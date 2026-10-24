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Kinh tế

Vietcombank mang 'phố không tiền mặt' tới Sóng Festival 2026

Việt Linh
Dương Triều

TPO - Trong ngày đầu của Sóng Festival 2026, gian hàng Vietcombank thu hút đông đảo khách tham quan với không gian “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”. Khách hàng hào hứng khám phá các tiện ích thanh toán hiện đại, tham gia trò chơi tương tác và nhận voucher, quà tặng tại sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 - 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Gian hàng Vietcombank thu hút đông đảo khách tham quan với không gian “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”
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Gian hàng Vietcombank mở ra không gian khám phá các tiện ích thanh toán số, đưa những giải pháp công nghệ ngân hàng đến gần hơn với khách hàng thông qua trải nghiệm trực tiếp.
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Nhà tài trợ Kim cương của Sóng Festival 2026 - Vietcombank mang đến không gian trải nghiệm mang tên “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt” tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), thu hút khách tham quan trong ngày đầu sự kiện.
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Khách tham quan tìm hiểu hệ sinh thái dịch vụ số của Vietcombank, từ ứng dụng VCB Digibank đến các giải pháp thanh toán phục vụ nhu cầu mua sắm và chi tiêu hằng ngày.
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Giải pháp VCB OneQR được giới thiệu tại gian hàng, giúp khách hàng tìm hiểu thêm về các tiện ích thanh toán bằng mã QR trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến. Cùng với đó, thanh toán QR xuyên biên giới cũng được Vietcombank giới thiệu tại Sóng Festival 2026.
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Nhiều khách hàng quyết định mở thẻ, tài khoản để trải nghiệm các dịch vụ của Vietcombank. Thẻ MeGO cùng các tiện ích trong hệ sinh thái thanh toán của Vietcombank được giới thiệu tại sự kiện, mang đến thêm lựa chọn để khách hàng khám phá những phương thức chi tiêu hiện đại.
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Hàng trăm phần quà được Vietcombank trao đi ngay trong buổi sáng đầu tiên của sự kiện.
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Các hoạt động tương tác tại gian hàng Vietcombank tạo cơ hội để khách tham quan vừa tìm hiểu dịch vụ ngân hàng, vừa tham gia những thử thách vui nhộn trong không khí lễ hội.
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Khách tham gia trò chơi tại gian hàng Vietcombank có cơ hội nhận voucher UrBox cùng nhiều phần quà theo chương trình. Hoạt động kết hợp trải nghiệm công nghệ với các hình thức tương tác trực tiếp dành cho người tham dự.
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Với chủ đề “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”, Vietcombank góp phần lan tỏa thông điệp thanh toán hiện đại tại Sóng Festival 2026, nơi công nghệ ngân hàng được kết nối với mua sắm, vui chơi và các hoạt động thường ngày.

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#Vietcombank #Sóng Festival #Ngày Thanh toán số

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