Fan đội nắng chờ CoolKid tổng duyệt Fest 'Chạm Việt Nam' 2

TPO - Nhiều khán giả có mặt từ trưa 25/10 để theo dõi, cổ vũ CoolKid tổng duyệt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Sự hưởng ứng của người hâm mộ hứa hẹn góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
TPO - "Án mạng Karaoke" của đạo diễn Hoàng Lê mang đến trải nghiệm giải trí khá thú vị khi kết hợp trinh thám, hài đen và một chút kinh dị. Dù kịch bản chưa thực sự hóc búa, tác phẩm vẫn vượt kỳ vọng nhờ những cú đánh lạc hướng, dàn diễn viên duyên dáng và đặc biệt là màn thể hiện của Đoàn Thiên Ân.
TPO - Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi suốt một năm không đóng phim, nhưng cô trở lại với dự án kinh doanh nhỏ khiến nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nữ diễn viên.
TPO - Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, "Ngọc điệm thu" do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đang dẫn đầu khung giờ phát sóng trong nhóm đài truyền hình vệ tinh. Thế nhưng sau khi cơn sốt lắng xuống, khán giả bắt đầu khó tính hơn. Hàng loạt hạt sạn được bới ra và chất vấn.
TPO - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành phim ngắn chiếu dọc trên điện thoại. Khi các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng AI để giảm chi phí, diễn viên và nhiều lao động hậu trường đối mặt nguy cơ mất việc, dù chất lượng nội dung vẫn gây tranh cãi.
TPO - Hàng nghìn khán giả không mua được vé vì nhiều lý do rủ nhau tập trung quanh sân Mỹ Đình. Họ cùng nhau tận hưởng âm nhạc Big Bang và gọi đó là chiếc vé hạng Cat 6 miễn phí và được tự do đu "concert".
TPO - Nhiều fan Big Bang đời đầu đưa theo con đến Mỹ Đình để xem concert của thần tượng tối 24/10. Họ không ngần ngại chi ra số tiền lớn để có vị trí đẹp trong cả hai đêm diễn.
TPO - Việc nhiều nghệ sĩ Việt góp mặt tại concert ở Hà Nội phần nào cho thấy sức hút của Big Bang đối với cả khán giả đại chúng lẫn những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
TPO - Đến sát giờ diễn ra concert Big Bang tối 24/10, nhiều người hâm mộ chưa có vé vẫn ngồi chờ bên ngoài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hy vọng mua được vé với giá hợp lý. Tuy nhiên, các đầu mối phe vé vẫn chào bán nhiều hạng vé với mức giá cao không tưởng.
TPO - Cộng đồng V.I.P (fan Big Bang) biến sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang với tinh thần phóng khoáng, nổi loạn, đậm chất đường phố.
TPO - Trước giờ diễn ra concert Big Bang, giao thông khu vực sân vận động Mỹ Đình tắc nghẽn vì lượng phương tiện đổ về tăng đột biến. Nhiều khán giả trèo hàng rào bảo vệ để vào khu vực check-in.
TPO - Hàng vạn khán giả nườm nượp đổ về sân Mỹ Đình để sẵn sàng check-in và bước vào bên trong xem concert Big Bang.
TPO - Các fan ăn mặc chất và thể hiện cá tính mạnh mẽ, đây là điều luôn xuất hiện trong các concert của Big Bang. Mỹ Đình chiều 24/10 ngập tràn trang phục đậm dấu ấn Big Bang.
TPO - Dấu ấn thời trang của Big Bang không nằm ở việc các thành viên mặc trang phục đồng bộ mà ở khả năng thể hiện cá tính riêng. Tinh thần phóng khoáng, nổi loạn và không ngại khác biệt ấy cũng được người hâm mộ mang đến concert tại Hà Nội. Nhiều khán giả chia sẻ tốn nhiều thời gian để chọn trang phục, họ gần như mất ngủ trước concert.
TPO - Tối 24/10, không khí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về tham dự concert Big Bang. Lượng phương tiện gia tăng khiến nhiều tuyến đường dẫn về sân vận động rơi vào tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.
TPO - Âm nhạc của Hà Đức Tâm góp phần khuấy động Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trong sáng 24/10, thu hút đông đảo sinh viên và người dân đến phố đi bộ Trần Nhân Tông.
TPO - Ninh Dương Lan Ngọc liên tục thanh minh nhưng vẫn bị Trấn Thành xé bảng tên trong tập 13 Running Man Vietnam.