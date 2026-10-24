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Sóng Festival 2026: 'Chạm số - Sống xanh', ưu tiên hàng đầu về an toàn và bảo mật

TIỀN PHONG

TPO - Tối nay (24/10), Sóng Festival 2026 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”. Tham dự có ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đại biểu bộ, ngành, TP. Hà Nội và đông đảo bạn trẻ, người dân, du khách.

report Các đại biểu tham quan không gian Sóng Festival
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Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan không gian Sóng Festival năm 2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).
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Tại các gian hàng, đại biểu được giới thiệu những trải nghiệm thanh toán số mới, các tiện ích công nghệ và giải pháp thanh toán hiện đại. Qua đó, khách tham quan có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các phương thức thanh toán không tiền mặt trong mua sắm và đời sống hằng ngày.
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Với chủ đề Chạm số - Sống xanh, không gian quy tụ gần 70 gian hàng với sự tham gia của 28 ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính và doanh nghiệp mang tới nhiều sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm.
report Nghi thức kích hoạt Sóng Festival 2026

Điểm nhấn của Lễ khai mạc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 là nghi thức kích hoạt Sóng Festival 2026, chính thức mở màn hai ngày hội với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

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Sân khấu thực hiện nghi thức kích hoạt Sóng Festival 2026.

Tham gia nghi thức có đồng chí Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tiến Dũng- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, Đồng Trưởng Ban Tổ chức; bà Đoàn Hồng Nhung - đại diện Vietcombank; cùng Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

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Chính thức khai mạc Sóng Festival 2026.

Nghi thức đánh dấu thời khắc Sóng Festival 2026 chính thức bắt đầu, mở ra không gian trải nghiệm các giải pháp thanh toán số, công nghệ và dịch vụ tiện ích, góp phần đưa thanh toán không dùng tiền mặt đến gần hơn với đời sống người dân.

report Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương, tri ân các nhà tài trợ

- Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân nhà tài trợ kim cương Vietcombank.

Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, đã nhận kỷ niệm chương tri ân từ nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức - trao kỷ niệm chương tặng Nhà tài trợ kim cương.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức - trao kỷ niệm chương tặng Nhà tài trợ kim cương Vietcombank.

- Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân các Nhà tài trợ Vàng và Bạc của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival.

Đại diện các Nhà tài trợ Vàng gồm Mastercard, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); cùng các Nhà tài trợ Bạc là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã được mời lên sân khấu nhận kỷ niệm chương tri ân.

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Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân các Nhà tài trợ Vàng và Bạc của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, Phó Trưởng Ban Tổ chức và nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức.

report Chuyển đổi số thực sự có ý nghĩa khi góp phần thay đổi cách sống theo hướng tốt đẹp hơn

* Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank:

Vietcombank luôn xác định rằng giá trị đích thực của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ được triển khai, mà ở những lợi ích thiết thực công nghệ mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Từ định hướng đó, Vietcombank không ngừng mở rộng khả năng kết nối thanh toán, cả trong nước và quốc tế. Ngày nay, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng quen thuộc như VCB Digibank để quét QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước xóa nhòa ranh giới giữa trải nghiệm thanh toán trong nước và nước ngoài.

Vietcombank đã nỗ lực đưa thanh toán số đến gần hơn với những nhu cầu thường nhật, từ việc di chuyển bằng giao thông công cộng với thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO, đến các công cụ theo dõi dấu chân carbon trên VCB Digibank, giúp khách hàng nhận thức rõ hơn về tác động môi trường từ những lựa chọn tiêu dùng của mình.

Vietcombank tin rằng, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi không chỉ thay đổi cách con người thanh toán, mà còn góp phần thay đổi cách chúng ta sống theo hướng tốt đẹp hơn.

Tinh thần đó cũng chính là điều Vietcombank mong muốn gửi gắm qua thông điệp “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”.

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Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank.

Nếu những “đường tài chính số” là hạ tầng kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và người dân, thì những “phố không tiền mặt” chính là nơi các kết nối ấy trở thành giá trị thực trong đời sống.

Ở đó, người dân được trải nghiệm những phương thức thanh toán thuận tiện, an toàn; doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển; và thanh toán số dần trở thành một thói quen tự nhiên của xã hội hiện đại.

Sóng Festival hôm nay chính là một hình ảnh sinh động của tầm nhìn ấy – nơi công nghệ, thương mại và đời sống cùng hội tụ, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy lối sống số, sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

report Đưa thanh toán số thành lựa chọn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày

* Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS):

Thanh toán số đang trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Từ thành thị đến nông thôn, từ cửa hàng lớn đến những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ, mã QR, ví điện tử hay thanh toán di động đang giúp chúng ta thực hiện các giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn.

Không chỉ ở trong nước, thanh toán số đang mở rộng phạm vi xuyên biên giới. Chỉ với thao tác quét mã QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc, người dùng có thể thanh toán thuận tiện tại các quốc gia khác, tương tự như khi thanh toán tại Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng có thêm cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

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Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam.

NAPAS rất vinh dự đồng hành cùng Báo Tiền Phong từ những mùa đầu tiên của Ngày thẻ Việt Nam, nay mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 5 mùa của chương trình, chúng tôi tự hào khi chương trình ngày càng có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, mang đến những trải nghiệm thực tế và củng cố niềm tin của người dân đối với các phương thức thanh toán số. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng thói quen thanh toán số trong cộng đồng.

Tiếp nối hành trình ấy, Sóng Festival năm nay tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, thanh toán số và giải trí sôi động. Chúng tôi mong rằng người dân, du khách và các bạn trẻ sẽ tích cực khám phá, trải nghiệm và lan tỏa thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

report "Chạm số - Sống xanh" và ưu tiên hàng đầu về an toàn, bảo mật

* Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức:

Sau 5 mùa tổ chức, chương trình bước sang năm thứ 6 với hai dấu mốc đặc biệt: Chính thức mang tên gọi mới - Ngày Thanh toán số Việt Nam và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng, giữa lòng Thủ đô.

Sóng Festival ra phố đi bộ với mong muốn mở rộng cánh cửa của chương trình đến với đông đảo người dân. Ở đây, bất kỳ ai cũng có thể ghé thăm, từ các gia đình đi dạo cuối tuần, học sinh, sinh viên, người lao động, hộ kinh doanh, đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế đang có mặt tại Hà Nội.

Một người chưa quen thanh toán bằng mã QR có thể được hướng dẫn ngay tại gian hàng. Một du khách nước ngoài có thể tìm hiểu cách thanh toán khi mua sắm tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn những tiện ích của công nghệ đến với người dân một cách tự nhiên như vậy, qua chính những trải nghiệm gần gũi trong cuộc sống.

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Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Từ những cửa hàng lớn đến quán ăn, quán cà phê hay các hộ kinh doanh nhỏ, thanh toán số ngày càng trở nên quen thuộc.

report Các đại biểu, khách mời tham dự Lễ khai mạc Sóng Festival

* Về phía đại diện các cơ quan Trung ương và TP. Hà Nội:

- Đồng chí Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

- Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

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Các đại biểu, khách mời.

- Ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng

- Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội -

* Về phía Ban Tổ chức:

- Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức (bên trái).

- Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, Đồng Trưởng Ban Tổ chức

- Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS, Phó Trưởng Ban Tổ chức

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức

- Nhà báo Khánh Huyền - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện, Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức

- Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Tiền Phong

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Napas

- Bà Dương Thị Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Napas

* Các gương mặt đồng hành cùng chương trình:

- Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh - Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

- Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Cùng đại diện các ngân hàng, nhà tài trợ và doanh nghiệp đồng hành với chương trình.

report Các tiết mục văn nghệ chào mừng
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Mở màn Lễ khai mạc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival là tiết mục múa Made in Vietnam do các nghệ sĩ Trường Đại học Công đoàn biểu diễn.
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Với những động tác múa uyển chuyển, kết hợp âm nhạc và ngôn ngữ hình thể giàu cảm xúc, tiết mục khắc họa vẻ đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc và tinh thần sáng tạo của con người Việt Nam.
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Không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, “Made in Vietnam” còn truyền tải thông điệp về niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và tinh thần tự tin hội nhập của Việt Nam trong kỷ nguyên số.
report Ban tổ chức đón các đại biểu dự sự kiện
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Lễ khai mạc Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 có sự tham dự của ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...
report Dàn người đẹp dự sự kiện khai mạc Sóng Festival 2026
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Tham dự lễ khai mạc còn có Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh - Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026; Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.
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Hai người đẹp là gương mặt đồng hành cùng chương trình Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
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Trước giờ khai mạc, hai người đẹp đã tham gia trải nghiệm các gian hàng trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
report Sóng Festival 2026 nóng lên từng giờ
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Không khí Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 nóng lên từng giờ, ghi nhận hàng nghìn lượt check-in trong ngày đầu diễn ra.
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Từ sáng đến nay, phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) liên tục đón các nhóm sinh viên, người dân đến tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào các hoạt động của ngày hội. Từ sáng đến chiều tối, các gian hàng liên tục đón khách đến trải nghiệm thanh toán số, thưởng thức ẩm thực, tham gia hoạt động tương tác và khám phá không gian văn hóa.
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Không khí nhộn nhịp của chương trình kéo dài từ sáng tới chiều tối với nhiều hoạt động đến từ 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thanh toán hiện đại.
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Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, các khu vực check-in cũng thu hút đông đảo người tham dự. Những photobooth được thiết kế với màu sắc nổi bật, hình ảnh trẻ trung trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều bạn nữ Gen Z.
report Nhìn từ trên cao không gian số trên phố đi bộ Trần Nhân Tông
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Ttừ trên cao, dòng người ùn ùn đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông ngày càng đông, tập trung tại các gian hàng và khu vực trải nghiệm của Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
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Sân khấu chính, khu vực ghế ngồi và cổng chào đã sẵn sàng, chờ đón lễ khai mạc vào tối 24/10.
report Bạn trẻ nhộn nhịp trải nghiệm thanh toán số
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Trước giờ khai mạc Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026, khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã nhộn nhịp người tham dự. Các gian hàng ngân hàng, doanh nghiệp thu hút đông đảo sinh viên, người trẻ đến tìm hiểu dịch vụ, trải nghiệm hoạt động tương tác và đăng ký sử dụng các tiện ích thanh toán số.
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Nhiều khu vực, gian hàng, dòng người xếp hàng dài chờ trải nghiệm, tham gia trò chơi và giao lưu. Không khí sôi động lan khắp không gian sự kiện trước giờ khai mạc, với các hoạt động mua sắm, giải trí và trải nghiệm công nghệ đan xen.
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Khu vực sân khấu trung tâm của chương trình cũng dần nóng lên với những tiết mục âm nhạc trẻ trung. Ca sĩ Thúy Hằng mang đến ba ca khúc Đi giữa trời rực rỡ, Trọn vẹn chính mìnhKhúc nhạc vui, góp thêm sắc màu giải trí cho Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trước giờ khai mạc vào tối 24/10.
report Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10

Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10, là hoạt động điểm nhấn thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

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Hàng nghìn lượt check-in tại Sóng Festival trong ngày đầu của sự kiện. Ảnh: Trọng Tài.

Sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, năm nay chương trình mở rộng thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, phản ánh sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán hiện đại. Bên cạnh thẻ ngân hàng, các phương thức như quét mã QR, thanh toán không tiếp xúc và thanh toán trên thiết bị di động ngày càng gắn với hoạt động mua sắm, ăn uống và sử dụng dịch vụ hằng ngày.

Với thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, Sóng Festival đưa các giải pháp công nghệ đến gần công chúng thông qua trải nghiệm trực tiếp. Khách tham quan có thể khám phá các gian hàng ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ, tìm hiểu tiện ích thanh toán, tham gia hoạt động tương tác và tiếp cận các chương trình ưu đãi tại sự kiện.

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Các bạn trẻ đến phố Trần Nhân Tông từ sớm để trải nghiệm không gian số.

Gần 70 gian hàng tạo nên không gian kết hợp giữa công nghệ, tiêu dùng và giải trí. Bên cạnh khu vực giới thiệu dịch vụ tài chính, khách tham quan còn có thể khám phá các gian hàng ẩm thực, sản phẩm tiêu dùng và đặc sản vùng miền. Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP với hơn 20 gian hàng góp thêm lựa chọn mua sắm cho người dân trong dịp cuối tuần.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, âm nhạc là điểm nhấn của Sóng Festival 2026. Theo lịch trình, lễ khai mạc diễn ra từ 17h-19h ngày 24/10. Ngay sau đó, cuộc thi “Bắt Sóng Đam Mê” diễn ra từ 19h-21h, tạo sân chơi để sinh viên thể hiện tài năng và đam mê nghệ thuật.

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Nhiều gian hàng tổ chức hoạt động, trò chơi nhận quà tặng.

Tối 25/10, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” dự kiến diễn ra từ 19h đến 22h, với sự góp mặt của Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V, Xệ Xệ cùng DJ Thảo Bebe. Chương trình còn có hoạt động trình diễn thời trang với sự tham gia của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

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#Sóng Festival 2026 #thanh toán số #NAPAS #Ngày Thanh toán số #phố đi bộ Trần Nhân Tông #Chạm số sống xanh #sự kiện Hà Nội

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Nghề 'đi giật lùi' kiếm bộn tiền lúc sáng sớm

Nghề 'đi giật lùi' kiếm bộn tiền lúc sáng sớm

TPO - Sáng sớm, ngư dân Cửa Lò (Nghệ An) lại ngâm mình dưới nước biển, kéo lưới bắt ruốc. Những hôm trúng luồng, mỗi gia đình có thể thu về vài triệu đồng chỉ sau vài giờ lao động.

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