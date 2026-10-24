Sóng Festival 2026: Trải nghiệm Digimi, săn quà cùng BVBank

TPO - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc và Nhật Bản đã đi qua đỉnh chu kỳ từ lâu, trong khi BĐS Việt Nam mới bước vào “giai đoạn hoàng kim” nhờ dân số vàng và đô thị hóa tăng tốc. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, việc mượn “thành phố ma” hay “10 triệu nhà hoang” ở hai nước này để dự báo thị trường trong nước đóng băng, giảm giá sâu là sự so sánh phi lý.