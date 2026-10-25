Chưa bao giờ thấy giới trẻ đến Mỹ Đình mặc đỉnh đến vậy

TPO - Nhiều khán giả có mặt từ trưa 25/10 để theo dõi, cổ vũ CoolKid tổng duyệt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Sự hưởng ứng của người hâm mộ hứa hẹn góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.