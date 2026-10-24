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Kinh tế

Sóng Festival: Giới trẻ hào hứng check-in photobooth của MB

Việt Linh
Trọng Tài
Trọng Quân

TPO - Khách tham quan Sóng Festival 2026 có thể trải nghiệm các tiện ích thẻ, tham gia hoạt động tương tác và nhận nhiều quà tặng tại gian hàng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trong hai ngày 24-25/10, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

MB mang photobooth và loạt trải nghiệm tương tác đến Sóng Festival 2026.
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Gian hàng MB thu hút khách tham quan tại Sóng Festival 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm, trong đó photobooth là điểm nhấn dành cho những người yêu thích chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc tại ngày hội thanh toán số.
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Khách tham quan có thể check-in photobooth tại gian hàng MB, nhận lượt chụp ảnh theo chương trình và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ khi hòa mình vào không khí sôi động của Sóng Festival 2026.
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Photobooth trở thành một trong những hoạt động đáng chú ý tại gian hàng MB ở Sóng Festival 2026, nơi khách tham quan vừa có thể check-in, vừa khám phá bộ sưu tập MB Hi Collection và tiện ích thanh toán của ngân hàng.
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Không chỉ có hoạt động chụp ảnh photobooth, gian hàng MB còn mang đến nhiều trải nghiệm tương tác và quà tặng, góp phần tạo thêm điểm dừng chân thú vị cho khách tham quan trong hai ngày diễn ra sự kiện.
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Photobooth ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa cho các bạn trẻ tại Sóng Festival.
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Bạn trẻ hào hứng khoe ảnh check-in tại gian hàng MB.
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MB kết hợp hoạt động check-in, trải nghiệm sản phẩm và tư vấn khách hàng tại Sóng Festival 2026, mang đến không gian tương tác để người tham dự tìm hiểu thêm về các tiện ích thẻ và thanh toán số.
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Khoảng 500 phần quà được MB dành riêng cho khách tham dự Sóng Festival. Diễn ra trong hai ngày 24–25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Sóng Festival 2026 là dịp để MB giới thiệu các tiện ích thanh toán, kết hợp hoạt động tương tác và quà tặng nhằm tăng trải nghiệm cho khách tham quan.

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#Sóng Festival 2026 #photobooth MB #Ngân hàng MB #thanh toán số #tiện ích thẻ #check-in Hà Nội #quà tặng MB

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