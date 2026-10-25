Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

TPO - Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm là yêu cầu quan trọng trong quản lý an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, hậu kiểm phải đi vào thực chất, gắn với trách nhiệm rõ ràng và chế tài nghiêm khắc, không thể chỉ làm qua loa theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.