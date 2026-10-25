Napas đồng hành cùng các trung gian thanh toán khai phá tiềm năng, kiến tạo hệ sinh thái thanh toán bền vững

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội nghị khách hàng 2026 dành cho các Tổ chức thành viên là các trung gian thanh toán tại Nha Trang với chủ đề “Từ nội địa vươn ra quốc tế - Song hành mở rộng thị trường thanh toán”. Hội nghị là dịp để NAPAS cùng các Trung gian thanh toán trao đổi về xu hướng thị trường, chia sẻ cơ hội và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới; đồng thời, tri ân và vinh danh các tổ chức đã có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán trong năm qua.

Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo NAPAS cùng hơn 60 khách mời đến từ hơn 40 tổ chức trung gian thanh toán trong mạng lưới thành viên của NAPAS.

Thị trường thanh toán số Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với sự tham gia ngày càng đa dạng của các ngân hàng, trung gian thanh toán, các công ty tài chính công nghệ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã đạt hơn 21 tỷ giao dịch, với tổng giá trị trên 260 triệu tỷ đồng, tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị so với cùng kỳ. Giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt 1,05 triệu tỷ đồng tương đương 40 tỷ USD. Đáng chú ý, số lượng thanh toán bằng mã QR đã tăng gấp 20 lần trong 5 năm qua. Theo thống kê từ NAPAS, trong 9 tháng đầu năm 2026, hệ thống NAPAS đã xử lý hơn 10 tỷ giao dịch với tổng giá trị trên 46 triệu tỷ đồng. Quy mô giao dịch ngày càng lớn đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực hạ tầng, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và liên tục, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ của các thành viên, đối tác.

NAPAS xác định sự phát triển của thị trường không chỉ đến từ tăng trưởng giao dịch mà còn từ khả năng mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, phát triển dịch vụ mới và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái. Trên nền tảng hạ tầng dùng chung, NAPAS hợp tác cùng các ngân hàng, trung gian thanh toán và đối tác phát huy thế mạnh của mỗi bên, mang đến những giải pháp thanh toán hiện đại, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Với VietQRPay, NAPAS cùng các đối tác mở rộng thanh toán qua mã QR trong các lĩnh vực thiết yếu như bán lẻ, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch và dịch vụ công. Việc kết nối trên một hạ tầng chung giúp các đơn vị thuận lợi hơn trong triển khai dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng thanh toán số, đáp ứng nhu cầu chi tiêu và thanh toán thuận tiện của người dân. Sự phát triển của VietQRPay phản ánh nỗ lực phối hợp giữa NAPAS và các tổ chức thành viên, đối tác trong việc mở rộng phạm vi dịch vụ và mạng lưới chấp nhận thanh toán trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh thị trường trong nước, NAPAS cũng đã mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR thông qua dịch vụ VietQRGlobal. Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối với 6 quốc gia gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc và đang triển khai kết nối với Đài Loan, Ấn Độ; đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.

Trong đó, các kết nối với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc và Singapore đã được triển khai theo cả hai chiều, cho phép người dân Việt Nam và du khách nước ngoài sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc quét QR để thanh toán một cách thuận tiện khi di chuyển giữa các quốc gia; Với thị trường Hàn Quốc, chiều thanh toán dành cho người dân Việt Nam tại Hàn Quốc đang được triển khai. Những kết nối này góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia.

Song song với mở rộng kết nối, NAPAS đã phối hợp với các đối tác triển khai nhiều chương trình truyền thông để góp phần thúc đẩy dịch vụ. Đối với khách du lịch, NAPAS đã phối hợp triển khai các chương trình truyền thông về dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán, các điểm du lịch của Việt Nam thông qua các ứng dụng của các đối tác kết nối từ nước ngoài, nhờ đó khách quốc tế khi đến Việt Nam có đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong mua sắm và thanh toán.

Bên cạnh đó, NAPAS tiếp tục phát triển các nền tảng thanh toán mới nhằm hỗ trợ đối tác triển khai các dịch vụ thanh toán số hiện đại. Trong đó, nền tảng thanh toán số NAPAS DPP được phát triển theo hướng kết nối tập trung, chuẩn hóa, giúp các thành viên thuận tiện hơn trong quá trình tích hợp dịch vụ, rút ngắn thời gian triển khai, tạo điều kiện để các thành viên có thể triển khai các mô hình thanh toán mới, đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng trong thương mại điện tử.

NAPAS xác định hạ tầng thanh toán cần bảo đảm ba yếu tố cốt lõi: an toàn và ổn định trong vận hành; linh hoạt để các đối tác dễ dàng tích hợp và phát triển dịch vụ; đồng thời có khả năng mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu mới của thị trường. Đây cũng là nền tảng để NAPAS cùng các thành viên xây dựng hệ sinh thái thanh toán phát triển bền vững, mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng và nền kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ: “Thị trường thanh toán số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Để chuyển hóa những cơ hội đó thành giá trị thiết thực, cần có sự kết nối và đồng hành chặt chẽ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái. NAPAS sẽ tiếp tục nâng cao năng lực hạ tầng, mở rộng kết nối và hỗ trợ các tổ chức thành viên, đối tác phát triển dịch vụ. Chúng tôi mong muốn cùng các ngân hàng, trung gian thanh toán và các đối tác phát huy thế mạnh của mỗi bên, khai thác hiệu quả tiềm năng và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, hướng tới một hệ sinh thái thanh toán an toàn, thuận tiện và bền vững.”

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, NAPAS đã vinh danh các trung gian thanh toán có thành tích tiêu biểu. Giải thưởng Member of the Year 2026 được trao cho MoMo ở hạng Diamond, Viettel ở hạng Platinum và OnePay ở hạng Gold.

Các hạng mục chuyên biệt được trao cho các trung gian thanh toán gồm:

Payment Gateway Transaction Value Leader 2026: OnePay

Payment Gateway Growth Leader 2026: TikTok Pay

Pioneer Member VietQRGlobal - Vietnam Outbound 2026: MoMo

Outstanding Growth in VietQRPay 2026: Payoo, Shopeepay, FinViet

Outstanding Growth in VietQRGlobal - Vietnam Inbound 2026: Payme, Payoo, FinViet

Dynamic Member 2026: ZaloPay, GPay, Payoo

Innovative Member 2026: TikTok Pay, Epay, FPT Pay.

Giải thưởng Member of the Year 2026 được trao cho MoMo (Diamond), Viettel (Platinum), OnePay (Gold).

Giải thưởng Payment Gateway Transaction Value Leader 2026 dành cho OnePay.

Giải thưởng Payment Gateway Growth Leader 2026 dành cho TikTok Pay

Giải thưởng Pioneer Member VietQRGlobal Vietnam Outbound 2026: dành cho MoMo