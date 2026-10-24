Check-in 360 độ, 'săn mưa quà tặng' cùng BIDV tại Sóng Festival

TPO - Tại Sóng Festival 2026, gian hàng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mang đến nhiều hoạt động tương tác như chụp ảnh 360 độ, minigame nhận quà và ưu đãi dành cho khách hàng mở mới SmartBanking, tài khoản, thẻ. Các trải nghiệm góp phần đưa dịch vụ ngân hàng số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
TPO - Mở tài khoản nhận SkyPoint, bình nước thể thao; đăng ký thẻ Ez Card có cơ hội nhận túi tote, vali HDBank và AirPods 4. Gian hàng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tại Sóng Festival - Ngày Thanh toán số 2026 mang đến loạt ưu đãi dành cho khách hàng trong hai ngày 24-25/10.
TPO - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc và Nhật Bản đã đi qua đỉnh chu kỳ từ lâu, trong khi BĐS Việt Nam mới bước vào “giai đoạn hoàng kim” nhờ dân số vàng và đô thị hóa tăng tốc. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, việc mượn “thành phố ma” hay “10 triệu nhà hoang” ở hai nước này để dự báo thị trường trong nước đóng băng, giảm giá sâu là sự so sánh phi lý.
TPO - Tại Sóng Festival 2026, gian hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) thu hút khách tham quan với các hoạt động check-in, minigame nhận quà và trải nghiệm ngân hàng số. Khách hàng đăng ký mở tài khoản, thẻ còn có cơ hội nhận quà tặng cùng nhiều ưu đãi theo chương trình của ngân hàng.
TPO - Âm nhạc của Hà Đức Tâm góp phần khuấy động Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trong sáng 24/10, thu hút đông đảo sinh viên và người dân đến phố đi bộ Trần Nhân Tông.
TPO - Trong ngày đầu của Sóng Festival 2026, gian hàng Vietcombank thu hút đông đảo khách tham quan với không gian “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”. Khách hàng hào hứng khám phá các tiện ích thanh toán hiện đại, tham gia trò chơi tương tác và nhận voucher, quà tặng tại sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 - 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).
TPO - Thưởng Tết phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng dòng tiền của từng doanh nghiệp. Giữa tháng 10 lên kế hoạch chi thưởng trong tháng 11 hoặc 12 thì rất khó với các doanh nghiệp lớn.
Đồng hành cùng Ngày Thanh toán số 2026, BVBank mang đến không gian trải nghiệm các giải pháp tài chính số tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội. Từ thanh toán xuyên biên giới, ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân đến giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, BVBank tiếp tục đưa công nghệ vào những nhu cầu tài chính thường nhật, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên số.
Công ty Quản lý tài sản Viettel (Viettel Asset), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viettel, vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (24/10/2006 – 24/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Viettel Asset trong suốt hai thập kỷ kiến tạo nền tảng hạ tầng cho sự phát triển của Viettel và hạ tầng số quốc gia.
TPO - Đối với gói thầu 4.8, công trường ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng khi chỉ huy động được khoảng 1.440 lao động trên tổng số hơn 2.500 nhân sự theo yêu cầu.
TPO - Từ sáng sớm 24/10, các bạn sinh viên, người dân Thủ đô Hà Nội đổ dồn về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) để trải nghiệm thanh toán và mua sắm với 70 gian hàng tại chương trình Sóng Festival 2026. 5.000 phần quà miễn phí dành tặng khách đến chương trình.
TPO - Với 70 đơn vị đăng ký tham gia, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, thanh toán hiện đại kết hợp văn hóa ẩm thực Hà Nội. Đặc biệt, 25 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam sẽ lần đầu xuất hiện tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện diễn ra ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
TPO - Sáng sớm, ngư dân Cửa Lò (Nghệ An) lại ngâm mình dưới nước biển, kéo lưới bắt ruốc. Những hôm trúng luồng, mỗi gia đình có thể thu về vài triệu đồng chỉ sau vài giờ lao động.
TPO - Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đề nghị các tổ chức tín dụng tập trung cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế; hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng.
TP - Đồ uống Starbucks đồng giá 30.000 đồng, trò chơi tương tác nhận quà và gần 70 gian hàng trải nghiệm công nghệ là những điểm hút khách tại Sóng Festival 2026, diễn ra ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Các phiên livestream cùng KOL cũng mở rộng cơ hội khám phá sản phẩm, ưu đãi và tiện ích thanh toán số.
83% nhà tuyển dụng Việt Nam sẵn sàng trả lương cao hơn cho ứng viên có kỹ năng AI. Dù vậy, công nghệ vẫn khó thay thế nền tảng chuyên môn của người lao động.
TPO - Nhiều vườn hồng trăm tuổi ở Nghệ An năm nay khan quả, sản lượng giảm mạnh, có hộ gần như mất trắng. Giá bán tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái vẫn khó bù đắp thiệt hại sau những cơn bão liên tiếp.