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Giải trí

Fan đội nắng chờ CoolKid tổng duyệt Fest 'Chạm Việt Nam' 2

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Nhiều khán giả có mặt từ trưa 25/10 để theo dõi, cổ vũ CoolKid tổng duyệt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Sự hưởng ứng của người hâm mộ hứa hẹn góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.

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Trưa 25/10, rapper CoolKid có mặt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) để tổng duyệt cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
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Trên sân khấu, CoolKid làm việc cùng ê-kíp sân khấu, chuẩn bị cho phần xuất hiện trên sân khấu tối 2510. Sự có mặt của nam rapper nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ đang tham gia các hoạt động tại lễ hội.
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Nam nghệ sĩ dự kiến trình diễn những ca khúc quen thuộc gắn với tên tuổi, trong đó có sản phẩm gắn liền với DG House - tổ đội của mình. Với màu sắc âm nhạc đa dạng, từ rap đến ballad, CoolKid hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đậm dấu ấn cá nhân tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
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CoolKid là một trong những gương mặt được khán giả trẻ chú ý sau chương trình Rap Việt mùa 4, Tinh hà say hi. Phong cách âm nhạc trẻ trung cùng khả năng trình diễn trên sân khấu giúp nam nghệ sĩ tạo dấu ấn với nhóm khán giả yêu thích nhạc trẻ.
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Dù thời tiết giữa trưa, đông đảo người hâm mộ vẫn tập trung quanh sân khấu, liên tục gọi tên và cổ vũ nam nghệ sĩ.
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Nam nghệ sĩ cũng nhiệt tình giao lưu, hỏi thăm sức khỏe người hâm mộ khi có mặt lúc giữa trưa để cổ vũ phần tổng duyệt của mình.
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Với lượng khán giả tập trung quanh sân khấu ngay trong buổi tổng duyệt, màn xuất hiện chính thức của nam rapper được kỳ vọng mang đến bầu không khí sôi động, đặc biệt khi chương trình bước vào khung giờ biểu diễn buổi tối.
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Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Sau ngày đầu tiên với các hoạt động trải nghiệm, mua sắm và biểu diễn nghệ thuật, lễ hội tiếp tục thu hút người dân, sinh viên và giới trẻ trong ngày thứ hai. Bên cạnh các gian hàng trải nghiệm thanh toán số, sân khấu âm nhạc là một trong những điểm hẹn thu hút đông đảo người tham gia.
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Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 dự kiến diễn ra từ 19-22h với sự góp mặt của Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V, Xệ Xệ cùng DJ Thảo Bebe.
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Chương trình còn có hoạt động trình diễn thời trang với sự tham gia của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

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#CoolKid #Sóng Festival 2026 #Chạm Việt Nam 2 #tổng duyệt #người hâm mộ #DG House #phố đi bộ Trần Nhân Tông

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