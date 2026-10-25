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Ngày Thanh toán số Việt Nam:

Một ngày 'cháy' với Sóng Festival trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội

Nhóm PV

TPO - Ngày đầu tiên của Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 diễn ra sôi động tại phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến trải nghiệm công nghệ, mua sắm, check-in và thưởng thức các chương trình biểu diễn.

"Chạm số - Sống xanh" và ưu tiên hàng đầu về an toàn, bảo mật

Lễ khai mạc Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào tối 24/10. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức cho biết, sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình đổi tên thành Ngày Thanh toán số Việt Nam và lần đầu đưa Sóng Festival ra không gian công cộng. Việc tổ chức tại phố đi bộ tạo điều kiện để nhiều nhóm công chúng tiếp cận các phương thức thanh toán số, trong đó có người chưa quen sử dụng mã QR.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS - cho biết thẻ ngân hàng, mã QR, ví điện tử và thanh toán trên thiết bị di động ngày càng phổ biến trong đời sống. Bên cạnh sự thuận tiện, việc mở rộng thanh toán số cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật trong giao dịch.

Nghi thức kích hoạt Sóng Festival 2026 với sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Trung ương Đoàn, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành mở màn chương trình kéo dài hai ngày, với chủ đề Chạm số - Sống xanh.

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Các đại biểu tham quan các gian hàng.

70 gian hàng, hút hàng nghìn người check-in

Trước giờ khai mạc, dòng người đã liên tục đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông. Gần 70 gian hàng của 28 ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính và doanh nghiệp tạo nên không gian kết hợp công nghệ, mua sắm và giải trí.

Tại đây, khách tham quan được tìm hiểu dịch vụ tài chính, trải nghiệm thanh toán bằng mã QR, thanh toán không tiếp xúc và các tiện ích trên thiết bị di động. Nhiều đơn vị tổ chức trò chơi tương tác, tặng quà, thu hút sinh viên và người trẻ xếp hàng tham gia. Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ tài chính còn có khu vực ẩm thực, sản phẩm tiêu dùng và đặc sản vùng miền.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh - Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - và người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - cũng tham gia trải nghiệm các gian hàng trước giờ khai mạc.

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Lễ hội âm nhạc 'bao trùm' từ sáng đến tối

Song song với hoạt động tại các gian hàng, sân khấu trung tâm là điểm thu hút người tham dự trong ngày đầu tiên. Buổi sáng, ca sĩ Hà Đức Tâm trình diễn các ca khúc Xin chào Hà Nội, Đi giữa trời rực rỡUnstoppable. Đến chiều, ca sĩ Thúy Hằng tiếp nối chương trình với Đi giữa trời rực rỡ, Trọn vẹn chính mìnhKhúc nhạc vui.

Sau lễ khai mạc, cuộc thi Bắt Sóng Đam Mê diễn ra từ 19h đến 21h, tạo sân chơi để sinh viên thể hiện tài năng và đam mê nghệ thuật. Các tiết mục nối tiếp nhau giúp duy trì không khí sôi động đến tối.

Khu vực ghế ngồi dành cho khách mời kín chỗ, nhiều khán giả đứng quanh sân khấu theo dõi và cổ vũ nghệ sĩ. Từ sinh viên đến các gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi cuối tuần, đông đảo người dân dừng chân tại sân khấu, hòa vào không gian kết hợp âm nhạc, công nghệ và mua sắm.

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Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10. Sau ngày đầu tiên với các hoạt động trải nghiệm và biểu diễn sôi động, chương trình tiếp tục với đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, dự kiến diễn ra từ 19h đến 22h ngày 25/10, có sự góp mặt của Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V, Xệ Xệ cùng DJ Thảo Bebe.

Đêm nhạc còn có hoạt động trình diễn thời trang với sự tham gia của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

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#Sóng Festival 2026 #Ngày Thanh toán số Việt Nam #thanh toán số #phố đi bộ Trần Nhân Tông #Chạm số - Sống xanh

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