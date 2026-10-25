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Pháp luật

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Phát hiện 91 người nước ngoài làm việc không phép tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III, phường Bình Phước (Đồng Nai) sử dụng 91 lao động nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động.

Ngày 25/10, Công an TP Đồng Nai thông tin, thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép tại Việt Nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III.

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Một số trường hợp người nước ngoài làm việc không phép tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III (ảnh: CACC)

Qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với tình hình nhân sự thực tế, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp có hành vi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, có 91 người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trên 90 ngày nhưng chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp trên còn có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đáp ứng đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý doanh nghiệp và các cá nhân liên quan theo quy định.

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#Đồng Nai #Bình Phước #KCN Đồng Xoài #Lao động không phép #Lao động người nước ngoài

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