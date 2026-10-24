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Kinh tế

VietinBank hút khách với loạt trải nghiệm số tại Sóng Festival 2026

Việt Linh

TPO - Tại Sóng Festival 2026, gian hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) thu hút khách tham quan với các hoạt động check-in, minigame nhận quà và trải nghiệm ngân hàng số. Khách hàng đăng ký mở tài khoản, thẻ còn có cơ hội nhận quà tặng cùng nhiều ưu đãi theo chương trình của ngân hàng.

Hoạt động check-in tại gian hàng VietinBank mang đến cơ hội lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Sóng Festival 2026, cùng những phần quà dành cho khách tham gia theo thể lệ chương trình
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VietinBank mang đến gian hàng nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số và chương trình quà tặng dành cho khách tham quan.
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Khách tham quan được tư vấn mở tài khoản VietinBank ngay tại sự kiện. Chương trình kết hợp hỗ trợ đăng ký với quà tặng, khuyến khích người dùng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số.
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Với hơn 500 tiện ích, VietinBank iPay Mobile là một trong những sản phẩm được giới thiệu tại gian hàng. Khách tham quan có thể tìm hiểu các tính năng chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và nhiều dịch vụ khác trên điện thoại.
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Khách đăng ký mở thẻ tại gian hàng VietinBank có cơ hội nhận quà tặng, đồng thời tìm hiểu các tiện ích thanh toán và ưu đãi gắn với từng dòng thẻ.
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Các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng giúp khách tham quan trực tiếp khám phá tiện ích trên VietinBank iPay Mobile, tìm hiểu dịch vụ và nhận quà theo chương trình.
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Khách hàng hào hứng check-in cùng những phần quà mà VietinBank mang tới.
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VietinBank dành riêng 650 phần quà cho khách tham dự Sóng Festival. Thông qua chuỗi hoạt động mở tài khoản, giới thiệu thẻ, trải nghiệm ứng dụng và minigame, VietinBank đưa các giải pháp ngân hàng số đến gần hơn với khách tham quan Sóng Festival 2026.

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#VietinBank #Sóng Festival 2026 #VietinBank iPay #ngân hàng số #mở tài khoản #thẻ VietinBank #minigame nhận quà

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