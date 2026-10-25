Mastercard mang trải nghiệm sống xanh đến Sóng Festival 2026

TPO - Năm thứ 6 liên tiếp đồng hành cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam (trước đó là Ngày Thẻ Việt Nam), Mastercard tiếp tục thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ với trò chơi tương tác về an toàn thanh toán và thử thách đạp xe, truyền tải thông điệp hướng tới tương lai xanh.
TPO - Ngày thứ hai của Sóng Festival 2026 tiếp tục sôi động từ sáng sớm, khi đông đảo sinh viên, bạn trẻ đổ về check-in, trải nghiệm thanh toán số và săn quà. Các gian hàng ngân hàng trở thành điểm dừng chân thu hút với nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và ưu đãi dành cho khách tham quan.
TPO - Loạt ca khúc trẻ trung của ca sĩ Thúy Hằng góp phần khuấy động không khí Ngày thanh toán số Việt nam -Sóng Festival 2026 chiều 24/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Lần đầu tham gia sự kiện, nữ ca sĩ bày tỏ bất ngờ trước quy mô lễ hội và sự đa dạng của các gian hàng trải nghiệm.
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội nghị khách hàng 2026 dành cho các Tổ chức thành viên là các trung gian thanh toán tại Nha Trang với chủ đề “Từ nội địa vươn ra quốc tế - Song hành mở rộng thị trường thanh toán”. Hội nghị là dịp để NAPAS cùng các Trung gian thanh toán trao đổi về xu hướng thị trường, chia sẻ cơ hội và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới; đồng thời, tri ân và vinh danh các tổ chức đã có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán trong năm qua.
Hãy thử nhắm mắt lại vài giây và tưởng tượng về một mùi hương đã cắm rễ sâu vào "bộ nhớ cảm xúc" của bất kỳ người Việt nào.
TPO - HoSE chấp thuận niêm yết 111.418.000 cổ phiếu của Công ty CP DatViet VAC Group Holdings với mức giá tham chiếu dự kiến 54.800 đồng/cổ phiếu, Công ty CP Helio Energy cũng đưa 42 triệu cổ phiếu lên giao dịch sàn HoSE từ ngày 16/11 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
TPO - Trong quá trình quay số mở thưởng, người quay cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số trúng giải công bố bị sai so với số quay, khiến một số người 'trúng hụt’. Công ty Xổ số Vĩnh Long sau đó thông báo đính chính và xin lỗi khách hàng.
TPO - Đường Tài chính số, phố không tiền mặt… cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thanh toán số là điểm nhấn tại Sóng Festival 2026.
TPO - Tại lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) - nhấn mạnh thanh toán số không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.
TPO - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kỳ quay thưởng Power 6/55 ngày 24/10 xác định một vé trúng giải độc đắc trị giá gần 200 tỷ đồng.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - khẳng định, Ngày Thanh toán số Việt Nam tiếp nối hành trình đưa các phương thức thanh toán hiện đại đến gần hơn với cộng đồng ở phạm vi rộng mở hơn, từ thẻ ngân hàng, mã QR đến những giải pháp thanh toán mới, trong đó an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng luôn phải được đặt lên hàng đầu”.
TPO - Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) mang đến Sóng Festival 2026 loạt trải nghiệm ngân hàng số, từ mở tài khoản Digimi, thanh toán QR đến khám phá các tiện ích tài chính dành cho cá nhân và hộ kinh doanh. Khách tham quan còn có cơ hội tham gia minigame và nhận quà tại gian hàng ngân hàng trong hai ngày 24–25/10.
TPO - Không chỉ là điểm chụp ảnh lưu niệm, khu vực "Chạm Việt Nam" tại Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 còn trở thành nơi sinh viên gửi gắm những lời chúc, mục tiêu cá nhân và cả những mong ước hài hước được ghi trên từng tờ giấy nhỏ.
TPO - Tại Sóng Festival 2026 – Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, gian hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mang đến chuỗi trải nghiệm ngân hàng số, minigame tương tác và photobooth check-in, thu hút khách tham quan khám phá các tiện ích thanh toán hiện đại và tìm hiểu những phần quà tại sự kiện.
TPO - Khách tham quan Sóng Festival 2026 có thể trải nghiệm các tiện ích thẻ, tham gia hoạt động tương tác và nhận nhiều quà tặng tại gian hàng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trong hai ngày 24-25/10, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Tối 24/10, Sóng Festival 2026 - Ngày Thanh toán số Việt Nam do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty NAPAS tổ chức đã khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
Tại sự kiện Smart Banking 2026, ông Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc Công nghệ kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ công nghệ mới, FPT IS, Tập đoàn FPT đề xuất kết nối các hệ thống giám sát an ninh mạng, phát hiện gian lận và phòng chống rửa tiền để nâng cao khả năng nhận diện, ứng phó rủi ro theo thời gian thực.