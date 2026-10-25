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Giải trí

Hàng nghìn người xem 'Bắt sóng đam mê' ở Sóng Festival

Nhóm PV

TPO - Hàng chục gian hàng mua sắm, trải nghiệm công nghệ kết hợp với sân khấu âm nhạc của sinh viên và nghệ sĩ, khiến Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm hẹn hấp dẫn dành cho người dân dịp đầu thu. Chương trình thu hút đông đảo hàng nghìn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong ngày 24/10.

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Tối 24/10, ngay sau lễ khai mạc Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026, sân khấu tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) tiếp tục sôi động với chương trình Bắt sóng đam mê. Những tiết mục hát, nhảy của sinh viên các trường đại học cùng màn trình diễn của ca sĩ TIEP mang đến không khí trẻ trung, thu hút rất đông người dân, du khách đổ về sân khấu trung tâm của chương trình.
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Mở màn chương trình, nhóm nhảy đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội trình diễn tiết mục Rockstar, tạo không khí sôi động bằng những động tác vũ đạo giàu năng lượng.
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Những bước nhảy điêu luyện, đồng đều nhanh chóng khuấy động không khí ngày hội thanh toán số bên hồ Thiền Quang (Hà Nội).
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Tiếp đó, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mang đến màn kết hợp Gương vỡ làm lành x Úm ba la, tạo thêm màu sắc cho chương trình. Các sinh viên gây ấn tượng khi vừa hát, vừa thể hiện đồng đều vũ đạo khó.
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Các tiết mục của sinh viên được tiếp nối với Fly high của nhóm nhảy Đại học Bách khoa Hà Nội và ca khúc Để người như thế rời đi do nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng thể hiện.
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Sau phần trình diễn của sinh viên, sân khấu Sóng Festival chào đón ca sĩ TIEP với loạt ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Thanh xuân rực rỡĐi trốn với anh. Những giai điệu mang màu sắc khác nhau tiếp tục duy trì không khí sôi động của đêm diễn.
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Chia sẻ sau phần biểu diễn, TIEP cho biết anh đã dành thời gian tham quan các gian hàng trước khi lên sân khấu và ấn tượng với sự đa dạng của các hoạt động tại lễ hội. “Không khí Ngày thanh toán số Việt Nam hôm nay thực sự tuyệt vời. Khán giả từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều rất vui vẻ, hưởng ứng nhiệt tình. Cảm xúc của tôi sau phần trình diễn vừa rồi thực sự rất cháy”, nam ca sĩ nói.
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Điểm nhấn trong phần trình diễn của TIEP là khoảnh khắc nam ca sĩ cùng khán giả hòa giọng trong ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai (sáng tác: Nguyễn Văn Chung). Sự hưởng ứng nhiệt tình từ người xem góp phần giữ mạch cảm xúc cho tiết mục, tạo nên sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Anh cho biết anh từng gặp không ít tình huống bất ngờ khi biểu diễn, nhưng sự cổ vũ của khán giả tại Sóng Festival khiến anh đặc biệt xúc động. “Khi mọi người cùng hô vang, hát ca khúc Việt Nam ơi, tôi cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước của mình và của tất cả mọi người. Đó là khoảnh khắc rất tuyệt vời, giúp chúng tôi kết nối với nhau mạnh mẽ hơn”, ca sĩ TIEP chia sẻ.
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Không chỉ tham gia biểu diễn, TIEP còn bày tỏ sự quan tâm đến thông điệp của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Theo nam ca sĩ, các gian hàng tại sự kiện mang đến nhiều lựa chọn để người tham dự trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những giải pháp thanh toán hiện đại.
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“Thông qua chương trình, tôi mong muốn lan tỏa thông điệp để mọi người cùng tìm hiểu, trải nghiệm các phương thức thanh toán số. Những giải pháp này giúp giao dịch thuận tiện, nhanh chóng, có thể giảm thiểu chi phí và mang lại lợi ích trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới lối sống xanh”, TIEP nói. Các tiết mục nghệ thuật thu hút đông đảo người dân và các bạn trẻ tập trung về khu vực sân khấu.
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Không khí náo nhiệt kéo dài qua các phần trình diễn, tạo điểm nhấn giải trí trong đêm đầu tiên của Sóng Festival 2026.
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Khu vực ghế ngồi dành cho khách mời kín chỗ, trong khi nhiều khán giả xếp hàng, đứng bao quanh sân khấu để theo dõi chương trình.
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Khán giả liên tục hưởng ứng, cổ vũ các nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu Sóng Festival. Sự tham gia của nhiều lứa tuổi, từ sinh viên đến các gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi cuối tuần, cho thấy sức hút của không gian lễ hội kết hợp âm nhạc, trải nghiệm công nghệ và mua sắm tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.
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Những tiết mục sôi động tiếp tục được nhiều khán giả hưởng ứng.
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Bắt sóng đam mê là cuộc thi tài năng trực tuyến dành cho sinh viên, diễn ra từ ngày 7/9 đến 9/10 trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Với các hạng mục hát solo, nhóm hát và nhóm nhảy, cuộc thi tạo cơ hội để sinh viên thể hiện năng khiếu, đồng thời giao lưu, kết nối với cộng đồng thông qua nghệ thuật.
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Cuối chương trình, Ban tổ chức trao quà và giấy chứng nhận cho các cá nhân, nhóm sinh viên tham gia cuộc thi Bắt sóng đam mê, ghi nhận những tiết mục biểu diễn tại Sóng Festival 2026. Hoạt động khép lại đêm diễn đầu tiên, đồng thời tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong khuôn khổ ngày hội thanh toán số.
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Sóng Festival 2026 tiếp tục diễn ra ngày 25/10 với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, mua sắm và thanh toán số tại gần 70 gian hàng. Điểm nhấn là đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với sự tham gia của rapper Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Chương trình còn có màn trình diễn thời trang với sự góp mặt của Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

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#Sóng Festival 2026 #Ngày Thanh toán số Việt Nam #phố đi bộ Trần Nhân Tông #thanh toán số #Bắt sóng đam mê #TP Hà Nội

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