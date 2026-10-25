Hơn 40.000 người đổ về Mỹ Đình

report Concert Big Bang giúp công ty chủ quản lãi hơn 70 triệu USD

Hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội ngày 24 và 25/10 nằm trong tour lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.

Sau khi YG công bố tour toàn cầu của Big Bang hồi tháng 3, Chứng khoán Hana Securities và DS Investment & Securities đều nâng dự báo lợi nhuận hoạt động năm nay của hãng.

Daesung trong đêm nhạc tối 24/10 tại Hà Nội.

Hai đơn vị này ước tính tour diễn kỷ niệm 20 năm có thể giúp công ty chủ quản của Big Bang tăng thêm ít nhất 30 tỷ won (khoảng 22,6 triệu USD) lợi nhuận năm 2026.

Big Bang từng là một trong những nhóm nhạc mang lại nguồn doanh thu quan trọng nhất cho YG Entertainment.

Nhóm giúp công ty kiếm tiền không chỉ từ album và các ca khúc nổi tiếng, mà chủ yếu còn qua concert, tour diễn quốc tế, quảng cáo, bản quyền âm nhạc và sản phẩm dành cho người hâm mộ.