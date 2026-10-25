Hàng nghìn sinh viên đổ về phố Trần Nhân Tông check-in Sóng Festival

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội nghị khách hàng 2026 dành cho các Tổ chức thành viên là các trung gian thanh toán tại Nha Trang với chủ đề “Từ nội địa vươn ra quốc tế - Song hành mở rộng thị trường thanh toán”. Hội nghị là dịp để NAPAS cùng các Trung gian thanh toán trao đổi về xu hướng thị trường, chia sẻ cơ hội và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới; đồng thời, tri ân và vinh danh các tổ chức đã có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán trong năm qua.