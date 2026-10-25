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Trăm triệu cổ phiếu sắp lên sàn HoSE

Duy Quang

TPO - HoSE chấp thuận niêm yết 111.418.000 cổ phiếu của Công ty CP DatViet VAC Group Holdings với mức giá tham chiếu dự kiến 54.800 đồng/cổ phiếu, Công ty CP Helio Energy cũng đưa 42 triệu cổ phiếu lên giao dịch sàn HoSE từ ngày 16/11 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thêm 2 tân binh

Tuần qua, VN-Index tăng 68,24 điểm lên 1.774,15 điểm, chấm dứt 4 tuần giảm liên tiếp trước đó. Khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 718 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 15.865 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 3,57 điểm lên 262,7 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 52,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 968 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 9,3 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 106 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 1,73 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 30 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 19 - 23/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 63,7 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 1.105 tỷ đồng.

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DatViet VAC Group Holdings sẽ niêm yết 111.418.000 cổ phiếu trên sàn HoSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) chấp thuận niêm yết 111.418.000 cổ phiếu của Công ty CP DatViet VAC Group Holdings trên sàn HoSE. Với mức giá tham chiếu dự kiến 54.800 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp có quy mô vốn hóa ước tính hơn 6.100 tỷ đồng

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, cổ phiếu chính thức giao dịch trên HoSE vào ngày 2/11. Mức giá tham chiếu dự kiến cho phiên giao dịch đầu tiên tương đương giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vừa qua.

Trước đó, DatVietVAC đã hoàn tất đợt IPO với tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua đạt hơn 106% khối lượng chào bán. Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ chủ yếu cho các đơn vị thành viên, trong đó khoảng 528 tỷ đồng dành cho DatViet VAC Media và hơn 36 tỷ đồng cho DatViet VAC Entertainment, nhằm bổ sung nguồn lực phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Năm 2026, DatVietVAC đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt khoảng 6% và 11% so với năm trước.

Tương tự, Công ty CP Helio Energy (mã chứng khoán: HIO) dự kiến đưa 42 triệu cổ phiếu lên giao dịch HoSE từ ngày 16/11, sau khi được chấp thuận niêm yết và hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trước đó, ngày 19/10, HoSE đã chấp thuận niêm yết 42 triệu cổ phiếu HIO, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 420 tỷ đồng. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE được xác định bằng bình quân giá tham chiếu của ít nhất 30 phiên giao dịch gần nhất trước khi cổ phiếu HIO bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Helio Energy tiền thân là Công ty TNHH Alpha Solar 1, thành lập năm 2020 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Sau quá trình tăng vốn, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 420 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Helio Energy ghi nhận doanh thu 114,3 tỷ đồng (tăng 91% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế hơn 108 tỷ đồng (tăng 955%).

SmartInvest thêm cổ đông lớn

Công ty CP Quản lý quỹ HD (HD Capital) trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest (mã chứng khoán: AAS), khi nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên. Theo đó, HD Capital đã mua vào hơn 14 triệu cổ phiếu AAS.

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Kế toán trưởng LDG đăng ký bán toàn bộ 950.300 cổ phiếu.

Bà Lê Thị Phương Uyên - Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) đăng ký bán toàn bộ 950.300 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu về 0 vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/10-26/11. Về cổ phiếu, từ ngày 9/4-22/10, cổ phiếu LDG giảm 34%, từ 3.700 đồng về 2.440 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Kinh Luân. Theo đó, HBC sẽ miễn nhiệm ông Luân thôi chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/11 và sẽ miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Trước đó, Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thiện vào vị trí phó tổng giám đốc từ ngày 23/9.

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