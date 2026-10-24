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Kinh tế

Công ty quản lý hạ tầng lớn mạnh của Viettel được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

P.V

Công ty Quản lý tài sản Viettel (Viettel Asset), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viettel, vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (24/10/2006 – 24/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Viettel Asset trong suốt hai thập kỷ kiến tạo nền tảng hạ tầng cho sự phát triển của Viettel và hạ tầng số quốc gia.

Sau 20 năm, Viettel Asset đã hoàn thành 284 dự án, trong số đó có trung tâm dữ liệu đầu tiên của Việt Nam vượt ngưỡng 100 MW và nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam.

Phía sau gần như mọi bước chuyển của Viettel, từ nhà mạng viễn thông thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, đều có dấu ấn hạ tầng do Viettel Asset kiến tạo.

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Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn giao Viettel Asset tiếp tục đảm nhận những công trình trọng điểm, yêu cầu khắt khe, phức tạp về kỹ thuật và bảo mật, trong đó có nhiều công trình mang tính ti

20 năm đặt nền móng cho những bước chuyển của Viettel

Năm 2006, Viettel vươn lên dẫn đầu về hạ tầng viễn thông nhưng mới chỉ có một trụ sở tại Hà Nội. Trung tâm Đầu tư Xây dựng Viettel, tiền thân của Viettel Asset, ra đời trong bối cảnh đó với chỉ vỏn vẹn 6 nhân sự. Từ tòa nhà Viettel Yên Bái, đơn vị lần lượt dựng nên chuỗi trụ sở Viettel trên khắp các tỉnh, thành, tiêu biểu là Viettel Tower 285 Cách Mạng Tháng Tám (TP. Hồ Chí Minh), hai tòa tháp gần 30 tầng xây trên nền địa chất yếu, đến nay vẫn là biểu tượng của tập đoàn này tại phía Nam.

Một thập kỷ sau, Viettel đã sở hữu hàng chục tòa nhà và hàng trăm vị trí đất, nhưng mỗi đơn vị vẫn tự quản lý phần tài sản của mình. Năm 2016, Tập đoàn quyết định gom toàn bộ khối tài sản về một đầu mối và giao cho đơn vị đảm nhận, mở ra vai trò mới là quản trị tài sản trên toàn vòng đời.

Năm 2018, đơn vị mang tên Công ty Quản lý tài sản Viettel. Cùng thời gian này, năng lực đầu tư xây dựng của đơn vị được khẳng định qua việc xây dựng Trụ sở Tập đoàn Viettel khi bàn giao công trình chỉ sau khoảng một năm thi công, đạt chứng chỉ LEED Vàng của Hội đồng công trình xanh Mỹ và Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia.

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Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Viettel Asset trong suốt hai thập kỷ kiến tạo nền tảng hạ tầng cho sự phát triển của Viettel và hạ tầng số quốc gia.

Bước sang thập niên 2020, Viettel chuyển mình thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, và nhu cầu hạ tầng cũng thay đổi về chất. Viettel Asset được giao xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc, công suất 30 MW, đưa vào khai thác năm 2024, là trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam tại thời điểm vận hành.

Ngay sau đó, hàng loạt trung tâm dữ liệu được khởi công gần như đồng thời trên cả ba miền, trong đó Tân Phú Trung (TP. Hồ Chí Minh) với tổng mức đầu tư trong các giai đoạn là gần 1 tỷ USD. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ là hạ tầng then chốt cho Chính phủ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Từ hạ tầng dữ liệu, Viettel Asset tiến sang hạ tầng cho nghiên cứu và sản xuất. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel quy mô 13 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành “đầu não” đổi mới sáng tạo của Tập đoàn. Nhà máy chip bán dẫn tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, quy mô 27 ha, khởi công tháng 1/2026, là công trình có độ phức tạp kỹ thuật chưa có tiền lệ tại Việt Nam.

Viettel Asset đảm nhận toàn bộ chuỗi công việc của dự án, từ thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu quốc tế đến quản lý thi công. Song song, đơn vị xây dựng các tổ hợp nghiên cứu, nhà xưởng phục vụ công nghiệp quốc phòng. Đơn vị cũng tham gia các dự án trụ sở mới cùng những đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới như Gensler (Mỹ), Nikken Sekkei (Nhật Bản) và GMP (Đức).

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Phía sau gần như mọi bước chuyển của Viettel, từ nhà mạng viễn thông thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, đều có dấu ấn hạ tầng do Viettel Asset kiến tạo

Từ “xây tổ” đến kinh doanh hạ tầng

Trước thềm lễ kỷ niệm và nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Viettel Asset được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đánh giá: “Khi Viettel đẩy mạnh phát triển hạ tầng số phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, Viettel Asset tiếp tục đảm nhận những công trình trọng điểm, yêu cầu khắt khe, phức tạp về kỹ thuật và bảo mật, trong đó có nhiều công trình mang tính tiên phong, lần đầu tiên tại Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

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Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Viettel được Viettel Asset thi công đạt giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 - 2023 do Hội Kiến trúc sư Việt Nam công bố.

Từ thực hiện các dự án được giao, Viettel Asset chủ động đầu tư, làm chủ công nghệ và chuẩn bị hạ tầng cho chiến lược của Tập đoàn trong 20 năm tới. Bên cạnh hạ tầng số và công nghệ cao, đơn vị sẽ mở rộng sang kinh doanh bất động sản thương mại, khu công nghệ số tập trung và hạ tầng logistics. Mục tiêu trong 10 năm tới, tổng mức tài sản quản lý tăng 8-10 lần so với hiện nay.

“Nếu 20 năm qua là chặng đường ‘xây tổ’, thì chặng đường sắp tới sẽ là ‘kinh doanh và tối ưu hóa hạ tầng’”, Thượng tá Vũ Tiến Duy, Giám đốc Viettel Asset nhấn mạnh trong buổi lễ.

#Viettel

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