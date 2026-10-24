Sóng Festival 2026: 'Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức - khẳng định, Ngày Thanh toán số Việt Nam tiếp nối hành trình đưa các phương thức thanh toán hiện đại đến gần hơn với cộng đồng ở phạm vi rộng mở hơn, từ thẻ ngân hàng, mã QR đến những giải pháp thanh toán mới, trong đó an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng luôn phải được đặt lên hàng đầu”.

Mở rộng không gian thanh toán số

Tối 24/10, Sóng Festival 2026 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, mở ra không gian trải nghiệm thanh toán số, mua sắm, ẩm thực và âm nhạc. Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, sự kiện quy tụ gần 70 gian hàng cùng nhiều hoạt động dành cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc Sóng Festival 2026. Video: Trọng Quân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam - cho biết, sau 5 mùa tổ chức, chương trình bước sang năm thứ 6 với hai dấu mốc đặc biệt: Chính thức mang tên gọi mới - Ngày Thanh toán số Việt Nam và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng, giữa lòng Thủ đô.

Sóng Festival ra phố đi bộ với mong muốn mở rộng cánh cửa của chương trình đến với đông đảo người dân. Ở đây, bất kỳ ai cũng có thể ghé thăm, từ các gia đình đi dạo cuối tuần, học sinh, sinh viên, người lao động, hộ kinh doanh, đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế đang có mặt tại Hà Nội.

“Một người chưa quen thanh toán bằng mã QR có thể được hướng dẫn ngay tại gian hàng. Một du khách nước ngoài có thể tìm hiểu cách thanh toán khi mua sắm tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn những tiện ích của công nghệ đến với người dân một cách tự nhiên như vậy, qua chính những trải nghiệm gần gũi trong cuộc sống”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam - phát biểu khai mạc Sóng Festival 2026. Ảnh: Trọng Tài.

Dẫn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, nhà báo Phùng Công Sưởng chỉ rõ sự dịch chuyển mạnh mẽ trong thói quen tiêu dùng: Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Phương thức thanh toán số nay đã hiện diện khắp nơi, từ các trung tâm thương mại lớn đến từng quán ăn, quán cà phê hay sạp hàng nhỏ lẻ.

Những tiện ích thanh toán số còn trở thành cầu nối với bạn bè quốc tế. Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng giao dịch quét mã QR của du khách đến từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam đã tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ. Điều này góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện và hội nhập.

"Thói quen thanh toán của người dân thay đổi, chương trình cũng cần có bước chuyển phù hợp', nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Ưu tiên hàng đầu về an toàn, bảo mật

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định, Ngày Thanh toán số Việt Nam tiếp nối hành trình đưa các phương thức thanh toán hiện đại đến gần hơn với cộng đồng ở phạm vi rộng mở hơn, từ thẻ ngân hàng, mã QR đến những giải pháp thanh toán mới, trong đó an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng luôn phải được đặt lên hàng đầu”.

Chủ đề “Chạm số - Sống xanh” cũng gửi gắm mong muốn của Ban Tổ chức về một lối sống hiện đại, tiện lợi và quan tâm nhiều hơn đến môi trường. Chuyển đổi số không chỉ giúp giao dịch nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, giảm bớt giấy tờ, mà còn tạo điều kiện để mỗi người lựa chọn những cách tiêu dùng phù hợp, tiết kiệm hơn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc. Ảnh: Như Ý.

“Chúng tôi mong rằng từ những việc nhỏ, những thói quen tốt sẽ dần hình thành, góp phần vào mục tiêu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của đất nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Sóng Festival năm 2026 quy tụ gần 70 gian hàng với sự tham gia của 28 ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính và doanh nghiệp mang tới nhiều sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm.

Song, giá trị lớn nhất mà Ban Tổ chức hướng tới không chỉ là số lượng người đến tham quan hay mua sắm, mà là những trải nghiệm thiết thực họ nhận được. “Đó có thể là lần đầu một người biết sử dụng phương thức thanh toán mới, thêm một kỹ năng phòng tránh rủi ro khi giao dịch hoặc đơn giản là cảm nhận được công nghệ đã giúp cuộc sống thuận tiện hơn như thế nào”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Thay mặt ban tổ chức, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; sự phối hợp, đồng hành của NAPAS, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, các ngân hàng, doanh nghiệp, nhà tài trợ và đối tác. Cảm ơn người dân, du khách và các bạn trẻ đã có mặt, góp phần tạo nên không khí sôi động của lễ hội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng và ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - tại sự kiện. Ảnh: Trọng Tài.

“Tôi hy vọng rằng, khi rời Sóng Festival, mỗi người sẽ mang theo không chỉ niềm vui của một ngày hội, mà còn thêm một trải nghiệm mới, một kiến thức hữu ích và sự tin tưởng vào những tiện ích mà công nghệ mang lại. Và từ phố đi bộ Trần Nhân Tông, những thói quen thanh toán văn minh, an toàn sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng hiện đại, phát triển bền vững”, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.