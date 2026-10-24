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Khai mạc Sóng Festival 2026: Phố đi bộ Trần Nhân Tông chưa bao giờ 'bùng nổ' đến vậy

TIỀN PHONG

TPO - Tối nay (24/10), Sóng Festival 2026 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, mở ra không gian trải nghiệm thanh toán số, mua sắm, ẩm thực và âm nhạc. Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, sự kiện quy tụ gần 70 gian hàng cùng nhiều hoạt động dành cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

report Sóng Festival 2026 nóng lên từng giờ
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Không khí Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 nóng lên từng giờ, ghi nhận hàng nghìn lượt check-in trong ngày đầu diễn ra.
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Từ sáng đến nay, phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) liên tục đón các nhóm sinh viên, người dân đến tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào các hoạt động của ngày hội. Từ sáng đến chiều tối, các gian hàng liên tục đón khách đến trải nghiệm thanh toán số, thưởng thức ẩm thực, tham gia hoạt động tương tác và khám phá không gian văn hóa.
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Không khí nhộn nhịp của chương trình kéo dài từ sáng tới chiều tối với nhiều hoạt động đến từ 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thanh toán hiện đại.
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Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, các khu vực check-in cũng thu hút đông đảo người tham dự. Những photobooth được thiết kế với màu sắc nổi bật, hình ảnh trẻ trung trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều bạn nữ Gen Z.
report Nhìn từ trên cao không gian số trên phố đi bộ Trần Nhân Tông
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Ttừ trên cao, dòng người ùn ùn đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông ngày càng đông, tập trung tại các gian hàng và khu vực trải nghiệm của Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
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Sân khấu chính, khu vực ghế ngồi và cổng chào đã sẵn sàng, chờ đón lễ khai mạc vào tối 24/10.
report Bạn trẻ nhộn nhịp trải nghiệm thanh toán số
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Trước giờ khai mạc Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026, khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã nhộn nhịp người tham dự. Các gian hàng ngân hàng, doanh nghiệp thu hút đông đảo sinh viên, người trẻ đến tìm hiểu dịch vụ, trải nghiệm hoạt động tương tác và đăng ký sử dụng các tiện ích thanh toán số.
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Nhiều khu vực, gian hàng, dòng người xếp hàng dài chờ trải nghiệm, tham gia trò chơi và giao lưu. Không khí sôi động lan khắp không gian sự kiện trước giờ khai mạc, với các hoạt động mua sắm, giải trí và trải nghiệm công nghệ đan xen.
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Khu vực sân khấu trung tâm của chương trình cũng dần nóng lên với những tiết mục âm nhạc trẻ trung. Ca sĩ Thúy Hằng mang đến ba ca khúc Đi giữa trời rực rỡ, Trọn vẹn chính mìnhKhúc nhạc vui, góp thêm sắc màu giải trí cho Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trước giờ khai mạc vào tối 24/10.
report Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10

Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10, là hoạt động điểm nhấn thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

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Hàng nghìn lượt check-in tại Sóng Festival trong ngày đầu của sự kiện. Ảnh: Trọng Tài.

Sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, năm nay chương trình mở rộng thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, phản ánh sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán hiện đại. Bên cạnh thẻ ngân hàng, các phương thức như quét mã QR, thanh toán không tiếp xúc và thanh toán trên thiết bị di động ngày càng gắn với hoạt động mua sắm, ăn uống và sử dụng dịch vụ hằng ngày.

Với thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, Sóng Festival đưa các giải pháp công nghệ đến gần công chúng thông qua trải nghiệm trực tiếp. Khách tham quan có thể khám phá các gian hàng ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ, tìm hiểu tiện ích thanh toán, tham gia hoạt động tương tác và tiếp cận các chương trình ưu đãi tại sự kiện.

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Các bạn trẻ đến phố Trần Nhân Tông từ sớm để trải nghiệm không gian số.

Gần 70 gian hàng tạo nên không gian kết hợp giữa công nghệ, tiêu dùng và giải trí. Bên cạnh khu vực giới thiệu dịch vụ tài chính, khách tham quan còn có thể khám phá các gian hàng ẩm thực, sản phẩm tiêu dùng và đặc sản vùng miền. Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP với hơn 20 gian hàng góp thêm lựa chọn mua sắm cho người dân trong dịp cuối tuần.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, âm nhạc là điểm nhấn của Sóng Festival 2026. Theo lịch trình, lễ khai mạc diễn ra từ 17h-19h ngày 24/10. Ngay sau đó, cuộc thi “Bắt Sóng Đam Mê” diễn ra từ 19h-21h, tạo sân chơi để sinh viên thể hiện tài năng và đam mê nghệ thuật.

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Nhiều gian hàng tổ chức hoạt động, trò chơi nhận quà tặng.

Tối 25/10, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” dự kiến diễn ra từ 19h đến 22h, với sự góp mặt của Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V, Xệ Xệ cùng DJ Thảo Bebe. Chương trình còn có hoạt động trình diễn thời trang với sự tham gia của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

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#Sóng Festival 2026 #thanh toán số #NAPAS #Ngày Thanh toán số #phố đi bộ Trần Nhân Tông #Chạm số sống xanh #sự kiện Hà Nội

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