BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Hội nghị được tổ chức ngày 23/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, đại diện lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, các ngân hàng thương mại cùng đông đảo doanh nghiệp. Đây là diễn đàn cấp cao hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả chu chuyển vốn tín dụng và các kênh vốn thị trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và các ngành kinh tế trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 02 con số theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện BIDV phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Hoàng Việt Hùng đã đưa ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030.

Tổng Giám đốc BIDV Hoàng Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị

Những giải pháp của BIDV đề xuất tập trung vào bốn định hướng chính:

Thứ nhất, ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án chiến lược và những động lực tăng trưởng có sức lan tỏa.

BIDV sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, chủ đầu tư, các tổ chức tín dụng và định chế tài chính để nghiên cứu phương án tài trợ, đồng tài trợ, thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và các dự án nâng cao năng lực kết nối vùng. BIDV coi trọng việc tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án để tư vấn cấu trúc vốn, phương án dòng tiền và lựa chọn công cụ tài trợ phù hợp, thay vì chỉ tiếp cận khi dự án đã hoàn thành thủ tục vay vốn.

Đối với các dự án có quy mô lớn, kỳ hạn thu hồi vốn dài, việc thu xếp vốn phải gắn với khả năng cân đối nguồn vốn, phân bổ rủi ro hợp lý, cơ sở pháp lý đầy đủ và hiệu quả tài chính có thể kiểm chứng. BIDV sẵn sàng phát huy vai trò đầu mối kết nối các bên liên quan, song nhất quán quan điểm: tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống.

Thứ hai, phát triển tài trợ chuỗi giá trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Sức mạnh của vùng Đông Nam Bộ không chỉ nằm ở các dự án đầu tàu mà còn ở hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị logistics, phân phối, cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ hỗ trợ. BIDV chú trọng kết nối doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp FDI với các nhà cung ứng trong nước; kết hợp tài trợ vốn lưu động, tài trợ thương mại, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, quản lý dòng tiền và thu hồi công nợ thành giải pháp tổng thể.

Trong thời gian qua, BIDV đã triển khai tài trợ gần 100 chuỗi cung ứng, phục vụ hơn 1.500 doanh nghiệp vệ tinh. Đây là kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục nhân rộng các mô hình tài trợ dựa trên hợp đồng, dòng tiền và dữ liệu giao dịch, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, rút ngắn chu kỳ thu hồi tiền và nâng cao năng lực tham gia chuỗi sản xuất. Đặc biệt, cần quan tâm doanh nghiệp tư nhân trong nước, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp có năng lực đổi mới công nghệ.

Thứ ba, lấy chuyển đổi số làm công cụ nâng cao hiệu quả luân chuyển vốn và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

BIDV định hướng đẩy mạnh kết nối dịch vụ ngân hàng với hệ thống quản trị doanh nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ công và các mạng lưới phân phối; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thu chi tự động, quản lý dòng tiền và tài trợ thương mại trên nền tảng số.

Tại Đông Nam Bộ, BIDV mong muốn phối hợp với các địa phương triển khai những mô hình phù hợp với đặc thù đô thị, khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định hiện hành.

Thứ tư, thúc đẩy tài chính xanh và huy động thêm nguồn lực quốc tế cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

BIDV tiếp tục ưu tiên nghiên cứu các dự án đủ điều kiện trong lĩnh vực năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, giao thông bền vững, xử lý chất thải, hạ tầng xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời, phát huy quan hệ hợp tác với các định chế tài chính quốc tế để kết nối nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật và chuẩn mực quản trị cho doanh nghiệp.

BIDV cho rằng tài chính xanh phải gắn với tiêu chí đo lường rõ ràng, dự án khả thi và cơ chế giám sát hiệu quả sử dụng vốn; không chạy theo nhãn “xanh” mà thiếu cơ sở thực chất. Khi nguồn lực tài chính được kết hợp với công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn môi trường, chuyển đổi xanh sẽ trở thành động lực nâng cao sức cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp và của cả vùng.

BIDV tích cực đồng hành, góp phần tạo đà bứt phá cho vùng Đông Nam Bộ

Với thế mạnh trong việc cung ứng nguồn vốn cùng các giải pháp, sản phẩm tài chính - ngân hàng tiên tiến cho các công trình, dự án và doanh nghiệp, BIDV xác định đồng hành với Đông Nam Bộ không chỉ bằng nguồn vốn, mà còn bằng năng lực kết nối, trách nhiệm thực thi và cam kết tạo ra giá trị bền vững. BIDV sẵn sàng cùng các địa phương, doanh nghiệp và đối tác biến tiềm năng của vùng Đông Nam Bộ thành những thành quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.