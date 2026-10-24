Vietcombank mang 'phố không tiền mặt' tới Sóng Festival 2026

TPO - Trong ngày đầu của Sóng Festival 2026, gian hàng Vietcombank thu hút đông đảo khách tham quan với không gian “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”. Khách hàng hào hứng khám phá các tiện ích thanh toán hiện đại, tham gia trò chơi tương tác và nhận voucher, quà tặng tại sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 - 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).