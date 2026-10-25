Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Hơn 1.000 người dân được khám sàng lọc nguy cơ đột quỵ miễn phí

Ngọc Hà

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, hơn 1.000 người dân tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh được khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ và tư vấn sức khỏe miễn phí, góp phần nâng cao nhận thức về chủ động phòng ngừa đột quỵ ngay từ cộng đồng.

Sáng 25/10, tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), công ty TNHH Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu (Long Châu) cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chủ động phòng, chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Chương trình có sự tham dự của TS.BS Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương.

3662f188-2bd3-4a87-b5ec-f943357d07bf.jpg
Chương trình “Chủ động phòng, chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Minh.

Các cơ quan y tế, tổ chức chuyên môn, chính quyền địa phương và lực lượng tình nguyện phối hợp triển khai; Bayer Việt Nam và Long Châu đồng hành trong hoạt động khám sàng lọc, xét nghiệm cho người dân.

Chủ động phát hiện nguy cơ đột quỵ

Gần 1.000 người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe gồm huyết áp, đường huyết, cholesterol, chỉ số khối cơ thể và các chỉ số nhân trắc; xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu; khám thần kinh, tim mạch, điện tim, siêu âm mạch cảnh và các nội dung chuyên môn khác.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, người dân được tư vấn nguy cơ đột quỵ và hướng dẫn kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, thừa cân, béo phì; đồng thời sàng lọc rung nhĩ và đánh giá các vấn đề tim mạch liên quan.

Bên cạnh đó, chương trình tư vấn dinh dưỡng, vận động thể chất, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, cấp thuốc miễn phí theo đơn và trao các phần quà sức khỏe. Ban Tổ chức cũng trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ trang thiết bị cho y tế cơ sở.

0c51cf34-c4ea-48b7-a6b2-bb6291a423b2.jpg
Người dân được tư vấn nguy cơ đột quỵ và hướng dẫn kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Ảnh: Minh Minh.

Theo các chuyên gia, đột quỵ không chỉ là vấn đề của người cao tuổi. Việc phát hiện và kiểm soát sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, rung nhĩ, thừa cân, ít vận động… có ý nghĩa quan trọng trong dự phòng bệnh.

Vì vậy, thông điệp của chương trình không chỉ dừng ở một buổi khám miễn phí, mà hướng đến thay đổi hành vi sức khỏe: chủ động kiểm tra, chủ động nhận diện nguy cơ, chủ động kiểm soát và duy trì theo dõi sức khỏe lâu dài.

Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa định hướng chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Một năm hợp tác công – tư vì mục tiêu giảm gánh nặng đột quỵ

Sự kiện tại Hà Tĩnh đồng thời đánh dấu một năm triển khai chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026–2030.

Chương trình được khởi động từ tháng 10/2025 dưới sự chỉ đạo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), với sự đồng hành của Bayer Việt Nam, Long Châu cùng các đối tác và tổ chức y tế, hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường tầm soát và phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ.

Sau một năm, theo số liệu của chương trình, các đơn vị đã tổ chức 9 chương trình khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe tại 8 tỉnh, thành phố, với hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp. Hàng nghìn người khác tiếp cận kiến thức về tim mạch, đột quỵ thông qua các chương trình tư vấn và tọa đàm trực tiếp, trực tuyến.

4b3b3c56-9d61-44e1-9a56-9b9898a1bf12.jpg
Sau một năm triển khai, hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp. Ảnh: Minh Minh.

Từ các hoạt động tại cộng đồng, chương trình hướng tới xây dựng mô hình dự phòng lấy người dân làm trung tâm, tập trung vào ba trụ cột: nâng cao nhận thức; tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ; và tăng cường khả năng tiếp cận các giải pháp dự phòng, quản lý sức khỏe.

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam, cho biết sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp góp phần đưa kiến thức y khoa và các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực đến gần hơn với cộng đồng. Bayer cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận các hoạt động dự phòng và nâng cao nhận thức về nguy cơ đột quỵ.

Tăng cường truyền thông, kết nối chăm sóc sức khỏe lâu dài

Trong khuôn khổ chương trình, chuyên đề Đột quỵ trên Báo Sức khỏe & Đời sống cũng được ra mắt, với thông điệp “Đột quỵ – Nhận biết sớm – Hành động nhanh”.

Chuyên đề tập trung vào nhận biết dấu hiệu đột quỵ và hành động cấp cứu kịp thời; tầm soát, phát hiện và kiểm soát bệnh lý nền; xây dựng lối sống lành mạnh; chăm sóc phục hồi chức năng và phòng ngừa tái phát.

Các nội dung được triển khai qua bài viết chuyên sâu, tọa đàm trực tuyến, video, infographic và tư vấn cùng chuyên gia, đồng thời được lan tỏa qua mạng lưới nhà thuốc Long Châu.

50eb6baf-9c7b-474f-80cb-423455c5bb46.jpg
Mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy thay đổi từ biết về đột quỵ sang chủ động phòng ngừa đột quỵ. Ảnh: Minh Minh.

Trong thời gian tới, các bên tiếp tục mở rộng hoạt động tầm soát tại cộng đồng, tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao năng lực đội ngũ y tế và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe.

Từ Hà Tĩnh, chương trình hướng tới lan tỏa một thông điệp đơn giản nhưng thiết thực: phòng ngừa đột quỵ cần bắt đầu trước khi bệnh xảy ra. Chủ động kiểm tra sức khỏe, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và duy trì theo dõi lâu dài là những bước quan trọng để mỗi người bảo vệ sức khỏe của chính mình và giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình, xã hội.

Xem thêm

#sàng lọc #đột quỵ

Cùng chuyên mục

Bệnh viện Bạch Mai: Nâng tầm điều dưỡng, hướng tới chuẩn chất lượng quốc tế

Bệnh viện Bạch Mai: Nâng tầm điều dưỡng, hướng tới chuẩn chất lượng quốc tế

TPO - Bệnh viện Bạch Mai hiện có hơn 2.300 điều dưỡng, kỹ thuật viên và nữ hộ sinh, trong đó 54% có trình độ đại học, hơn 10% có trình độ sau đại học. Trước yêu cầu phát triển y tế hiện đại, đội ngũ này được kỳ vọng nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo đảm chất lượng điều trị, an toàn người bệnh.

Nhận kỷ lục Việt Nam sau tạo hình cơ thể cho bệnh nhân nặng 264kg

Nhận kỷ lục Việt Nam sau tạo hình cơ thể cho bệnh nhân nặng 264kg

Ngày 24/10, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn tổ chức sự kiện “Vinh danh thành tựu Y học Thẩm mỹ 2026”. Điểm nhấn của chương trình là lễ trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình cơ thể cho bệnh nhân sau giảm cân.

Long Châu cùng các đối tác y tế phát động dự án vì phụ nữ Việt Nam, tặng 3.000 gói tầm soát ung thư miễn phí

Long Châu cùng các đối tác y tế phát động dự án vì phụ nữ Việt Nam, tặng 3.000 gói tầm soát ung thư miễn phí

Nhằm đồng hành cùng phụ nữ trong chủ động chăm sóc sức khỏe, tăng cường nhận thức về phát hiện sớm nguy cơ ung thư và kết nối các nguồn lực y tế, ngày 23/10, Long Châu hợp lực cùng các Sở Y tế, Quỹ Hope Foundation, bệnh viện chuyên khoa, Gene Solutions, 8 tập đoàn dược quốc tế phát động dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”.

Nội địa hóa dược phẩm: Tìm đối tác để làm chủ công nghệ

Nội địa hóa dược phẩm: Tìm đối tác để làm chủ công nghệ

Việt Nam đặt mục tiêu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng vào năm 2030, trong khi phần lớn hoạt chất vẫn nhập khẩu. Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam 2027 (BioPharma Vietnam 2027), diễn ra từ ngày 05 đến 07/04/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), hướng tới kết nối doanh nghiệp dược, nhà đầu tư và đối tác công nghệ để trao đổi về hợp tác sản xuất và chuyển giao.

Ý nghĩa diễn đàn ‘Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới’

Ý nghĩa diễn đàn ‘Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới’

TPO - Diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới cho học sinh, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Những thay đổi đáng chú ý trong Luật An toàn thực phẩm sửa đổi

Những thay đổi đáng chú ý trong Luật An toàn thực phẩm sửa đổi

TPO - Bất kỳ “mắt xích” nào trong chuỗi cung ứng cũng có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với Luật An toàn thực phẩm sửa đổi là phải xác định nguy cơ xuất hiện ở đâu, từ khâu nào, ai chịu trách nhiệm và có thể truy xuất, khoanh vùng, xử lý nhanh đến đâu khi xảy ra sự cố.

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 28.000 ca ung thư vú

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 28.000 ca ung thư vú

TPO - Theo số liệu thống kê y tế, ung thư vú hiện là bệnh lý ác tính đứng đầu về tỷ lệ mắc ở nữ giới tại Việt Nam với khoảng 25.711 ca ghi nhận mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở phụ nữ

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe