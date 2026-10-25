Hơn 1.000 người dân được khám sàng lọc nguy cơ đột quỵ miễn phí

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, hơn 1.000 người dân tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh được khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ và tư vấn sức khỏe miễn phí, góp phần nâng cao nhận thức về chủ động phòng ngừa đột quỵ ngay từ cộng đồng.

Sáng 25/10, tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), công ty TNHH Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu (Long Châu) cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chủ động phòng, chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Chương trình có sự tham dự của TS.BS Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương.

Chương trình “Chủ động phòng, chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Minh.

Các cơ quan y tế, tổ chức chuyên môn, chính quyền địa phương và lực lượng tình nguyện phối hợp triển khai; Bayer Việt Nam và Long Châu đồng hành trong hoạt động khám sàng lọc, xét nghiệm cho người dân.

Chủ động phát hiện nguy cơ đột quỵ

Gần 1.000 người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe gồm huyết áp, đường huyết, cholesterol, chỉ số khối cơ thể và các chỉ số nhân trắc; xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu; khám thần kinh, tim mạch, điện tim, siêu âm mạch cảnh và các nội dung chuyên môn khác.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, người dân được tư vấn nguy cơ đột quỵ và hướng dẫn kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, thừa cân, béo phì; đồng thời sàng lọc rung nhĩ và đánh giá các vấn đề tim mạch liên quan.

Bên cạnh đó, chương trình tư vấn dinh dưỡng, vận động thể chất, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, cấp thuốc miễn phí theo đơn và trao các phần quà sức khỏe. Ban Tổ chức cũng trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Người dân được tư vấn nguy cơ đột quỵ và hướng dẫn kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Ảnh: Minh Minh.

Theo các chuyên gia, đột quỵ không chỉ là vấn đề của người cao tuổi. Việc phát hiện và kiểm soát sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, rung nhĩ, thừa cân, ít vận động… có ý nghĩa quan trọng trong dự phòng bệnh.

Vì vậy, thông điệp của chương trình không chỉ dừng ở một buổi khám miễn phí, mà hướng đến thay đổi hành vi sức khỏe: chủ động kiểm tra, chủ động nhận diện nguy cơ, chủ động kiểm soát và duy trì theo dõi sức khỏe lâu dài.

Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa định hướng chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Một năm hợp tác công – tư vì mục tiêu giảm gánh nặng đột quỵ

Sự kiện tại Hà Tĩnh đồng thời đánh dấu một năm triển khai chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026–2030.

Chương trình được khởi động từ tháng 10/2025 dưới sự chỉ đạo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), với sự đồng hành của Bayer Việt Nam, Long Châu cùng các đối tác và tổ chức y tế, hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường tầm soát và phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ.

Sau một năm, theo số liệu của chương trình, các đơn vị đã tổ chức 9 chương trình khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe tại 8 tỉnh, thành phố, với hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp. Hàng nghìn người khác tiếp cận kiến thức về tim mạch, đột quỵ thông qua các chương trình tư vấn và tọa đàm trực tiếp, trực tuyến.

Sau một năm triển khai, hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp. Ảnh: Minh Minh.

Từ các hoạt động tại cộng đồng, chương trình hướng tới xây dựng mô hình dự phòng lấy người dân làm trung tâm, tập trung vào ba trụ cột: nâng cao nhận thức; tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ; và tăng cường khả năng tiếp cận các giải pháp dự phòng, quản lý sức khỏe.

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam, cho biết sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp góp phần đưa kiến thức y khoa và các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực đến gần hơn với cộng đồng. Bayer cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận các hoạt động dự phòng và nâng cao nhận thức về nguy cơ đột quỵ.

Tăng cường truyền thông, kết nối chăm sóc sức khỏe lâu dài

Trong khuôn khổ chương trình, chuyên đề Đột quỵ trên Báo Sức khỏe & Đời sống cũng được ra mắt, với thông điệp “Đột quỵ – Nhận biết sớm – Hành động nhanh”.

Chuyên đề tập trung vào nhận biết dấu hiệu đột quỵ và hành động cấp cứu kịp thời; tầm soát, phát hiện và kiểm soát bệnh lý nền; xây dựng lối sống lành mạnh; chăm sóc phục hồi chức năng và phòng ngừa tái phát.

Các nội dung được triển khai qua bài viết chuyên sâu, tọa đàm trực tuyến, video, infographic và tư vấn cùng chuyên gia, đồng thời được lan tỏa qua mạng lưới nhà thuốc Long Châu.

Mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy thay đổi từ biết về đột quỵ sang chủ động phòng ngừa đột quỵ. Ảnh: Minh Minh.

Trong thời gian tới, các bên tiếp tục mở rộng hoạt động tầm soát tại cộng đồng, tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao năng lực đội ngũ y tế và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe.

Từ Hà Tĩnh, chương trình hướng tới lan tỏa một thông điệp đơn giản nhưng thiết thực: phòng ngừa đột quỵ cần bắt đầu trước khi bệnh xảy ra. Chủ động kiểm tra sức khỏe, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và duy trì theo dõi lâu dài là những bước quan trọng để mỗi người bảo vệ sức khỏe của chính mình và giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình, xã hội.