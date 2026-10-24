Sóng Festival 2026: Thanh toán số thúc đẩy lối sống văn minh

TPO - Theo bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, khi thanh toán số thuận tiện hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn; khoảng cách giữa các dịch vụ, thị trường được thu hẹp, góp phần thúc đẩy lối sống văn minh, bền vững.

Thanh toán số phải tạo ra giá trị thiết thực

Sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank - phát biểu tại lễ khai mạc. Video: Trọng Quân.

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival tối 24/10, bà Đoàn Hồng Nhung đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Nhà tài trợ Kim cương của chương trình, chia sẻ về định hướng đưa thanh toán số đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Theo bà Đoàn Hồng Nhung, sau 5 mùa tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam, việc chuyển đổi thành Ngày Thanh toán số Việt Nam phản ánh sự thay đổi của thị trường, từ những phương thức thanh toán riêng lẻ sang hệ sinh thái số có khả năng kết nối ngày càng rộng, hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng Vietcombank. Ảnh: Dương Triều.

Trong quá trình này, Vietcombank xác định giá trị đích thực của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ được triển khai, mà ở những lợi ích thiết thực công nghệ mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Đó là khi thanh toán trở nên thuận tiện hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn; khoảng cách giữa các dịch vụ, thị trường được thu hẹp. Mỗi trải nghiệm tài chính có thể góp phần thúc đẩy lối sống văn minh, bền vững.

Từ định hướng đó, Vietcombank tiếp tục mở rộng khả năng kết nối thanh toán trong nước và quốc tế. Theo đại diện ngân hàng, khách hàng hiện có thể sử dụng ứng dụng VCB Digibank để quét mã QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm thanh toán trong nước và nước ngoài.

Bà Đoàn Hồng Nhung nhận kỷ niệm chương tri ân từ nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Bên cạnh đó, ngân hàng đưa thanh toán số vào các nhu cầu thường nhật, từ di chuyển bằng giao thông công cộng với thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO đến các công cụ theo dõi dấu chân carbon trên ứng dụng VCB Digibank. Những giải pháp này không chỉ hướng tới sự thuận tiện trong giao dịch mà còn giúp khách hàng nhận thức rõ hơn về tác động môi trường từ lựa chọn tiêu dùng của mình.

Bà Nhung cho rằng chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi không chỉ thay đổi cách con người thanh toán mà còn góp phần thay đổi cách sống theo hướng tích cực hơn.

"Đường tài chính số - Phố không tiền mặt”

Thông điệp Vietcombank mang đến Sóng Festival 2026 là “Đường tài chính số - Phố không tiền mặt”. Theo bà Đoàn Hồng Nhung, nếu những “đường tài chính số” là hạ tầng kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và người dân, thì những “phố không tiền mặt” chính là nơi các kết nối ấy chuyển hóa thành giá trị thực trong đời sống.

Tại đó, người dân có thể trải nghiệm các phương thức thanh toán thuận tiện, an toàn; doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển; thanh toán số từng bước trở thành thói quen tự nhiên của xã hội hiện đại.

Không gian trải nghiệm của Vietcombank tại Sóng Festival.

Thông qua Sóng Festival 2026, thông điệp “Đường tài chính số - Phố không tiền mặt” được lan tỏa đến hàng nghìn người dân, du khách và các bạn trẻ tham dự sự kiện. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các giải pháp công nghệ, những hoạt động trải nghiệm trực tiếp còn góp phần giúp công chúng tiếp cận rõ hơn với tiện ích của thanh toán số, từ đó từng bước hình thành thói quen giao dịch thuận tiện, an toàn và văn minh.

Từ những trải nghiệm tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Vietcombank kỳ vọng các kết nối tài chính số sẽ tiếp tục đi sâu vào đời sống, để thanh toán không tiền mặt trở thành lựa chọn tự nhiên trong sinh hoạt và kinh doanh hằng ngày. Qua đó, mỗi thay đổi nhỏ trong thói quen tiêu dùng có thể góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho nền kinh tế số, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, phát triển bền vững trong cộng đồng.