Thỏa thích trải nghiệm 'đường tài chính số, phố không tiền mặt'

Sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình năm nay đổi tên và mở rộng quy mô thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, hướng đến hệ sinh thái thanh toán đa dạng hơn, không chỉ giới hạn ở thẻ ngân hàng mà còn bao gồm mã QR, thanh toán không tiếp xúc và các giải pháp công nghệ mới.

Theo lịch trình các hoạt động trải nghiệm thanh toán số diễn ra từ 8h30, Lễ khai mạc Sóng Festival 2026 diễn ra từ 17h-19h ngày 24/10. Tiếp đó, cuộc thi “Bắt Sóng Đam Mê” diễn ra từ 19h-21h, tạo sân chơi cho sinh viên thể hiện tài năng và đam mê nghệ thuật.