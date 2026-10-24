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Kinh tế

BVBank đồng hành cùng Ngày Thanh toán số 2026

P.V

Đồng hành cùng Ngày Thanh toán số 2026, BVBank mang đến không gian trải nghiệm các giải pháp tài chính số tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội. Từ thanh toán xuyên biên giới, ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân đến giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, BVBank tiếp tục đưa công nghệ vào những nhu cầu tài chính thường nhật, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên số.

Ngày Thanh toán số 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” diễn ra trong hai ngày 24 - 25/10/2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội. Sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức. Đây là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng quan tâm đến công nghệ, tài chính số và các xu hướng thanh toán hiện đại.

BVBank đồng hành cùng Ngày Thanh toán số 2026 ảnh 1

Trải nghiệm tài chính số “Một chạm vạn tiện ích” của BVBank

Hưởng ứng chủ trương về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của Ngân hàng Nhà Nước, BVBank tham gia Ngày Thanh toán số 2026 với không gian trải nghiệm đa dạng, khách tham quan có thể trực tiếp khám phá các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích thanh toán số qua nền tảng Digimi - ngân hàng số thế hệ mới của BVBank. Thay vì tiếp cận chuyển đổi số bằng những khái niệm công nghệ phức tạp, BVBank đưa trải nghiệm số vào những “điểm chạm” quen thuộc trong đời sống, từ mở tài khoản, thanh toán bằng mã QR đến quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh.

Với cách tiếp cận trẻ trung và gần gũi, khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến trên Digimi nạp tiền và quét mã QR thanh toán để có cơ hội nhận các phần quà như combo McDonald’s, áo thun, ly giữ nhiệt, áo mưa và các quà tặng khác theo thể lệ chương trình với mức phí trải nghiệm 9.000 đồng. Bên cạnh đó, khách tham quan có thể check-in tại gian hàng BVBank và tham gia minigame trên Fanpage BVBank để tăng thêm trải nghiệm tương tác tại sự kiện.

“Một chạm” mở rộng trải nghiệm thanh toán và tiêu dùng số

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, BVBank không ngừng mở rộng, đưa các giải pháp thanh toán và tiện ích số đến gần hơn với nhu cầu thực tế hàng ngày của khách hàng như chuyển tiền, thanh toán bằng mã QR, thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình; nạp tiền điện thoại; đặt vé máy bay, vé tàu và sử dụng các tiện ích hỗ trợ tài chính như ứng tiền linh hoạt, trả góp thẻ tín dụng.

Một trong những tiện ích nổi bật trong hành trình mở rộng hệ sinh thái số của BVBank là tính năng thanh toán xuyên biên giới VietQR Global trên Digimi. Tính năng này cho phép người dùng quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại Thái Lan, Campuchia, Lào, Singapore và Trung Quốc giúp người dùng có thêm lựa chọn thanh toán chỉ với một chiếc smartphone khi ra nước ngoài mà không lo đổi tiền mặt, đồng thời có thể theo dõi thông tin tỷ giá trong quá trình giao dịch.

Bên cạnh đó, BVBank tiếp tục mở rộng tính năng liên kết và thanh toán qua Google Pay và Apple Pay dành cho chủ thẻ BVBank Visa, mở rộng lựa chọn thanh toán không tiếp xúc trên hai hệ điều hành di động phổ biến là iOS và Android, hướng đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện và liền mạch hơn.

Digistore: thêm một “điểm chạm” số cho hộ kinh doanh

Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, BVBank còn mở rộng các giải pháp số dành cho khách hàng kinh doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh trong quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động bán hàng và quản lý tài chính.

Theo đó, tài khoản thanh toán hộ kinh doanh của BVBank có thể được mở 100% trực tuyến trên ngân hàng số Digimi. Đồng thời, nền tảng Digistore hỗ trợ quản lý bán hàng, theo dõi dòng tiền, thu - chi, xuất hóa đơn điện tử và đối soát giao dịch trên cùng một hệ thống. Giải pháp hướng đến việc hỗ trợ hộ kinh doanh số hóa quy trình vận hành, quản lý doanh thu hiệu quả hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Với BVBank, việc mở rộng thanh toán số không dừng ở một giao dịch nhanh hay thuận tiện hơn, mà còn là cách đưa công nghệ vào hoạt động tài chính và kinh doanh hàng ngày, giúp người dùng chủ động hơn trong quản lý dòng tiền và vận hành.

Việc đồng hành cùng Ngày Thanh toán số 2026 tiếp tục thể hiện định hướng của BVBank trong việc đưa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số đến gần hơn với đời sống và hoạt động kinh doanh. Thông qua những trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện, BVBank kỳ vọng góp phần khuyến khích người dùng hình thành thói quen sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại, khai thác hiệu quả tiện ích của công nghệ tài chính và cùng thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam.

#BVBank

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