như bình nước, khăn và mascot thương hiệu.
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Bên cạnh quà tặng hiện vật, khách hàng mở mới SmartBanking, tài khoản hoặc thẻ BIDV còn có thể nhận ưu đãi đến 200.000 đồng vào tài khoản theo chương trình khuyến mại hiện hành của ngân hàng.
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Hoạt động chụp ảnh 360 độ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan gian hàng BIDV, kết hợp check-in và nhận quà tại sự kiện. 4.
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Ngoài quà tặng hiện vật, khách hàng hiện hữu của BIDV tham gia chương trình quay số may mắn với cơ hội trúng thưởng 100%. Tổng trị giá các giải thưởng của chương trình là 50 triệu đồng.

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#BIDV #Sóng Festival 2026 #BIDV SmartBanking #ngân hàng số #chụp ảnh 360 độ #minigame nhận quà #ưu đãi BIDV

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