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Pháo phòng không, tên lửa A72 sẽ khai hỏa tại trường bắn TB1

Nguyễn Minh - Hữu Túy

TPO - Pháo 37 mm, pháo 57 mm và tên lửa A72 sẽ được hai đại đội thuộc Trung đoàn Pháo phòng không 224 sử dụng trong diễn tập bắn đạn thật năm 2026, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Trường bắn TB1).

Tại Trung đoàn Pháo phòng không 224, chỉ huy Sư đoàn Phòng không 375 vừa giao nhiệm vụ cho Đại đội 4 và Đại đội 10 tham gia diễn tập bắn đạn thật năm 2026 do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức.

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Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 và Đại đội 10 tích cực luyện tập để sẵn sàng tham gia cuộc diễn tập.

Với các lực lượng trực tiếp tham gia, cuộc diễn tập là dịp đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, từ trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật đến bản lĩnh của bộ đội khi thực hành nhiệm vụ.

Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, yêu cầu Trung đoàn 224 tập trung chuẩn bị lực lượng, vũ khí, trang bị và các mặt bảo đảm; xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phải nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung diễn tập, xác định rõ trách nhiệm trong từng phần việc.

Đối với hai đại đội trực tiếp tham gia, Đại tá Đào Hồng Phương lưu ý trọng tâm là tích cực ôn luyện kiến thức, củng cố kỹ năng khai thác, sử dụng vũ khí được biên chế. Việc rèn luyện chuyên môn phải gắn với nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, giúp cán bộ, chiến sĩ làm chủ trang bị trong thực hành nhiệm vụ.

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Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 và Đại đội 10 phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong cuộc diễn tập bắn đạn thật năm 2026.

Cùng với kỹ năng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 yêu cầu chú trọng rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, tác phong chính quy và ý thức chấp hành kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ cần chủ động khắc phục khó khăn, tự giác học tập, huấn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết trong quá trình chuẩn bị cho cuộc diễn tập.

Đội ngũ cán bộ các cấp phải sâu sát bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện và tổ chức ôn luyện đúng kế hoạch. Kết quả cần được kiểm tra, đánh giá thường xuyên để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ chuyên môn của từng bộ phận tham gia.

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Chỉ huy Sư đoàn Phòng không 375 giao nhiệm vụ, tặng quà động viên Đại đội 4 và Đại đội 10.

Trong quá trình chuẩn bị, luyện tập và thực hành bắn, bảo đảm an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị phải được kiểm tra chặt chẽ.

Cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, các quy định, quy trình chuyên môn và quy tắc an toàn. Yêu cầu này được đặt ra xuyên suốt từ khâu chuẩn bị, luyện tập đến thực hành bắn đạn thật.

Để bảo đảm các điều kiện phục vụ huấn luyện, diễn tập, Trung đoàn 224 được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Sư đoàn trong theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ. Những khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết kịp thời, đồng thời bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật.

Theo kế hoạch, cuối tháng 10, hai đơn vị cơ động tới TB1 tham gia cuộc diễn tập.

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#Trung đoàn 224 #Sư đoàn 375 #Quân chủng Phòng không - Không quân #diễn tập bắn đạn thật #pháo 37 mm #pháo 57 mm #tên lửa A72 #trường bắn TB1

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