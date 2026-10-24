Mở thẻ HDBank, cơ hội nhận AirPods 4 tại Sóng Festival 2026

Đồng hành cùng Ngày Thanh toán số 2026, BVBank mang đến không gian trải nghiệm các giải pháp tài chính số tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội. Từ thanh toán xuyên biên giới, ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân đến giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, BVBank tiếp tục đưa công nghệ vào những nhu cầu tài chính thường nhật, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên số.