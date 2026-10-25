Hơn 40.000 người đổ về Mỹ Đình

Hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội ngày 24 và 25/10 nằm trong tour lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.
Sau khi YG công bố tour toàn cầu của Big Bang hồi tháng 3, Chứng khoán Hana Securities và DS Investment & Securities đều nâng dự báo lợi nhuận hoạt động năm nay của hãng.
Hai đơn vị này ước tính tour diễn kỷ niệm 20 năm có thể giúp công ty chủ quản của Big Bang tăng thêm ít nhất 30 tỷ won (khoảng 22,6 triệu USD) lợi nhuận năm 2026.
Big Bang từng là một trong những nhóm nhạc mang lại nguồn doanh thu quan trọng nhất cho YG Entertainment.
Nhóm giúp công ty kiếm tiền không chỉ từ album và các ca khúc nổi tiếng, mà chủ yếu còn qua concert, tour diễn quốc tế, quảng cáo, bản quyền âm nhạc và sản phẩm dành cho người hâm mộ.
Đêm diễn mở màn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình vào tối qua đã kết thúc với sự bùng nổ và mãn nhãn.
Hàng vạn người hâm mộ đã lấp đầy khán đài, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, đúng với tinh thần "đu idol Kpop" thế hệ 2. Điểm nhấn lớn nhất của đêm nhạc là khoảnh khắc thủ lĩnh G-Dragon tái hiện màn đập đàn guitar biểu tượng trong ca khúc Tonight, khiến toàn bộ khán giả ở sân Mỹ Đình vỡ òa.
Hôm nay, sức nóng ở đêm diễn thứ hai của Big Bang tiếp tục tăng cao. Ngay từ sớm, hàng nghìn khán giả từ khắp nơi đã đổ bộ về khu vực sân Mỹ Đình. Dự đoán cho đến 17h, xung quanh khu vực sân sẽ thành "biển người", tạo nên không khí cuồng nhiệt tương tự những gì xảy ra vào chiều qua.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện, ban tổ chức huy động lực lượng bảo an và vệ sĩ chuyên nghiệp với số lượng hàng trăm người.
Hệ thống an ninh được thắt chặt qua nhiều vòng kiểm soát nghiêm ngặt từ cổng vào cho đến khu vực sân khấu.
Các phương án phân luồng giao thông, kiểm tra vé và ứng phó y tế đều được triển khai kỹ lưỡng. Tất cả đã sẵn sàng để đảm bảo đêm diễn thứ hai của Big Bang diễn ra an toàn và thành công.