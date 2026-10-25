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Giải trí

Hơn 40.000 người đổ về Mỹ Đình

Nhóm PV

TPO - Sau đêm mở màn bùng nổ với màn đập đàn biểu tượng của G-Dragon, sức nóng concert Big Bang tại sân Mỹ Đình tiếp tục tăng nhiệt. Các khán giả đã đổ về từ sớm giữa vòng an ninh thắt chặt.

report Khán giả ùn ùn vào sân
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Để phục vụ lượng lớn khán giả tham dự concert, ban tổ chức bố trí các khu vực kiểm soát, đổi vòng tay và hướng dẫn vào sân theo từng hạng vé.
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Người tham dự được yêu cầu xếp hàng đúng khu vực, xác nhận thông tin trước khi vào khu vực biểu diễn.
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Sau khi hoàn tất thủ tục đổi vé lấy vòng tay, người tham dự phải giữ vòng nguyên trạng, không tự ý tháo, cắt hoặc làm hỏng. Giấy tờ tùy thân cũng cần được chuẩn bị để phục vụ việc đối chiếu khi cần thiết.
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Công tác kiểm tra an ninh được triển khai tại các lối vào. Những vật dụng có nguy cơ gây mất an toàn như đồ sắc nhọn, chất dễ cháy, pháo sáng, bình xịt áp suất không được phép mang vào khu vực sự kiện.
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Dòng người xếp hàng chờ qua cổng an ninh.
report Mua gần 10 triệu/vé vì mê Big Bang từ thời cấp 1
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Nhóm bạn của Khánh Hân cho biết mê Big Bang từ thời còn học cấp 1, học thuộc nhiều bài hát của nhóm. Họ bỏ ra số tiền gần 10 triệu đồng/ vé hạng Premium để được gặp thần tượng ở khoảng cách gần.
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Nhiều khán giả có mặt từ sớm để hoàn tất thủ tục check-in, chụp ảnh và gặp gỡ những người có chung niềm yêu thích dành cho nhóm nhạc Hàn Quốc.
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Nhiều fan còn lựa chọn trang phục có màu neon, họa tiết nổi bật hoặc kết hợp các chất liệu khác nhau để tạo dấu ấn riêng.
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Khán giả đổ về Mỹ Đình.
report Mọi ngả đường hướng về Mỹ Đình
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Từ các tuyến đường dẫn về sân vận động, dòng người liên tục di chuyển đến khu vực tổ chức sự kiện. Nhiều khán giả có mặt từ sớm để hoàn tất thủ tục check-in, chụp ảnh và gặp gỡ những người có chung niềm yêu thích dành cho nhóm nhạc Hàn Quốc.
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ên ngoài sân vận động, sắc vàng đặc trưng của cộng đồng V.I.P xuất hiện trên trang phục, khăn choàng và những chiếc lightstick hình vương miện. Nhiều nhóm bạn lựa chọn trang phục đồng điệu, mang theo banner và phụ kiện có hình ảnh các thành viên Big Bang.
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Cảnh xếp hàng ở hạng vé Premium.
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Không ít khán giả đầu tư công phu cho diện mạo khi đi xem concert. Phong cách thời trang đường phố, những bộ trang phục oversized, kính mắt cá tính và phụ kiện hoa cúc lấy cảm hứng từ G-Dragon tiếp tục được người hâm mộ ưa chuộng.
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Bên cạnh các nhóm bạn trẻ, sự kiện còn thu hút những người hâm mộ đã theo dõi Big Bang từ 10-20 năm. Với họ, việc được trực tiếp nghe những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ và hòa giọng cùng hàng chục nghìn khán giả là trải nghiệm đáng mong đợi.
report Quyết tâm không để lỡ đêm 2 concert của Big Bang
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Một khán giả từ Lào Cai cho biết tối 24/10 cũng đến sân Mỹ Đình săn vé nhưng giá chợ đen quá cao. Sau đó, khán giả này may mắn mua được một tấm vé cho concert thứ hai của Big Bang.
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Khoảng 15h50, lượng người đổ về sân ngày càng đông.
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Nhân viên tại khu vực an ninh hoạt động hết công suất để phục vụ khán giả.
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Ban tổ chức cho biết gần 2.000 nhân sự được huy động phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm 25/10, gồm lực lượng công an TP Hà Nội, cảnh sát cơ động, công an các phường, các lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức cùng lực lượng tình nguyện viên đông đảo.
report Concert Big Bang giúp công ty chủ quản lãi hơn 70 triệu USD

Hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội ngày 24 và 25/10 nằm trong tour lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.

Sau khi YG công bố tour toàn cầu của Big Bang hồi tháng 3, Chứng khoán Hana Securities và DS Investment & Securities đều nâng dự báo lợi nhuận hoạt động năm nay của hãng.

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Daesung trong đêm nhạc tối 24/10 tại Hà Nội.

Hai đơn vị này ước tính tour diễn kỷ niệm 20 năm có thể giúp công ty chủ quản của Big Bang tăng thêm ít nhất 30 tỷ won (khoảng 22,6 triệu USD) lợi nhuận năm 2026.

Big Bang từng là một trong những nhóm nhạc mang lại nguồn doanh thu quan trọng nhất cho YG Entertainment.

Nhóm giúp công ty kiếm tiền không chỉ từ album và các ca khúc nổi tiếng, mà chủ yếu còn qua concert, tour diễn quốc tế, quảng cáo, bản quyền âm nhạc và sản phẩm dành cho người hâm mộ.

report Thời trang độc đáo chỉ có ở concert Big Bang
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Nhiều khán giả đầu tư trang phục, trang điểm và phụ kiện công phu, biến khu vực bên ngoài sân vận động thành một sàn diễn thời trang đường phố.
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Nhiều khán giả nữ chọn phong cách nóng bỏng khi tới concert.
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Nhiều fan còn lựa chọn trang phục có màu neon, họa tiết nổi bật hoặc kết hợp các chất liệu khác nhau để tạo dấu ấn riêng. Một số người tái hiện hình ảnh của thần tượng trong các MV và sân khấu biểu diễn.
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Vàng và đen là hai gam màu xuất hiện phổ biến trong trang phục của cộng đồng V.I.P.
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Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những bộ đồ đồng nhất, người hâm mộ thể hiện cá tính qua nhiều phong cách khác nhau, từ streetwear, Y2K, punk rock đến trang phục phối nhiều lớp, áo oversized, quần cargo và denim.
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Không ít khán giả dành thời gian và tiền bạc để chuẩn bị diện mạo trước khi gặp thần tượng.
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Hai khán giả từ TPHCM ra Hà Nội xem concert, chi phí mỗi người khoảng 10 triệu đồng.
report Biển người về Mỹ Đình, thắt chặt an ninh tuyệt đối ở đêm 2 concert Big Bang

Đêm diễn mở màn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình vào tối qua đã kết thúc với sự bùng nổ và mãn nhãn.

Hàng vạn người hâm mộ đã lấp đầy khán đài, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, đúng với tinh thần "đu idol Kpop" thế hệ 2. Điểm nhấn lớn nhất của đêm nhạc là khoảnh khắc thủ lĩnh G-Dragon tái hiện màn đập đàn guitar biểu tượng trong ca khúc Tonight, khiến toàn bộ khán giả ở sân Mỹ Đình vỡ òa.

Hôm nay, sức nóng ở đêm diễn thứ hai của Big Bang tiếp tục tăng cao. Ngay từ sớm, hàng nghìn khán giả từ khắp nơi đã đổ bộ về khu vực sân Mỹ Đình. Dự đoán cho đến 17h, xung quanh khu vực sân sẽ thành "biển người", tạo nên không khí cuồng nhiệt tương tự những gì xảy ra vào chiều qua.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện, ban tổ chức huy động lực lượng bảo an và vệ sĩ chuyên nghiệp với số lượng hàng trăm người.

Hệ thống an ninh được thắt chặt qua nhiều vòng kiểm soát nghiêm ngặt từ cổng vào cho đến khu vực sân khấu.

Các phương án phân luồng giao thông, kiểm tra vé và ứng phó y tế đều được triển khai kỹ lưỡng. Tất cả đã sẵn sàng để đảm bảo đêm diễn thứ hai của Big Bang diễn ra an toàn và thành công.

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report Dòng người bắt đầu đổ về
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Chiều 25/10, khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đêm diễn thứ hai của Big Bang chuẩn bị diễn ra.
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Không khí trước giờ diễn tiếp tục mang đậm màu sắc của cộng đồng V.I.P - tên gọi người hâm mộ Big Bang.
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Những chiếc lightstick hình vương miện, khăn choàng, banner và phụ kiện cổ vũ mang sắc vàng đặc trưng của nhóm nhạc trở thành điểm nhấn trong ngày hội âm nhạc. Nhiều khán giả mang theo quạt dự phòng do thời tiết Hà Nội nắng nóng.
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Bên cạnh việc thưởng thức các tiết mục, concert còn là dịp để người hâm mộ thể hiện cá tính thời trang.

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#Big Bang #concert Big Bang #sân Mỹ Đình #an ninh concert #G-Dragon #đêm diễn thứ hai

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