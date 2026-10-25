Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Sáng 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực tế các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
TPO - Pháo 37 mm, pháo 57 mm và tên lửa A72 sẽ được hai đại đội thuộc Trung đoàn Pháo phòng không 224 sử dụng trong diễn tập bắn đạn thật năm 2026, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Trường bắn TB1).
TPO - Trong tuần (từ 19 đến 24/10), tại TPHCM và các tỉnh Hà Tĩnh, Tây Ninh, Cà Mau đã diễn ra các Hội nghị công bố, triển khai quyết định về công tác cán bộ.
TPO - Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm là yêu cầu quan trọng trong quản lý an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, hậu kiểm phải đi vào thực chất, gắn với trách nhiệm rõ ràng và chế tài nghiêm khắc, không thể chỉ làm qua loa theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.
TPO - Khi đang kiểm tra hệ thống điện để dựng rạp đám cưới cho nhà hàng xóm, anh Hoàng Anh T. (SN 1982, trú xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình), không may bị điện giật tử vong.
TPO - Lãnh đạo các nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt tình cảm, thân tình và nhiều biệt lệ ở mức rất cao, nhất là tại Đan Mạch.
TPO - Trước và trong thời gian diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tổ chức phân luồng giao thông đối với nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh.
TPO - Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe máy lúc rạng sáng 25/10 trên đường Võ Văn Kiệt, phường Thạch Khôi (TP Hải Phòng) khiến 4 người tử vong.
TPO - Khi lưu thông trên tỉnh lộ 542C, đoạn qua xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), một xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ việc khiến toàn bộ cabin xe bị thiêu rụi.
TPO - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu Quốc, hi sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
TPO - Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cảnh báo nguy cơ trẻ em bị gây sức ép hiến mô, tạng, đồng thời đề nghị rút đề xuất mở rộng đối tượng hiến tặng dưới 18 tuổi.
TPO - Nam thanh niên Thào Mí Sả (SN 2003), người rơi xuống vực tại khu vực Cực Bắc thuộc thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, bị chấn thương nhẹ ở cột sống cổ. Sau khi được điều trị, sức khỏe nạn nhân ổn định và đã xin xuất viện sáng 25/10.
TPO - Tuyến metro số 2 TPHCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến cần hơn 1.831 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, triển khai trong giai đoạn 2026-2027.
TPO - Sau khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội về chất lượng khâu nhục đóng hộp mang thông tin “Thất Khê Lạng Sơn”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã rà soát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh.
TPO - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm vụ đốt ô tô, làm hư hỏng hai phương tiện trên đường Hà Nội.
TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha tại núi Thiên Cầm, từng bước phủ xanh diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão.
TPO - Tài xế quay đầu xe tải trên cao tốc Liên Khương - Prenn (tỉnh Lâm Đồng) bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính; đối mặt mức phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.