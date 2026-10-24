Sóng Festival 2026: 'Chạm số - Sống xanh', ưu tiên hàng đầu về an toàn và bảo mật

report Chuyển đổi số thực sự có ý nghĩa khi góp phần thay đổi cách sống theo hướng tốt đẹp hơn

* Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank:

Vietcombank luôn xác định rằng giá trị đích thực của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ được triển khai, mà ở những lợi ích thiết thực công nghệ mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Từ định hướng đó, Vietcombank không ngừng mở rộng khả năng kết nối thanh toán, cả trong nước và quốc tế. Ngày nay, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng quen thuộc như VCB Digibank để quét QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước xóa nhòa ranh giới giữa trải nghiệm thanh toán trong nước và nước ngoài.

Vietcombank đã nỗ lực đưa thanh toán số đến gần hơn với những nhu cầu thường nhật, từ việc di chuyển bằng giao thông công cộng với thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO, đến các công cụ theo dõi dấu chân carbon trên VCB Digibank, giúp khách hàng nhận thức rõ hơn về tác động môi trường từ những lựa chọn tiêu dùng của mình.

Vietcombank tin rằng, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi không chỉ thay đổi cách con người thanh toán, mà còn góp phần thay đổi cách chúng ta sống theo hướng tốt đẹp hơn.

Tinh thần đó cũng chính là điều Vietcombank mong muốn gửi gắm qua thông điệp “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”.

Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank.

Nếu những “đường tài chính số” là hạ tầng kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và người dân, thì những “phố không tiền mặt” chính là nơi các kết nối ấy trở thành giá trị thực trong đời sống.

Ở đó, người dân được trải nghiệm những phương thức thanh toán thuận tiện, an toàn; doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển; và thanh toán số dần trở thành một thói quen tự nhiên của xã hội hiện đại.

Sóng Festival hôm nay chính là một hình ảnh sinh động của tầm nhìn ấy – nơi công nghệ, thương mại và đời sống cùng hội tụ, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy lối sống số, sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.